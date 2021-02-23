Gözlükte üretim üssü olabiliriz

İyi görme ve iyi görünmeyi herkese ulaştırma misyonu ile 13 yıldır çalışmalarına devam eden Atasun Optik, sektörünün ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, pandemiye rağmen 22 yeni mağaza açtıklarını belirten Atasun Optik CEO’su Nihat Aydın; Türkiye’nin içinde barındırdığı güçlü potansiyel ile bir üretim üssü olabileceğini, önümüzdeki 5 yıllık süreçte doğru adımların atılmasıyla önemli bir büyüme oranının yakalanabileceğini söyledi.

Türkiye çapında 60 ildeki 286 mağazası ve güçlü e-ticaret altyapısı ile 50’ye yakın dünyaca ünlü markayı ulaşılabilir fiyatlarla sunan Atasun Optik, sektörünün ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, sektöre ve Türkiye’nin global ölçekteki görünümüne ilişkin bilgiler veren Atasun Optik CEO’su Nihat Aydın, şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye’de gözlük pazarı dünya ile kıyaslandığında oldukça küçük. Güneş gözlüğü ve optik dahil toplamda 5 milyar liralık bir büyüklük söz konusu. Gelişmiş ülkelere bakıldığında, Almanya’daki pazar büyüklüğü Türkiye’nin yaklaşık 10 katı, İngiltere’de ise 8 katı büyüklükte. İtalya ve İspanya nüfusu Türkiye nüfusundan daha düşük olmasına rağmen Türkiye pazar büyüklüğünün yaklaşık 4 katı bir büyüklükleri bulunuyor. Polonya nüfusu Türkiye’nin yarısı olmasına rağmen pazar büyüklüğü Türkiye ile aynı. Dolayısı ile büyük bir potansiyel barındıran sektörümüz, önümüzdeki 5 yıllık süreçte doğru adımların atılmasıyla önemli bir büyüme oranını yakalayabilir.”

Atasun Optik’in, GrandVision’un 44 ülkedeki faaliyetlerinin bir parçası olarak Türkiye pazarına 2007 yılında adım attığını belirten Atasun Optik CEO’su Nihat Aydın, “Türkiye’de temel amacımız; hem optik hem de güneş gözlüğü alanında, 50’ye yakın dünyaca ünlü marka ve 2.000’e yakın modelimizle her kesimden insanın kaliteli bir görüşe ulaşabilmesi. Bu amaç doğrultusunda yerli üreticiyi destekliyor ve ürünlerimizin yüzde 50’sini Türkiye’deki yerli üreticilerden alıyoruz. Özellikle pandemi ile birlikte yaşanan tedarik sorunları nedeniyle Türkiye’nin sektörde bir üretim üssü olabileceğini düşünüyoruz. Türkiye, Avrupa’ya yakınlığı, gelişmiş altyapısı ve insan kaynağı gücü ile büyük bir avantaja sahip” dedi.

Türk insanının gözleri ne kadar sağlam?

Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde 15-20’sinin gözlük kullandığını, bu oranın Almanya’da yüzde 63,5, İngiltere de yüzde 59, İtalya’da yüzde 51,5, İspanya’da yüzde 55, Polonya’da ise yüzde 53 olduğunu belirten Aydın, “Ama bu Türkiye nüfusunun gözlerinin sağlam olduğu anlamına gelmiyor” dedi. Türkiye’de büyük şehirler dışında göz sağlığı hizmetine ulaşımın zorluklarına değinen Nihat Aydın, optik pazarı ile ilgili şu bilgileri verdi: “Şu anda Türkiye’de yaklaşık 7 bin tane optik mağazası var. Bunların yüzde 85’i bireysel optikçiler yüzde 15’i ise zincir mağazalar. Zincir mağaza sayısının yüksek ve regülasyonların çok daha esnek olduğu Almanya’da 11.600, İtalya’da 10.000, İngiltere’de 8.000 İspanya’da ise 9.700 optikçi bulunuyor. Amerika, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde müşteriler, dijital kanallardan randevu alıp, bir optik mağazasına giderek göz muayenesi olabiliyor. Türkiye’deki regülasyonlara göre bunu yapmamız mümkün değil. Bu alandaki düzenlemelerin Türkiye’de de sektörün önünü çok açacağına inanıyoruz.”

