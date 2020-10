GTech ve Habib Bank'tan ezber bozan işbirliği

Habib Bank'a sunulan çözümle, bankanın tüm bankacılık faaliyeti ihtiyaçları GTech tarafından karşılanıyor. Ülkemizde bir bankanın yerine getirmesi gereken bankacılık ekosistemi uygulamalarına çevrimiçi entegrasyonun da sağlandığı proje, Ana Bankacılık (Symphony Banking) uygulaması kapsamında tüm yurtiçi devlet kurumlarına sunulması gereken yasal raporlama ihtiyaçlarına da cevap veriyor.

1947 yılında Pakistan'da kurulan, Türkiye'de 1983'ten bu yana çalışmalarını sürdüren Pakistan'ın en büyük özel bankası Habib Bank, tüm bankacılık faaliyeti ihtiyaçları için çözüm ortağı olarak GTech'i tercih etti. GTech'in Habib Bank için gerçekleştirdiği proje kapsamında bankanın tüm bankacılık faaliyeti ihtiyaçları karşılanıyor. Bankanın müşteri kabulünden, her türlü nakdi/gayrinakdi kredi, mevduat, hazine, dış ticaret, nakit yönetimi, satış ve operasyonel işlemleri bu çözümle gerçekleştirilirken; Türkiye' de yerleşik bir bankanın yapması şart olan bankacılık ekosistemi uygulamalarına (Swift, Eft, KKB, E-haciz vb tüm E-Devlet entegrasyonları vb...) çevrimiçi entegrasyon da sağlanıyor. Çözüm, Ana Bankacılık (Symphony Banking) uygulaması kapsamında Habib Bank tarafından tüm yurtiçi devlet kurumlarına sunulması gereken yasal raporlama ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Ayrıca ana bankacılık uygulamasının diğer tüm teknik ve altyapı süreçleri de (gün sonu süreçlerine destek, uygulama altyapı bakım ve denetim işlemleri ve veritabanı bakımı) GTech tarafından sağlanıyor.



GTech Kurucu Ortağı ve CEO'su Mine Taşkaya, gerçekleştirdikleri projenin bir Türk firması olarak uluslararası alanda faaliyet gösteren bir banka tarafından tercih edilmesinin aynı zamanda sektörün gücünü gösterdiğini söyledi. Mine Taşkaya konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Sunduğumuz ana bankacılık uygulamasıyla Habib Bank, düşük maliyetli, kolay entegrasyon yeteneğine sahip, tamamen müşteri odaklı bir bankacılık uygulamasına geçiş yaptı ve süreçlerini kendi yönetebilir hale geldi. Dinamik ve kolay tasarlanabilen süreç yönetim, merkezi fiyatlama altyapısı, tek noktadan yönetilen ürün ve işlem yapısı sayesinde piyasa koşullarına ve yasal kurumların isteklerine çok hızlı adapte olabilen bir yapıya kavuştu. Tüm bu teknik artıların yanı sıra bizim için bu projeyi özel kılan bir başka noktanın da altını çizmek isterim: Habib Bank'ın GTech'e olan güveni ve verimli çalışmalarımız sayesinde, sektörde ezber bozan bir projeye birlikte imza atma fırsatını yakaladık. İşbirliğimizin temelinde yatan güven unsuru, bizim için paha biçilemez. Habib Bank'ın günlük hayatındaki tüm iş süreçlerini kolaylaştıran ve hata payını minimuma indiren bu değişimdeki cesaretinin, sektöre bir örnek teşkil edeceğine inanıyoruz.”



Habib Bank Türkiye Genel Müdürü Ayşe Şebnem Türkay, sektörde rekabeti sürdürmek ve daha uygun maliyet avantajı sağlaması nedeniyle GTech'i tercih ettiklerini belirtti. Ayşe Şebnem Türkay konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“GTech'in sunduğu Symphony Banking (Ana Bankacılık) ürünüyle Ticaret, Hazine ve Maliye Bakanlıkları, İçişleri Bakanlığı (MERNİS), Bankalar Birliği gibi entegrasyon noktalarındaki ihtiyaçlarımız başta olmak üzere; yasal raporlamalar, senaryo bazlı çalışan TMS (Transaction Monitoring System) ve MTF (Müşteri Tanı Formu) gibi formların elektronik ortamda takibi ve benzeri pek çok ihtiyacımıza tek noktadan çözüm sağladık. Öte yandan genel merkezimizin talepleri çerçevesinde sistemsel iyileştirmeler de gerçekleştirdik. Biz Habib Bank olarak, her sektörde rekabetin varlığına inanan ve destekleyen bir anlayışla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda GTech ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği, sağladığı teknik donanım ve avantajların yanı sıra sektörde bilinen ve tercih edilen çözüm sağlayıcılara bir alternatif olarak da ön plana çıkıyor ve rekabet ortamını genişletiyor. Sektöre yeni bir soluk ve heyecan gelmesiyle ülkemizdeki bankacılık yazılımlarının da teknolojik kalitesinin artacağına, hizmeti sunanların ve alanların da bu durumdan son derece memnun olacağına inanıyoruz. Bu teknoloji firmaları, bizler ve ülkemiz için çok kıymetli ve birbirinden değerli oluşumlar. Her birine eşit mesafede durmakla beraber GTech, bu alanda uzun yıllardır faaliyet göstermesi, tecrübesi, bilgi birikimi ve yetişmiş insan kaynağıyla bir adım öne çıktı. Bu değişim de her değişimde olduğu gibi duygusal fırtınalarla başladı. Symphony Banking (Ana Bankacılık) sistemi, sunduğu kolaylıklar, imkanlar ve kabiliyetleri sayesinde tüm ekibimiz tarafından kısa zamanda benimsendi. Pandemi süreci her şeyi etkilediği gibi proje akışımızı da etkiledi ancak biz gemiyi sapasağlam karaya ulaştırmayı başardık. Süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”