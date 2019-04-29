Genç MÜSİAD'tan Bosna Hersek'e çıkarma

Üyeler arası ticareti geliştirme maksadıyla hayata geçirilen 3T (Tanı, Tanıştır, Ticaret Yap) projesinin Avrupa ayağı, Bosna Hersek’te yoğun bir gündemle gerçekleştirildi. Türkiye’den 80, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden 150 kişilik heyetle düzenlenen programda, Türkiye’nin dış ticaret ağını genişletmek amacıyla çok önemli görüşmelere imza atıldı.



Toplantının ilk aşamasında, Gıda ve Tarım Eski Bakanı Faruk Çelik, Bosna Hersek Ticari Ataşesi Sevgim Güngör, Zenicko Dobojskog Ticaret Odası Başkanı Diana Babic, Brcko Disktrikt Bölgesi Başkanı Demir Bulcevic ve Türkiye-Bosna Hersek İşadamları Derneği Başkanı Abdurrahman Uvak’ın katılımlarıyla panel düzenlendi.



Bosna Hersek’teki iş fırsatları çok önemli



Ticari Ataşe Sevgim Güngör, katılımcılara Bosna Hersek’teki iş ve yatırım fırsatlarına ilişkin önemli bilgiler verdi. Bosna Hersek’in Türkiye ile stratejik ortaklık kurmak istediğine dikkat çeken Güngör, “Bosna Hersek artık ucuz iş gücü ile anılmak istemiyor. Türkiye için Avrupa Birliği’ne en yakın nokta burası. Yerel ortaklıklar ile yerelde üretilecek ürünler için AB gümrük sıkıntısı ortadan kalkıyor.” dedi.



Genç MÜSİAD’a destek vermeye hazırız



Zenicko Dobojskog Ticaret Odası Başkanı Diana Babic ise Zenicko-Dobojskog Kantonu’nun birçok iş fırsatına sahip olduğunu kaydetti. Bölgede ön plana çıkan sektörlere ilişkin bilgi veren Babic, “Tarım ve ticaret bakımından Zenicko-Dobojskog Kantonu önemli fırsatlara sahip. Ağaç, metal, endüstri, tekstil, deri ve deri ürünleri ile gıda ürünleri kalkınma faaliyetlerinden önde gelenler. Zenicko-Dobojskog Kantonu 2019’un ilk 3 ayında, Türkiye’ye 14 milyon KM’nin üzerinde ihracat yaptı. Natron-Hayat şirketi ise 150 milyon Euro tutarında yatırım gerçekleştirdi. Ticaret odası olarak her konuda Genç MÜSİAD üyelerine destek ve yardım sağlamaya hazırız. Kendimi artık sizin ailenizin bir üyesi olarak görüyorum ve bundan şeref duyuyorum.” diye konuştu.



Panelde konuşan Demir Bulcevic ve Abdurrahman Uvak sunumlarıyla, ülkede yatırım yapılabilecek sektörler ile ilgili katılımcılara yol gösterici tavsiyelerde bulundu. Panel sonrası, 25 Bosna Hersek firması ile B2B görüşmeleri gerçekleştirildi.



Faruk Çelik tecrübelerini paylaştı



Onur konuğu olarak programa katılan, Gıda ve Tarım Eski Bakanı Faruk Çelik ve beraberinde gelen milletvekili heyeti, geleceğin girişimcilerine tecrübelerini aktardı.



Avrupa Genel İdare Kurulu Başkanlar Toplantısı



Program, Türkiye ve yurt dışı başkanlarının katılımlarıyla gerçekleşen “Başkanlar Toplantısı” ile son buldu.