Gülle 'yeni yöneTİM" sloganı ile başkanlığa aday oldu TİM Tekstil Sektörü Kurulu Başkanı İsmail Gülle, 30 Haziran’da yapılacak Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlık seçimi için adaylığını açıkladı.





Çırağan Sarayı’nda düzenlediği toplantıda projeleri paylaşan Gülle, “Öncelikle hedefimiz ihracatın kilogram değerini 4 dolar seviyesine çıkaracak atılımlar için vizyon oluşturmak. Ayrıca ihracatçı sayısı yüzbinlerle anılacak bir Türkiye hedefimiz var. Çünkü amacımız dış ticaret fazlası veren Türkiye'dir. Bundan sonra ihracatçının sağladığı kaynakları doğrudan ihracatçının hizmetine sunacağız, sorunları çözen ve vizyon oluşturan insan kaynağı ile geleceğe doğru yürüyeceğiz. İhracatçının gücüyle yaratılan ne varsa ihracatçıya misliyle vereceğiz” dedi.



Tekstil Sektör Kurulu Başkanı İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı İsmail Gülle, 30 Haziran’da yapılacak olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı seçimleri için aday olduğunu açıkladı. Çırağan Sarayı’nda düzenlenen toplantıya katılan TOBB Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, GATHİB Başkanı Fikret Kileci, Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, ATHİB Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, İTHİB Başkan Yardımcısı Fatih Bilici ve Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçı Birlikleri Başkan Yardımcısı Başaran Bayrak, İsmail Gülle’ye destek verdiklerini açıkladı.

Toplantıda projelerini tek tek sıralayan Gülle, “Bugün 20 yılı aşkın süredir verdiğimiz çabaların taçlandığı bir gündür. Bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’na adaylığımı resmen açıklıyorum” dedi. Adaylık kararını tek başına vermediğini dile getiren Gülle, çıktıkları yolda kendisine destekleriyle cesaret verenlerin ihracatçı ailesinin gönül ve inanç birliği ile aday olduğunu kaydetti.

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım



Gülle sözlerini şöyle sürdürdü:



‘Bana TİM Başkanlığına aday olmam için cesaret veren ilk unsur; TİM’in kuruluş felsefesi, vizyonu ve misyonudur. TİM, sürekli ileriye giden, geleceğe bakan hatta geleceğe şekil veren bir kanaat kurumudur. TİM, eskiye eskiyene dönüp bakmaz. Bakın Hz. Mevlana ne güzel söylemiş değil mi? ‘Dünle beraber gitti cancağazım ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.’ TİM, delegelerinden ve kıymetli delegeleri seçen ihracatçı birliklerinden aldığı güç ve motivasyonla her zaman yeni olana, modern olana doğru ilerler. Bana aday olmam için cesaret veren ikinci unsur budur.”

Zor işlerden anlımızın akıyla çıktık



Sürekli yenilikçi, atılımcı ve dinamik yapının başkanı ile yönetiminin her zaman ihracatçıların teveccühüne mazhar olan kişiler arasından seçildiğini hatırlatan Gülle, en önemlisinin de TİM’in başkanını TİM delegelerin seçeceğini vurguladı. Gülle, “İlk başkanından şimdiki başkanına kadar böyle olmuştur.Bundan sonra da böyle olacaktır” diye konuştu. Bugüne kadar kolay herhangi bir işe talip olmadığını hatırlatan Gülle, talip oldukları zor işlerden de alınların akıyla çıktıklarını bildirdi. Gülle, “Bugün de size delegelerin teveccühü ile TİM’in yönetimine seçilirsek, ülkemiz için çok faydalı ama oldukça zor bir işin peşinde olacağımızı sözünü veriyorum.Dış ticaret fazlası verene kadar mücadele etmek. Elbette bu, kolay bir iş değil. Yapılmayacak bir iş de değil. Biz başlarınız ve yaparız” şeklinde konuştu.



TİM 70 bin ihracatçının takip merkezi olacak

TİM gibi kanaat kuruluşlarının görevinin üyelerinin sorunlarını dinlemek ve bunlara çözüm bulmakla sınırlı olmadığını aktaran Gülle, aynı zamanda üyelerinin çalışmaktan başlarını kaldıramadığı durumlarda onlara yeni gelişmelerden haberdar etmek, yeni bir vizyon vermek aynı zamanda onların maliyetini düşürmek için kamuyla yakın ilişkide bulunmak olduğunu ifade etti. Gülle, “TİM, 27 sektörün ve 70 bin ihracatçının takip merkezi olacak. Yerli ve milli sektörlerimizi sadece rakipleri pahalı hale getirerek koruyamayız. Mal ve hizmet üretenin maliyetini düşürmek için her türlü çabayı vermek zorundayız” şeklinde konuştu.



