Geleceğin inşaat mühendisleri CivilCon'da! Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, 22-25 Şubat 2018’de İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde 12.si düzenlenen “CivilCon” etkinliğine katıldı. Mühendisliğe Hazırlık Kulübü tarafından her yıl düzenlenen CivilCon; inşaat mühendislerini sektöre hazırlamak ve nitelikli mühendisler yetiştirmek için teknik, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleniyor.

2006’dan bu yana düzenlenen CivilCon’da bu yıl da sektörün önde gelen isimleri, katılımcılara tecrübelerini ve teknik alanda bilgilerini aktardı.

Etkinliğin ikinci gününde TÇMB CEO’su İsmail Bulut’un moderatörlüğünde İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Atahan ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Özgür Yaman ‘Beton Yollar ve Beton Bariyerler’ konusunda sunum gerçekleştirdiler.



TÇMB CEO’su İsmail Bulut: Ülkemizde gerçekleşen trafik kazalarında her gün 22 kişi ölüyor, 642 kişi yaralanıyor ve 66 kişi ise bu kazalar nedeniyle engelli kalıyor. Ölümlü trafik kazalarının büyük çoğunluğu araçların karşı şeride geçmesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle ülke çapında beton bariyer kullanımını artırarak araçların karşı şeride geçmesini önlemek ve ölümlü trafik kaza oranını en aza indirmek mümkündür. Dünya Bankası verilerine göre ülkemizde gerçekleşen trafik kazaları sebebiyle sadece 2016 yılındaki kaybımız 38,9 milyar TL” dedi. Sağladığı avantajlar sayesinde İngiltere ve İrlanda’da orta refüjde beton bariyerlerin kullanılmasının yasal zorunluluk olduğunun altını çizen Bulut, beton bariyerlerin dünya çapında kullanıldığını belirtti. Ülkemizde de beton bariyerlerin yaygın kullanımı ile ölümlü trafik kazalarını en aza indirmek ve yıllık 8 milyar TL ekonomik kaybı önlemenin mümkün olacağını dile getirdi. Ayrıca beton yolların ülke ekonomisine olan olumlu katkısını vurgulayan Bulut: “Ülkemizin zenginliklerini yollara sermek yerine beton yol uygulamasıyla uzun ömürlü, sağlam, güvenilir, minimum düzeyde bakım-onarım gerektiren ve dışa bağımlılığı olmayan yerli ve milli yolları tercih etmeliyiz” diyerek beton yolların önemini ifade etti.



Etkinlik oturumunda 48 üniversiteden yaklaşık 300 kişiye sunum yapan TÇMB Teknik Danışmanı Prof. Dr. Özgür Yaman, beton yolların mevcut yollara göre ekonomik üstünlüğüne vurgu yaparak beton yolların Almanya’da %38, Belçika’da %60, Fransa’da %34, ABD’de ise %28 oranında kullanıldığını ve ülkemizde de her geçen gün sağladığı avantajlar sayesinde bilinirliğinin arttığını öğrencilerle paylaştı. Ayrıca beton yolların Tünellerde yangın güvenliğini sağlamada alternatiflerine göre daha üstün olduğunu belirterek Avusturya ve İspanya’da 1 km’yi aşan tünel içi yollarda beton yolların yasal olarak zorunlu tutulduğunu ifade etti.