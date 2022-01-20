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Girişimcilere İlham Veren Kadın ödülü Sema Gürün’e verildi

Geçtiğimiz haftalarda dördüncüsü düzenlenen Kadın Girişimcilerini Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni’nde, 3S Kale Holding Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Sema Gürün, ‘Girişimcilere İlham Veren Kadın’ kategorisinde ödül aldı.

Girişimcilere İlham Veren Kadın ödülü Sema Gürün’e verildi

Kadın Girişimcilerini Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni etkin komitesi, 3S Kale Holding Yönetim Kurulunu ziyaret etti. 

3S Kale Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sema Gürün ve Yönetim Kurulu, sektörün her alanında göstermiş olduğu başarı, bu alanlara yönelik titiz çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü. 3S Kale Holding’in ödülünü, Yeni Arayışlar Girişimi Platformu (YAPDER) Başkanı Celal Toprak bizzat sundu.

İşte  Jürinin gerekçeli kararı: 
Türk ekonomisindeki dinamikleri yakından takip ettiniz. Sektörlerin her alanında göstermiş olduğunuz başarı, bu alana yönelik titiz çalışmalarınızın ne denli kıymetli olduğunun bir göstergesini oluşturuyor. Güçlü duruşunuzla genç kadınlarımızın iş yaşamının her alanında varlık gösterebilecekleri, yükselebilecekleri ve liderlik yapabilecekleri ile ilgili rol model oluşturuyorsunuz.

Tüm bu çabalarınızı dikkate alan jüri üyeleri, kadınlarımızın topluma kazandırılmasında önemli bir rol üstlendiğiniz için, sizi oybirliği ile ‘Girişimcilere İlham Veren Kadın Ödülü’ kategorisinde ödüle layık gördü. Kutluyoruz.


 

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YAPDERCelal ToprakSema Gürün3S Kale Holding Yönetim KurulunuKadın Girişimcilerini Destekleme Zirvesi Ve Ödül Töreni
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