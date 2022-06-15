Global markalardan iş birliği teklifi geliyor

Fuara katılan global markalar; endüstriyel baskı, tekstil baskı, ambalaj, dekor, grafik gibi alanlardaki en son yenilikleri, yeni makineleri ve sarf malzemeleri, binlerce ziyaretçiye sergilediler. Fuarda, Lidya Grup’un temsil ettiği Epson, Efi, Kongsberg global markalarının standları vardı. Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz ve Lidya Grup Geniş Format ve Bayiler Müdürü Mehmet Döner, markaların üst düzey yöneticileri ile bir araya geldiler ve müşterilerini de üç global markanın stantlarında ağırladılar.

Türkiye, baskıda büyük bir pazardır

Global markaların ülkemiz pazarına verdiği öneme değinen Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, şunları söyledi:

“Dünyada baskı sektörü 800 milyar dolar civarında ve ülkemizde ise yaklaşık 9 milyar dolarlık bir baskı pazarı bulunuyor. Pandemiden sonra yoğun katılımın olduğu FESPA Fuarında, temsil ettiğimiz global markaların yöneticileri ile bir araya geldik. Karşılıklı her iki taraf için olumlu ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Ülkemiz reklam ve ambalaj başta olmak üzere baskı sektöründe ciddi bir pazara sahiptir ve bu durum global markaları heyecanlandırıyor ve Türkiye pazarına her zaman pozitif bakıyorlar. Lidya Grup’un bilgi birikimi ve tecrübesini, organizasyon ve finansal gücünü, iş sürecine katkısını bilen global markalar ile yaptığımız görüşmelerde yeni çalışmalar ve yeni projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.” dedi.

Lidya Grup Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü, yüksek ilgi gördü ve takdir topladı

Mayıs ayında kapılarını açan Lidya Grup Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü’nün ülkemizin yanı sıra yurtdışında da ses getirdiğinin altını çizen Lidya Grup Başkanı Bekir Öz, şunları kaydetti: “Lidya Grup olarak, sektörümüzde bir ilke daha imza atarak, Türkiye’de ve EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) bölgesinde ilk ve tek olan Lidya Grup Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü’nü 17 Mayıs tarihinde Başakşehir’de açarak ülkemize kazandırdık. Temsil ettiğimiz Xerox, Epson, Efi, Sutec, Kongsberg markalarının, tek çatı altında, yıl boyunca yerinde incelenerek, uygulama sonuçlarının alınabileceği Merkezimizin, fuar sırasında yurtdışında da ses getirdiğini gördük. Epson, Efi, Kongsberg markalarının yöneticileri ile yaptığımız toplantılarda, ilk olarak Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü’müzü sordular. Ülkemizde ve coğrafyamızda ilk ve tek olan böylesine kapsamlı bir merkezi şirketimize ve ülkemize kazandırmış olmanın haklı gururunu bir kez daha yaşamış olduk. Hiç tahmin etmediğimiz, aklımıza gelmeyen kişilerden ve kurumlardan, deneyim merkezinin takip edildiğini ve takdir edildiğini gözlemledik. Görüşmeler sırasında, temsil ettiğimiz markalardan, dijital deneyim ve eğitim üssümüzün, EMEA bölgesi merkezi olarak kullanılması noktasında iş birliği talepleri geldi. Önümüzdeki günlerde, bu konudaki iş birliği taleplerini değerlendirerek, planlarını yapıyor olacağız.” diye konuştu.

Dijital baskı sektöründeki son teknoloji ve yeni ürünler tanıtıldı

FESPA’da yenilikçi teknolojilerin sergilendiğini anlatan Lidya Grup Geniş Format ve Bayiler Müdürü Mehmet Döner, konuşmasına şöyle devam etti: “Fuarda, temsil ettiğimiz Epson, Efi ve Kongsberg global markalarının stantları vardı. 3 stantta da, yenilikçi teknolojiler sergileniyordu. Örnek verirsem, performasının çok yukarıda olduğunu düşündüğümüz, fiyat-performans olarak bizleri ve sektörü heyecanlandıran Efi 30H hibrit makinesini sergilendi. Yine, Efi’nin yenilikçi teknolojiler arasında, makinelere ekledikleri kamera sistemi ve otomatik kalibrasyon sistemi vardı. Kamera sistemi sektörümüz için çok yenilikçi bir teknolojidir. Nitekim, makinelerinin üzerindeki kafaların nozzle tıkanıyor olduğunda, bu durum baskı üzerinde belli oluyordu. Bunun önüne geçmek için Efi makineye bir kamera sistemi ekleyip, nozzle tıkanıkları anında görüp, aksaklığı başka bir kanaldan giderecek müthiş bir sistem tasarlamıştır. Bu yenilikçi teknoloji kısaca, reklam sektörünün yaşamış olduğu tüm firenin önüne geçecek bir teknolojidir. Efi’nin bundan sonraki yeni modellerinin tamamında kamera sisteminin olacağı kaydedildi. Epson standında, Epson, bu fuarda ilk kez V7000 Uv makinesini (10 renk, beyaz, gri, kırmızı rengi olan) sergiledi. Bunun yanında R5010 ve R5010L model, reçine mürekkep kullanan makineleri fuarda ilk kez tanıttı. Aslında bu iki ürün de Epson için şu ana kadar ilk kez ürettikleri ve pazarda çok farklı alanları kapsayabilecek teknolojiler anlamına geliyor. V7000 modeli ile UV makine üreticileri ile rekabet edebilir hale gelmektedir. Bunun yanında reçine mürekkep teknolojisi ile birlikte bu alanda pazarı domine edebilecek ve rakiplerine göre hem maliyet hem de işletim kolaylığı sağlayacak iki müthiş ürün ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda, yaptığımız görüşmelerde, Lidya Grup Dijital Deneyim ve Eğitim Üssü’müze yoğun ilgi vardı. Hem ülkemizdeki müşterilerimiz ve yatırımcılar, hem bölgemizdeki yatırımcılar, dijital baskı sektöründeki son teknoloji cihazlardan oluşan Merkezimizde, fikirlerini ve uygulamalarını geliştirerek, doğru yatırımları yapmaya devam edeceklerdir.” şeklinde konuştu.



