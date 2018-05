Geleneksel TABA- AmCham iftarı iş dünyasını bir araya getirdi Türk Amerikan İş Adamları Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA-AmCham) üyeleri, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen “İftar Yemeği”nde bir araya geldi.

Türk Amerikan İş Adamları Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA-AmCham) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “TABA AmCham İftar Yemeği ve Plaket Töreni” Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleştirildi.



Ünlü haber spikeri Sevinç Satıroğlu’nun sunumuyla gerçekleşen geceye ülke konsolosları ve temsilcileri’nin yanı sıra dini liderler, iş dünyasının önde gelenleri, TABA AmCham’in değerli üyeleri ve basın mensuplarının katıldı.



TABA AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat: "Dönemsel siyasi konjonktürler ne yönde gelişirse gelişsin çok uzun soluklu olan ticari bağların olumlu gücü ve zemininde her türlü sorununun üstesinden gelinebileceğini barış ve huzurun tarafsız ticaretin bereketiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. 9 ay önce amaçları ve niyetleri güzel bu kuruluşu temsil etme görevi teveccüh edildiğinde geçmişin tecrübelerinden aldığımız dersler ile tamamen ticaret odaklı çalışmalarımıza başlamak üzere beyaz bir sayfa açtık ve o beyaz sayfanın ilk maddesi olarak konuşan değil projeleri ile konuşulan bir kuruluş olma sloganımızı yazdık ve çalışmalara başladık. Olağan dernek faaliyetlerimizi daha verimli hale getirebilmek ve daha kapsamlı projelerimi gerçekleştirmek için yeni ve büyük bir ofis ve yetkin bir ekip kurduk. İlk vizyon projemiz olarak Amerika ile dış ticaretimizde gerek Amerika, gerekse bizim ikili mevzuatımızdan kaynaklanan ihracatta yüksek maliyetleri ürün nakliye maliyetleri yüksekliği gibi sorunları aşıp avantajlar oluşturup sanayicilerimizin dev Amerika pazarına satacakları ürünlerini Amerika devlet ve eyalet teşvikleri ile Amerika’da üretmelerini sağlayacak 8 yıldır üzerinde araştırma çalışmalarını sürdürdüğümüz Amerika’da Türk yatırım ve organize sanayi bölgeleri oluşturma projemizin startını verdik. Görevde olduğumuz 9 ayda defalarca Amerika’ya gidip Amerikan Ticaret Odası Başkanı birçok eyalet senatörü, beyaz saray üst düzey yetkilileri ve başka yardımcıları ile istişarelerde bulundum. Onlarında projeyi bizim kadar heyecanla karşılayıp her türlü destek, teşvik ve imkânı sağlamaları bizleri daha da heyecanlandırdı. Türkiye’ye dönüp hızla, teknik ve proje tanıtım çalışmalarına başladığımızda Gebze Sanayi Bölgesi Başkanlığı ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladık.Görüştüğümüz tüm sanayici ve her ölçekten iş adamı kardeş ve dostlarımızın da projeye ilgi ve destekleri ile ön hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Yakında bütün ayrıntılarını dokümanlar ve tanıtım kampanyası ile duyuracağımız projemiz ve diğer faaliyetlerimizde tüm üyelerimiz, özellikle Yönetim Kurulu üyelerimiz ve dostlarımızın da desteği ile bir tür dış ticaret seferberliği heyecanı içerisinde başarıya ulaşacağımıza inancımız tamdır” dedi.



PROGRAMDA PLAKET ALANLAR

Mustafa Yiğit ZEREN Zeren Group

Şansal TUR Lina Kozmetik ve Tekstil

Süleyman ECEVİT SANLI Narin Gümrük

Ali Rıza ARSLAN Emsaş İnşaat Turizm