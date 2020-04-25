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Gençler için işbirliği yaptılar

Netaş, destekçisi olduğu Wtech Platformu'nun yönlendirdiği yeteneklere Netaş’ın yüksek teknoloji eğitim merkezi olan n-telligent institute’da eğitim imkânı sağladı. Yeni nesil insan kaynağı yetiştirerek teknoloji ekosisteminin sürdürülebilir büyümesi için çalışan Netaş, 6 ay boyunca 50 üniversite öğrencisine kişisel gelişim eğitimleri verecek.  

Gençler için işbirliği yaptılar
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Netaş teknoloji ekosistemini güçlendirmek için destekçisi olduğu Teknolojide Kadın Derneği Wtech ile teknolojiye genç liderler kazandırmak üzere yeni bir iş birliğine gitti. Netaş, Wtech’in belirlediği 50 öğrenciye yüksek teknoloji eğitim merkezi n-telligent institute’da yetkinlik odaklı kişisel gelişim eğitimleri sağlayacak. 6 ay boyunca sürecek online eğitimler arasında, iş zekâsı, planlama, öz farkındalık, yaratıcı olmak, ikna ve müzakere, stratejik düşünme, analitik düşünme ve sonuç odaklılık gibi 38 konu yer alıyor. 

Netaş İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CPO) Yasemin Akad, “Günümüzde sürdürülebilir bir yaşam, teknoloji becerilerine sahip yeni nesil ile mümkün. Bu alanda liderler yetiştirmek için de üniversitede alınan bilgilerin üzerine uzmanlaştırılmış alanlarda teknik bilgiler sağlamak ve bunun yanı sıra kişisel yetkinlikleri gelişmiş gençler yetiştirmek gerekiyor. Bu nedenle Wtech ile iş birliği gerçekleştirerek, Netaş’ın teknolojideki 53 yıllık bilgi birikimi ile kurduğumuz yüksek teknoloji eğitim merkezimiz n-telligent institute’nun imkanlarını gençlerimize açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu. 

Teknolojide Kadın Derneği Wtech Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, bu değerli proje için şunları söyledi: “Teknolojinin dönüştürücü etkisini en çok hissettiğimiz dönemdeyiz. Artık kadınların da teknoloji sektöründe uzman ve eğitimli olması önceliğimizde. n-telligent institute’nun Derneğimiz için açmış olduğu 50 kişilik eğitim kontenjanı için çok hızlı bir şekilde harekete geçtik ve çok sayıda başvuru içerisinden akademinin programına uygun 50 gencimizi seçerek n-telligent institute ile birleştirdik. Tüm eğitim süreci boyunca onların gelişmelerini takip edeceğiz. Eğitimden sonra bu arkadaşlarımızın istihdama kazandırılması konusunda da desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. İhtiyaçları olan mentorlük ve işe yerleştirme konularında da onların yanındayız. Kurucu üyemiz olan Netaş’a bu değerli çalışma için çok teşekkür ediyoruz.”
 

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NetaşWtech PlatformuTeknolojiNtelligent InstituteYasemin Akad
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