Geleceğin başarılı yöneticilerini yetiştirecek

Ev tekstili ve dekorasyonunda Türkiye’nin lider markası Madame Coco, gençler için başlattığı “Management Trainee” programı ile adayları geleceğe hazırlarken, markanın başarı grafiğini daha üst seviyelere çıkaracak yeni yöneticiler yetiştirmeyi hedefliyor.



Yeni mezunların başvurabildiği bu programda en önemli kriterler adayların 27 yaşını aşmamış olması, üniversiteden iyi bir not ortalaması ile mezun olması, çok iyi derecede İngilizce ve tercihen ikinci bir dil bilgisine sahip olması yer alıyor. Madame Coco gençler için kariyer fırsatları sunan bu program ile yönetici vasfına sahip, takım ruhunu benimseyen, ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme ve problem çözme yeteneği olan, yenilikleri takip eden genç adayları yetiştirmek için kapılarını açıyor. Bu özelliklere sahip adaylar titizlikle yürütülen değerlendirme sürecinin ardından programa dahil oluyor.



Profesyonel gelişimi destekliyor



İş hayatına adım atarken hedeflerini belirlemiş, bu hedeflere ulaşmak için istekli ve azimli olan yeni mezunlara maksimum destek vermeyi amaçlayan Madame Coco, geleceğin profesyonellerini yetiştirirken sürdürülebilir bir performans sağlamayı amaçlıyor. Kariyer odaklı bu programa katılanlar aynı anda hem eğitim alacaklar hem de profesyonel olarak kariyer hayatlarına başlamış olacaklar. Yöneticilerin karar alma ve yönetim becerilerini gençlere aktardığı bu programa başvurular başladı. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden başarıyla mezun olmuş adayların katılması hedefleniyor.

