Gıda Yatırımları’nda üst düzey atama

TFI TAB Gıda Yatırımları’nda gerçekleştirilen üst düzey atamayla, şirketin CFO görevine Burcu Batı getirildi.



Kariyerine PricewaterhouseCoopers şirketinde Finansal Denetçi olarak 2001 yılında başlayan Burcu Batı devamında, Turkcell ve Vodafone gibi şirketlerin Türkiye ve yurt dışı ofislerindeki çalışmalarıyla kariyerini sürdürdü. 2014 yılında Turkcell Superonline’ın CFO’luğuna atanan Batı, 2016-2017 yılları arasında ise, Sahibinden.com CFO’su olarak çalıştı. TFI TAB Gıda Yatırımları’na katılmadan önce, SAP Türkiye firmasının CFO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Batı, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur.



TFI TAB Gıda Yatırımları, Türkiye’de yönettiği Burger King, Popeyes, Sbarro, Arby’s, Usta Dönerci, Usta Pideci, Döner Stop markalarının yanı sıra, 2012 yılından beri de Çin’deki Burger King operasyonlarını başarıyla yürütmektedir.



