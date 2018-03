Geleceğin robot tasarımcıları yarıştı

İSTANBUL (AA) - Eğitimde İnovasyon Derneği ve Okyanus Kolejleri işbirliği ile Türkiye'de ilk kez düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı, "VEX IQ Off Season Robotik Turnuvası" Okyanus Koleji Kemerburgaz kampüsünde gerçekleşti.

Yarışmada, robotik bilimiyle genç yaşlarda tanışan öğrenciler yıl içerisinde yaptıkları tasarımları sunarak yarıştı. Yarışmada, Türkiye genelinde ilkokul ve ortaokulda eğitim gören 310 öğrenci ve 51 takım yarıştı. Yaklaşık 50 jürinin robot tasarımlarını değerlendirdiği yarışmada, öğrencilere toplam 12 farklı kategoride ödül, törenle verildi.

Ödül töreninde yarışmanın Takım Çalışması Şampiyonu birincilik ödülüne Roboto ve Storm Knights adlı 2 takım layık görülürken, ikincilik ödülünü Dinozor ve Robo Man’s takımları seçildi. Birinci takımlar ödüllerini Okyanus Kolejleri Kurucusu Orhan Özbey’in elinden alırken, ikinci olan takımlara ödüllerini Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray verdi.

VEX IQ Off Season Robotik Turnuvası Takım Ödülleri ise şöyle;

Takım Çalışması Turnuvası Birincilik Ödülü: Roboto ve Storm Knights

Takım Çalışması Turnuvası İkincilik Ödülü: Dinozor ve Robo Man's

Robot Becerileri Turnuvası Üçüncülük Ödülü: RobKod

Robot Becerileri Turnuvası İkincilik Ödülü: Era Robotics Team

Robot Becerileri Birincilik ödülü: Çevik

Jüri Özel Ödülü :Girl Powera

Tasarım Ödülü: Pegases

En tutkulu takım ödülü : Abstract Life

Yapı Ödülü : VEX Time

Enerji Ödülü : A.R.M.Y

Düşünülmüş Program Ödülü: Alpha Team

Özgün Üretim Ödülü : Mekanik 5’li

Katılımcı takımlara Eğitimde İnovasyon Derneği ve Okyanus Koleji onaylı katılım sertifikası verildi.

Okyanus Koleji'nde öğrenciler teknolojiyle iç içe

AA muhabirine konuşan Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray, okulda teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, yarışmada hedeflerinin, çocuklara üretebilen birey olma bilincini vermek olduğunu söyledi. Turnuvada Türkiye'nin İzmir, Eskişehir gibi birçok ilinden ilkokul ve ortaokuldan gelen öğrencilerin yarıştığına dikkati çeken Demiray, şunları kaydetti:

"Bu turnuva Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Okyanus Kolejleri olarak biz bilime, sanata, müziğe, eğitime yön veren bir okuluz. Bunun yanı sıra, teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Çocukların teknolojik gelişmelerdeki motivasyonunu yüksek tutmak için bu turnuvalara ev sahipliği yapıyoruz. Çocuklar yarışmada görüldüğü gibi çok heyecanlı ve meraklı. Kodladıkları ve ürettikleri ürünlerle beraber yarışıyorlar. Robotik bilimi, öğrenciler, gençler ve ülkemiz için ileride algoritma mantığını yakalamaları adına, eğitimsel olarak çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir uygulama. Robotları her bir öğrenci, öğretmenleri eşliğinde kendileri yaparak, kodladılar. Bir ürünün nasıl daha hızlı ve başarılı olurunu tasarladılar, uyguladılar. Yeni yaptıkları ürünlerle de yarıştılar."

Demiray, turnuvanın yerli ve milli teknoloji üretimi açısından önemine de değinerek, "Şu an en önemlisi, teknoloji kodlayarak, bir ürünü oluşturmak. Bu çocuklar gelecek yüzyılı inşa edecek. Turnuvamızda genç mucitler yarıştı." ifadelerini kullandı.

Eğitimde İnovasyon Derneği Başkanı Utku Öztekin de yarışmaların eğitim sürecinin bir parçası olduğunu ifade ederek, mühendisliğin üniversitede değil, ilkokul ve ortaokulda başlayan bir süreç haline geldiğini vurguladı. Öztekin, şöyle konuştu:

"Bu yarışmalarımız, çocuklarımızın eğitim yılı içinde yaptıkları çalışmaları destekliyorlar. Bugün bu turnuvada İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi farklı şehir ve okullardan gelen 51 takımımız yarıştı ve burada birlikte mücadele ettiler. Bu yarışmalarda birinci ve ikinci olmak yarışmada ikinci planda olan bir konu. Takımlar sahaya çıktıklarında, farklı okullardan gelen takımlar beraber ortak bir amaç için mücadele ediyorlar. Çocuklar mühendislik becerilerini geliştirirken, bir yandan da öğrencilerle birlikte bir dayanışma geliştiriyorlar."

Genç tasarımcılar konuştu

Yarışmada birinci olan Storm Knights takımı kaptanı Arda Carık, Eskişehir’den İstanbul’a geldiğini ve Özel Çağdaş Okulları’nda 5. sınıf öğrencisi olduğunu söyledi. Carık, “Çok mutluyum. Birkaç maçta heyecanlandım. Robotumuz 6 kişilik takımla 2 haftada yaptık. 3 tane kareli yerlerden kaldırabiliyorsunuz. Kaldırdığınızda direğe sokup ortasından çıkarıp takabiliyorduk. Mimar olmak istiyordum ama gelecekle robotik bilimiyle ilgileneceğim. Çok farklı bir robot tasarlamak istiyorum. Eskişehir’den geldim, çok mutluyum.” Diye konuştu.

Güneşli Okyanus Koleji 8. sınıf öğrencisi ve Roboto Takımından 13 yaşındaki Samet Özdemir, bugünlere çok zor geldiğini söyledi. Özdemir, "Benim kadar takım arkadaşlarının desteği çok önemli. Bu robot tasarımında desteği olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu robotu özel tasarım olmasını istedik. Birinciliği getirdi. Tuttuğunu bırakmıyor ve böylece yüksek rekorla birincilik aldık. Beyin cerrahı olmak istiyorum."

Çılgın Robotlar Takımı'nda yarışan 10 yaşındaki Evrim Koşar, yarışmadaki robotu yaklaşık 3 haftalık bir sürede hazırladıklarını anlattı. Heyecanlı olduğunu dile getiren Koşar, "Sene başından beri robot tasarlama kursuna gidiyordum. Öğretmenler de bizi başarılı gördüğü için, bu yarışmayı önerdiler. Çılgın Robotlar Takımı olarak tasarladığımız bu robot küçük olduğu için biraz daha hızlı gidiyor. İddialıyız ve birinci olmak istiyorum." dedi.

Robospeed Takımında yarışan 12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Onur Kaim, Claw Bot adlı robotla yarışmada yer aldıklarını söyledi. Kaim, "Claw Bot'un özelliği yerden robotları alıp sırtına koyabilme ve direklere yerleştirebilmesidir. Kollarını aşağı ve yukarı hareket edebiliyor. Bu tasarladığımız robotla yarışmaya çok iddialı girdik. Gelecekte de robot mühendisi olmak istiyorum." diye konuştu.

Muhabir: Lale Bildirici