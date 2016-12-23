GTO'nun yeni başkanı Hıdıroğlu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Şevket Beyhan Hıdıroğlu, seçildi.

GTO Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seçimlerde, 91 meclis üyesinin üçü mazeretleri nedeniyle oy kullanamadı. 88 meclis üyesinin 50'sinin oyunu alan Şevket Beyhan Hıdıroğlu, yönetim kurulu başkanı olurken, Rıdvan Köksüzer ise 37 oy aldı.

Seçimlerin ardından açıklama yapan Hıdıroğlu, GTO'yu GTbirlik beraberlik içerisinde, bulunduğu noktadan daha iyi bir konuma getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Tüm meclis üyelerine teşekkür eden Hıdıroğlu, şunları söyledi:

"Gayet nezih bir ortamda gerçekleşen seçimin sonunda kazanan Gaziantep Ticaret Odası oldu. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı şimdi biz aldık, devraldığımız bayrağı daha ileriye taşımak için çalışacağız. Oda olarak faaliyetlerimizle Gaziantep’i ulusal ve uluslararası platformda daha iyi tanıtmayı planlıyoruz. Bu konuda Gaziantep'teki kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olacağız."