Gülüzar Özev Sivil Toplum ve Sosyal Etki Ödülünü aldı

Ekonomide etkin rol üstlenen, iş dünyasına rehberlik eden ve sosyal sorumluluk projelerinde ilklere imza atan kadınlar, “Birlikte Daha İyi Bir Gelecek” ana teması ile 4. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi’nde ödüllerine kavuştu.

Ülkemizin ilk Kadın Muhasebeciler Derneği’nin Kurucusu ve Genel Başkanı olan Gülüzar Özev, sivil toplum kuruluşlarında yaptığı başarılı çalışmaları nedeniyle “Sivil Toplum ve Sosyal Etki” kategorisindeki ödüle layık görüldü ve ödülünü Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) Başkanı Eda Arpacı’nın elinden aldı.

Salt Galata’da düzenlenen zirvede, “Geleceğin 7G’sini Kadınlar Şekillendirecek” oturumu da yapıldı. Uyumsoft’un ana sponsorluğunda, Hepsiburada tarafından desteklenen ve Yeni Arayışlar Girişimi Platformu (Yapder) Derneği’nin organize ettiği ödül töreninde, başarı hikayeleri ile iş dünyasına ilham veren kadınlar, zirvede deneyimlerini paylaştılar.

Mesleğe ve topluma faydalı projelere devam ediyor

Kadın Muhasebeciler Derneği (KAMUHDER)’in yedi yıl önce kurulduğunu anlatan Kurucu Başkanı Gülüzar Özev, amaçlarının kadın dayanışmasını ve kadın birlikteliğini artırarak, gerek mesleki gerekse kadın olmaktan kaynaklı sorunlara ve ayrıca ülke sorunlarına sahip çıkmak olduğunu kaydetti.

Bilinçlenmenin okumak ile olur düşüncesiyle onlarca kez kitap okuma etkinliği yaptıklarının altını çizen Gülüzar Özev, şunları söyledi:

“Meslektaşlarım için onlarca düzenlediğimiz kitap okuma etkinliklerine, yenilerini ekleyeceğiz. Mesleki seminerlerimize, kadın üyelerimizin yanında erkek meslektaşlarımız katılıyor. İstihdam yaratmada, sadece kadınların değil, erkeklerin de iş bulmasında oldukça etkin rol oynuyoruz. İlk defa “Muhasebeci Kadınlar“ dergisi çıkarttık. Pandemide boş durmadan zoom üzerinden toplantılar yaptık. Bundan sonraki hedefimiz, daha çok kitleye hitap etmek, topluma daha faydalı hale gelmek ve bu amaç doğrultusunda faaliyetlerimizi etkin bir şekilde kurumsal hale getirmektir. Ödül verilmesi öncelikle beni çok mutlu etti. Derneğin kuruluşundan önce iki yıllık bir çalışmam oldu. Yaklaşık dokuz yıldır kadın örgütlenmesi için mücadele ediyorum ve çok emeğim var. Bu yüzden ödülü duyduğumda “ben bunu hakkettim” dedim. Sadece benim düşüncem değildi bu, uzaktan tanıyanlar bile aynı sözü ve duyguyu paylaştılar. Hemen yeni bir çalışma komisyonu kurduk; mesleğimize ve topluma faydalı projeler oluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.

4.Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ödülleri verildi

- Nurten Öztürk – Jüri Onur Ödülü

- Sema Güral Sürmeli - Başarılı Rol Model Kadın Ödülü

- Nur Ger - Sosyal Girişimci Kadın Ödülü

- Demet Sabancı - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü

- Hülya Gedik - İlham Veren Rol Model Kadın

- Ebru Dildar Edin - Çevreye Katkı Ödülü

- Sema Gürün - Girişimcilere İlham Veren Kadın Ödülü

- Gülperi Odabaşı - Yurtdışında Ülkemize Değer Katan Başarı

- Dr. Ayşe Günbey Şerifoğlu - Hepsiburada Özel Ödülü

- Günseli Çolakoğlu - Girişimciliğe Öncülük Eden Kadın

- Berra Doğaner - Sermaye Piyasalarının Gelişimine Katkı

- Kübra Orakçıoğlu Kazan - İhracatta Performans Ödülü

- Aynur Çeşmeliler - Dayanışmacı Girişimcilik Ödülü

- Başak Doğan - En Genç Girişimci Kadın Ödülü

- Gonca Karakaş - İletişimde Güçlü Kadın Ödülü

- Nalan Kurt - Teknoloji ile Fark Yaratan Kadın Ödülü

- Gülüzar Özev - Sivil Toplum ve Sosyal Etki Ödülü

- Seda Güler - Marka Yönetimi Lideri Ödülü

- Feray Demir - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü

- Bedia Karadağ - Girişimciliğe Öncülük Eden Kadın

- Team Mostra (Mehmet Emin Önder (ekip kaptanı), Elif Derya Başoğlu, `Meryem Zehra Altınöz, Rabia Betül Altınöz, Ali Talip Şenyüz) - Ufuk Açan Yeni Girişimciler Ödülü