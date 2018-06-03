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Gözlükçüler ve Optisyenler Günü ATO'da kutlandı

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 2013-2017 yılları arasında 34 milyon gözlük ithal edildiğini ve yaklaşık 650 milyon dolar ödendiğini belirterek, "Made in Turkey yazan gözlükleri ihraç ettiğimiz günler gelecek." ifadesini kullandı.

Gözlükçüler ve Optisyenler Günü ATO'da kutlandı
ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 2013-2017 yılları arasında 34 milyon gözlük ithal edildiğini ve yaklaşık 650 milyon dolar ödendiğini belirterek, "Made in Turkey yazan gözlükleri ihraç ettiğimiz günler gelecek." ifadesini kullandı.
ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Gözlükçüler ve Optisyenler Günü" ATO'da düzenlenen bir etkinlikle kutlandı.

Baran burada yaptığı konuşmada, Başkent'teki üyelerin ticari hayata ilişkin konu ve sorunlarının komiteler vasıtasıyla ATO gündemine getirildiğini vurguladı.
Türkiye'de 2013-2017 yıllarında 34 milyon gözlük ithal edildiğini ve yaklaşık 650 milyon dolar ödendiğine işaret eden Baran, "Yerli ve milli üretim hamlesi stratejik ürünlerden başladı. Ülkemizin üretim kabiliyeti gelişecek. Çinlinin İtalyanın gözlüğüyle değil Türkün ürettiği gözlükle dünyaya bakacağız. Made in Turkey yazan gözlükleri ihraç ettiğimiz günler gelecek." değerlendirmesinde bulundu.
Baran, sektörde pek çok sorun olduğuna dikkat çekerek, korsan ürünlerin insan sağlığını tehdit ettiği, ülke ekonomisine zarar verdiğini kaydetti.


 
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ATOGözlükçüler Ve Optisyenler GünüGürsel Baran
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