Katma değer yaratan faaliyetler dikkate alınmalı

İhracatçılar olarak mücadele ettiklerin yerin küresel piyasalar olduğunu dile getiren Gülle sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sebeple yabancı rakiplerimize karşı içerde güçlü olmamızın yetmeyeceği ortadadır. Küresel rekabette öne çıkmak için mutlaka ve mutlaka üretim öncesi ve sonrası katma değer yaratacak olan faaliyetleri dikkate almalıyız. TİM sadece ihracat rakamlarını artırmakla görevli değildir. Aynı zamanda ihracatın değerini ithalatın değeri üzerine çıkarmakla da görevlidir. Bunu da standart reçetelerle gerçekleştirmek mümkün değildir. Cari açığının milli gelire oranını önce yüzde 3’ler seviyesine indirmek, ardından da cari açık fazlası veren bir ülke haline gelmek zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde birkaç defa bunu başardık yine başarırız.”

Her yıl 10 startup projeyi gerçekleştireceğiz.



İhracatın katma değerini artırırken insan kalitesinin de artırılması gerektiğini ifade eden Gülle, bundan sonra ihracat şirketlerinin tamamının ve TİM’in aynı zamanda bir eğiti kurumu gibi çalışmak zorunda olduğunu belirtti. Gülle, “TUBİTAK ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla omuz omuza çalışıp, akademi ve iş dünyası ortaklığında her yıl en az 10 tane startup proje gerçekleştirmek için çalışacağız. Sadece mal üretmek değil vazifemiz hizmet de üretmektir. Bu çerçevede yazılım ihracatımızı desteklemeye devam edeceğiz. Önde gelen sektörlerimize destek veren seviyeye getireceğiz ve aynı zamanda daha da ihracatçı olmaları için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

İhracatçının gücüyle yaratılanı ihracatçıya vereceğiz



Rakamları büyütmenin kolay olduğunu çünkü Türkiye’nin her geçen yıl büyüdüğünü kaydeden Gülle, “Bize düşen vazife ihracatımızın katma değerini artıracak ve ihracatın kilogram değerini 4 dolar seviyesine çıkaracak atılımlar için vizyon oluşturmak ve söz konusu vizyon doğrultusunda icraat yapmaktır. Bundan sonra ihracatçının sağladığı kaynakları doğrudan ihracatçının hizmetine sunacağız, sorunları çözen ve vizyon oluşturan insan kaynağı ile geleceğe doğru yürüyeceğiz. İhracatçının gücüyle yaratılan ne varsa ihracatçıya misliyle vereceğiz. Bir gün bütün ihracatçılar kendi işletmelerinde dış ticaret fazlası yaratır hale gelecektir. İthal olarak ne kullanıyorsak hepsinin kilogram değerinden daha değerli ihracat yapmalıyız. Gönlümüzden geçen şudur ki; mal ve hizmet ihracatımıza katkı verecek olan tüm unsurların, fabrikalarımızda kullandığımız her şeyin yerli ve milli olmasıdır. Hedefimiz; bu seviyeye ulaşmaktır” şeklinde konuştu.

Hep birlikte yeni TİM’e yeni yönetime



Hedeflerinin 7/24 ihracat yapan, ihracat 4.0 ile buluşan bir Türkiye olduğunu aktaran Gülle, “Hedefimiz ihracatçı sayısı yüzbinlerle anılacak bir Türkiye’dir. Çünkü amacımız dış ticaret fazlası veren Türkiye'dir. Bu inançla yola çıktık. Birbirimize güvendik, Türkiye'ye güvendik. İhracatçılarımızın yani sizlerin güvenini haklı çıkaracağımıza eminiz. İhracatçı geriye bakmaz, ileriye bakar. Biz böyle gördük, böyle bildik. Bu duygu ve düşünceler ışığında Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan adaylığımı açıklıyorum. Hep birlikte yeni TİM’e yeni yönetime” dedi.



TİM’e yeni söylem ve hedefler lazım

İsmail Gülle’ye destek veren başkanlar adına konuşan ATHİB Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç da Türkiye’nin son yıllarda ekonomide, üretimde ve ihracatta çok büyük yollar kat ettiğini, ihracatın her gün rekorlar kırdığını söyledi. Kıvanç, “Bu yeni dönem ülkemizin siyasi, ekonomik ve düşünsel olarak yeniden şekillendiği bir dönüşüm ile geliyor. Türkiye olarak şahlanış ve yükseliş döneminin eşiğindeyiz. Türkiye ihracat ailesi de dönüşüme, yeni heyecanlara ihtiyaç duyuyor. Bu dönem TİM’de yeni söylemleri, yeni anlayışları, yeni hedefleri ve yeni yüzleri zorunlu kılıyor. İhracatçımızın ve sanayicimizin sorunlarını bilen, bu sorunları mercilere doğru şekilde aktaracak yeni bir yönetime ihtiyacımız var. İhracatçıların ihtiyacını layıkıyla yerine getirecek yeni yönetimimiz için başkan adayımız İsmail Gülle’dir” dedi.



TOBB Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Abdülkadir Konukoğlu ise bu zamana kadar başarılı çalışmalarını takip ettikleri İsmail Gülle’yi TİM Başkanı olması için de sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Konukoğlu, “TİM Başkanlığı görevinin üstesinden de başarıyla geleceğine inanıyorum” diye konuştu.