Girişimcilik Dünya Kupası’nın başvuruları başladı!

Yaratıcı fikirler globalde 11 milyon dolarlık ödülü kazanmak için yarışacakbbb Girişimcilik Dünya Kupası başvuruları başladı. Global Girişimcilik Network’ü ve Monsha'at ortaklığında düzenlenen yarışmada yaratıcı fikirler Türkiye finalinde sürpriz ödüller, globalde ise toplam 1 milyon dolar tutarındaki nakit ödül ve 10 milyon dolar değerinde ayni hizmet ödülünü kazanmak için yarışacak.

178 ülkede aktif olan Global Girişimcilik Network’ü (GEN) ile Monsha'at ortaklığında bu sene 4’üncü kez düzenlenen Girişimcilik Dünya Kupası’nın (Entrepreneurship World Cup-EWC) başvuruları başladı. Yerel organizatörlüğünü Habitat Derneği’nin ve girişimcileri geliştiren, destekleyen etkili programlar yapmak ve politikalar belirleyip, uygulayarak Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla kurulan GEN Türkiye’nin yürüttüğü EWC Türkiye 2022 yarışmasının başvuruları 15 Ağustos’a kadar devam edecek. Geçen yıl 300’ün üzerinde girişimin başvuruda bulunduğu ve bu yıl da yoğun ilgi görmesi beklenen yarışmanın ulusal finali eylül ayında, global finali ise kasım ayında gerçekleşecek.

Fikri olan bir girişimciden girişimini ölçeklendirmeyi hedefleyen girişimciye kadar her seviyedeki girişimcinin katılabileceği yarışmaya başvuran girişimcileri; yurtiçinde online eğitimlerden, mentorluk ve para ödülüne kadar pek çok fırsat bekliyor. Girişimciler ayrıca global bir platformda dünyanın 178 ülkesindeki girişimciler ve ekosistem uzmanlarıyla tanışmanın yanı sıra globalde toplam 1 milyon dolar tutarındaki nakit ödülü ve 10 milyon dolar değerinde ayni hizmet ödülünü kazanmak için yarışacak.

“Yarışmaya bu yıl daha yoğun ilgi bekliyoruz”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın şunları söyledi: “178 ülkede örgütlü ‘Global Entrepreneurship Network’ünün ülkemizdeki ayağı olan GEN Türkiye çatısı altında tüm heyecanımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. GEN Türkiye’nin global girişimcilik ekosistemiyle ülkemizdeki ekosistem arasında köprü görevi üstlenirken; Türkiye’den dünyaya açılmış girişimcilerle, dünyaya açılmak isteyen girişimcileri bir araya getirdiğimiz mentorluk programlarımızla bu hedefe daha hızlı ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu kapsamda geçen yıl Türkiye’den toplamda 301 başvurunun yapıldığı ve 7 girişimin EWC Türkiye Finali’ne katılmaya hak kazandığı Girişimcilik Dünya Kupası’na bu yıl ilginin daha yoğun olmasını bekliyoruz.”

Girişimcilik Dünya Kupası Nedir?

Girişimcilik Dünya Kupası, fikir aşamasından ölçek büyütmeye kadar her seviyedeki girişimciyi, yolculuklarındaki bir sonraki aşamaya ulaşmalarına yardımcı olan bir programdır. EWC; potansiyel yatırımları yatırımcı sunumu, online eğitim kaynakları, mentorluk ve para ödülü gibi fırsatlarla birlikte global bir platforma erişimle birleştirir.

Girişimcilik Dünya Kupası Kriterleri Nelerdir?

• Giriş ücreti yoktur.

• Tüm dünyadaki herhangi bir girişim başvuruda bulunabilir ve başvuru sahibi olabilir.

• Başvuru sahipleri, ikamet ettikleri ülkede yasal olarak kayıtlı olmalı veya kayıt yaptırmayı planlamalıdır.

• Başvurusu yapılacak girişimlerin, global final itibariyle 7 yıldan daha kısa süreli

faaliyette olması bekleniyor.

• EWC 2021 finalistleri, EWC 2022’e tekrar katılamaz.

• Organizatörlerin çalışanları, iştirakleri, yan kuruluşları, reklam, tanıtım ajansları,

tedarikçiler ve yakın aile üyeleri yarışmaya katılamaz.

Yarışmaya başvurmak ve detaylı bilgi almak için entrepreneurshipworldcup.com

web sitesini ziyaret edebilirsiniz...