İnsanlar oturdukları yerden göz muayenesi olabilecekler

Pandemi öncesinde dijital dönüşüm çalışmalarına ağırlık veren Atasun Optik’in web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden güneş gözlüklerinin sanal denemesinin yapılabildiğini de belirten Nihat Aydın, regülasyonların izin verdiği ölçüde diğer kategorilerde de bu uygulamaların hayata geçirileceğini söyledi. Nihat Aydın, “Dijitalleşme konusunda dünyadaki uygulamaları hayata geçirmek için kat edilmesi gereken çok yol var. Yarının yetişkinlerinin alışveriş deneyimleri bizimkinden çok farklı olacak. Dijitalleşme öyle bir ivme kazandı ki, gelecekte insanlar oturdukları yerden göz muayenesi olabilecekler. Farklı çerçeveleri sanal ortamda deneyebilecek, evlerine sipariş verebilecekler. Tüketiciler artık 24 saat, mekandan bağımsız bir şekilde her yerden alışveriş yapmak istiyor. Dolayısıyla biz şirket olarak bunu hep önceliğimizde tutuyoruz. Sektör olarak da bu konuya daha fazla yatırım yapmamız lazım” diye konuştu.

Aydın, Atasun Optik olarak çok yakında, tüketicilerin başka bir mecradan aldıkları ya da gördükleri güneş gözlüklerine benzer gözlükleri bulmasını sağlayan “Görsel Arama” özelliğini web sitesinde kullanıma sunacaklarını da belirtti. “Omnichannel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2019’un son çeyreğinde güneş gözlüğü alışverişlerinde “Web Sitesinden Sipariş Ver, Mağazadan Teslim Al” uygulamasını devreye aldık. Bu sene içinde de yine güneş gözlüklerinde “Mağazada Seç, Evine Gönderelim” uygulamasına başlıyoruz” dedi.

“Tüm belirsizliklere rağmen yeni mağazalar açtık”

Pandemi koşullarına rağmen yatırımlarına devam ederek fırsat buldukları lokasyonlarda 22 yeni mağaza açtıklarını belirten Nihat Aydın, Atasun Optik olarak 2020 yılı boyunca yüzde 30’u dijital dönüşüme olmak üzere toplam 20 milyon TL yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Aydın, “Tüm sektörlerde olduğu gibi pandeminin hızlandırıcı etkisini arkasına alan e-ticaret hacmindeki büyümeyi, sektörümüzde de gördük. Pandemi öncesi dönemle karşılaştırdığımızda web sitemiz üzerinden güneş gözlüğü satışında yüzde 139 gibi bir büyüme oranı yakaladık. Türkiye’de sektörün öncüleri arasında yer alan bir marka olarak, dijitalleşme yatırımlarımıza uzun süredir devam ediyoruz. Pandemi ile birlikte bu sürece ivme kazandırarak dijital kanallara yatırımımızı yüzde 45 artırdık” diye konuştu.

“Büyümeye devam edeceğiz”

Toplantıda 2021 yılı hedeflerinden de bahseden Nihat Aydın, şu bilgileri verdi: “2021 yılına baktığımızda kurda yaşanan değişimler ve talep daralması sektörümüz açısından en kritik riskler olarak karşımıza çıkıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde de pandemi etkisinin devam edeceğini ön görüyoruz. Atasun Optik olarak tüm risklere karşı önlemlerimizi alırken avantajları yakalamak adına da altyapılarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. 2021 yılında da 35 milyon TL’lik yatırım ve 100 kişilik yeni istihdam ile büyümemize devam edeceğiz. 2023 hedeflerimiz arasında ise 500 mağazaya ulaşmak ve ciromuzu 2 katına çıkartmak bulunuyor.”