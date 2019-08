Global Yatırım Holding'e ödül yağdı!

Rapor, Global Yatırım Holding’in desteklediği ‘İyilik Koşusu’ Global Run Serisi’nden ilham alınarak maraton temalı hazırlandı. Faaliyet raporlarının Oscar’ı kabul edilen ARC Awards’ta ‘iç tasarım’ kategorisinde altın ödülün sahibi olan Global Yatırım Holding, Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği’nin düzenlediği Vision Awards’tan da 3 ödül aldı.



Global Yatırım Holding, 2018 Faaliyet Raporu ile toplam 4 ödül aldı. ABD merkezli MerComm tarafından bu sene 33’üncüsü düzenlenen ve Faaliyet Raporları Oscar’ı kabul edilen ARC Awards’ta “Yatırım Holding Şirketleri” arasında “İç Tasarım” kategorisinde ‘Altın Ödül’ün sahibi olan Global Yatırım Holding, Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği’nin düzenlediği Vision Awards’tan 3 ayrı kategoride ödül aldı.



2018 Faaliyet Raporu, Global Yatırım Holding’in desteklediği ‘İyilik Koşusu’ Global Run Serisi’nden ilham alınarak, maraton teması üzerine hazırlandı. Her yıl düzenli olarak Bodrum’da koşulan Global Run, bununla birlikte Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding’in Türkiye dışında liman işlettiği farklı şehirlerde yılda bir kez gerçekleşiyor.



Global Yatırım Holding'in faaliyetlerini, kurumsal, ekonomik, sosyal, çevresel açılardan ele alan ve Finar’ın işbirliği ile hazırlanan kapsamlı rapor, ARC Awards’da iletişim profesyonellerinin oluşturduğu jüri tarafından değerlendirildi. Raporlar, hikâyesini anlatım biçimi, kullanılan dil, yaratıcılık ve tasarımsal algılanış biçimi konularında değerlendirmeye alınıyor. ARC Awards'da en yüksek toplam puanı alan çalışmaya kendi rekabet sınıfında 'Altın Ödül' veriliyor.



100 üzerinden 97 puan aldı



Global Yatırım Holding 2018 Faaliyet Raporu ayrıca, Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği (LACP– League of American Communications Professionals) tarafından 18’inci kez düzenlenen ve alanının en prestijli yarışmalarından biri olan Vision Awards kapsamında biri “Gümüş Ödül” olmak üzere toplam üç önemli ödüle layık görüldü.



Global Yatırım Holding, dünya çapında “Holdingler, Sanayiciler, Yatırımcılar” kategorisinde ‘Gümüş Ödül’ün sahibi oldu. İletişim dilinde yaratıcılık ve yöntem açısından “Teknik Başarı Ödülü” almaya da hak kazanan Global Yatırım Holding 2018 Faaliyet Raporu, EMEA Bölgesi (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) için yapılan değerlendirme sonucunda “En İyi 50” listesine de girdi.



Uluslararası Vizyon Ödülleri, iletişim alanında mükemmellik standartlarını belirleyen Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi – LACP tarafından 2001 yılından bu yana düzenleniyor. Bu yıl 18’incisi düzenlenen ve dünya çapında her ölçekten şirketin katıldığı 2018 Vizyon Ödülleri’nde 25’ten fazla ülkeden 1.000’i aşkın rapor jüri tarafından “İlk İzlenim”, “Rapor Kapağı”, “Hissedarlara Mesaj”, “Rapor Anlatım Tarzı”, “Rapor Finansalları”, “Yaratıcılık”, “Mesaj Netliği” ve “Bilgi Erişilebilirliği” kriterleri doğrultusunda değerlendirildi.



Global Yatırım Holding’in 2018 Yılı Faaliyet Raporu jüri tarafından kendi sektöründe yarışmaya katılan en iyi faaliyet raporlarından birisi olarak değerlendirilirken; yapılan değerlendirmede “Rapor Kapağı”, “Hissedarlara Mesaj”, “Rapor Anlatım Tarzı”, “Rapor Finansalları”, “Mesaj Netliği” kategorilerinde tam puan ve toplamda 100 üzerinden 97 puan aldı.