Gültepe'nin uzlaşma ısrarı başarılı oldu, TİM seçime tek adayla gıdıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) uzun süredir seçim tartışmalarıyla gündemdeydi. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon Birliği Başkanı Mustafa Gültepe’nin adaylığı kesinleşmişken aldığımız bilgiye göre Gültepe’nin ‘tek’ başkan adayı olacağı belirtiliyor.

Alınan bilgilere göre; İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini başarıyla yerine getiren ve Nisan ayında yapılan seçim neticesinde Hazır Giyim ihracatçılarının güvenini kazanarak yeniden başkan seçilem Gültepe, Türkiye İhracatçılar Meclisi çatısı altında faaliyet gösteren tüm ihracatçı birliklerinin desteğini alarak 13 Haziran’da gerçekleşecek Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu’nda “tek”Başkan adayı oldu.

Mustafa Gültepe kimdir?

1968 Tonya-Trabzon doğumlu olan Mustafa Gültepe, 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi’nde MBA yüksek lisansını tamamlayan Gültepe, mezun olduktan sonra 1992 yılında Taha Tekstil’de sektöre giriş yaptı. Taha Grubuna bağlı olarak 1994 yılında kurulan Talu Tekstil firmasının kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan Gültepe, 25 yıldır hazırgiyim sektöründe faaliyet gösteriyor. Gültepe; İstanbul, Sakarya ve Malatya’da üretim tesislerine sahip olup, yaklaşık 1800 kişi istihdam ediyor.

2010 yılından itibaren İHKİB Yönetim Kurulu’nda yer alan Gültepe, 2014 yılından beri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş olup 2018 yılı nisan ayında yapılan seçimlerde İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Aynı zamanda Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığını da sürdürüren Gültepe, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce biliyor.