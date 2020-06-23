Gururlandıran Ödül

Geçtiğimiz yıllarda büyük coşkuyla gerçekleştirilen ödül töreni, bu yıl ülkemizi saran pandemi dolayısıyla Zoom platformu üzerinden online canlı gerçekleştirildi.

‘Kadınımıza Güç Katan Güçlü Kadın Lider’ ödülünü UKDD Yönetim Kurulu'nun elinden alan Senur Akın Biçer, “Bu ödül bana daha büyük bir sorumluluk yüklemekte, daha yapacak çok işim tutacak çok elin olduğunu hatırlatmaktadır” dedi.

Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi Komite Üyesi olan Senur Akın Biçer, duygularını şu sözlerle ifade etti;

Gelişmekte olan bir ülke coğrafyasında yaşamaktayız. Gelişmişlik seviyesine gelebilmek, refah ve huzur dolu bir çevrede yaşamak için çok çalışmamız gereken bir bölge insanıyız. Öyle ki;

Sadece bireysel olarak çok çalışmak ve yükselmek toplumumuz için yeterli gelmemektedir. Sistemimizi daha yukarı taşımak ve çağdaş bir seviye getirmek için BİRLİKTE elele vermemiz gerektiğine inanıyorum.

Bu açıdan, sosyal anlamda birbirimizle rekabet etmek yerine sürdürülebilir değer yaratmak üzerine girişimler ve çalışmalar yapmamızın gerekli olduğuna inanıyorum.

Bana verilen bu ödülün hayatımdaki önemini anlatmak adına Sizlere yaşam amacımdan çok kısa bahsetmek istiyorum.

Yaşam amacım; kendimi tamamlayabilmek için sürekli olarak kendimi geliştirmektir. Bu yolda bir yolculuğa çıktım. Şimdiye kadar epey yol kat ettim. Kimi zaman başarı için koştum kimi zaman imkansızın peşinde koşup yakalamaya çalıştım Başaramadığımda yılmadım. Başardıkça ümitlendim . Ümitlendikçe başardım. Umut; yolumu aydınlattı. 50 senelik bu yolculuğumda, kendim ilerlerken, başkalarında elini tutmak; benim için en büyük mutluluk kaynağı oldu. Birlikte büyümek ve ilerlediğim yolun yürünebilir hatta koşulabilir olduğunu başkalarıyla paylaşmak benim için gerçek mutluluğu yakalamak oldu.

Yaşadığımız coğrafyada kristal cam tavanı -yani o görünmez toplumsal engelleri -elleriyle kırmış biri olarak kendimi hep şanslı gördüm. Şimdi ise bu cam tavanın kırılabilir olduğunu özellikle hem cinslerime gösterme fırsatı bulduğum için yüce yaradana şükrediyorum.

Özetle bu ödülün anlamı benim için yaşam amacıma hizmet etmesidir. Bu yolda yürürken motivasyon kaynağı olmasıdır.

Yine bu ödül bana daha büyük bir sorumluluk yüklemekte, daha yapacak çok işim tutacak çok elin olduğunu hatırlatmaktadır.

Bu yolla hayatta bırakacağım iz, çocuklarıma bırakacağım en büyük mirastır . Hepinizi sevgiyle ve yüreğimle kucaklıyorum.

Teşekkür ederim.

İşte ödül töreninden gururlandıran görüntüler..

Senur Akın Biçer kimdir?

1969 İstanbul doğumlu. Evli ve iki çocuk annesi. Çocukları 20 ve 23 yaşlarında, üniversite öğrencisidir. (Kızı Makina Mühendisliği, Oğlu tasarım eğitimi almaktadır )

İlkokulu Fenerbahçe Nurettin Teksan ilkokulunda okumuş. Daha sonra orta ve lise öğrenimini Özel Yıldız Kolejinde tamamlayarak üniversite eğitimi için Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Bölümüne girmiş. 2013 yılında London Art College de Çin resim sanatı bölümünü üstün başarı ile bitirmiş.

2018 yılında York Üniversity de İşletme Fakültesi- Finans Bölümünü bitirerek halen Unem ( Business University of Costa Rica ) da finans alanında bütünleşik doktora programına devam ediyor. Onaylı Profesyonel koçluk eğitimi almış. Japonya’da Tokyo ‘da bulunan Japon Kaligrafi Okulu’nda Mürekkep resmi ( Sumi-e ) ve kaligrafi eğitimine de devam ediyor.

Sanat çalışmalarına Amerika da bulunan Sumi e derneği ve İstanbul da bulunan kendi atölyesinde devam ediyor. Pirinç ve doğal kâğıt üzeri doğal boyalar ile yapılmış tablolar ve dekorasyon amaçlı objeler üretmektedir. Çeşitli kurumlarda ve atölyelerde tanıtım amaçlı workshoplar düzenlemektedir. 30 yakın sergide eserleri yer almış. Biri Japonya da olmak üzere 2 kişisel sergi açmış. Çin Halk Cumhuriyeti ( özel davet edilmiştir ) , Japonya , Hollanda https://www.youtube.com/watch?v=wJ-oytCXRv4, Bulgaristan , İngiltere gibi ülkelerden davet alarak sergilere katılmıştır .

Profesyonel iş hayatına henüz öğrenci iken 1989 yılında başlamış, ev aletleri ve motor üreten sanayi kuruluşlarında, üretim, Kalıphane, insan kaynakları ve yurtdışı pazarlama koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuş olup anahtar teslim fabrika kuruşlarında da görev yapmıştır.

Halen yurt içinde bilinirliği olan ve tanınmış dünya markalarına ev aletleri üretimi yapan bir sanayi kuruluşunun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Özellikle maddi imkanlara sahip, üniversite eğitimi almış kız çocukların iş hayatına ve /veya toplum ihtiyaçları için çalışan sivil toplum örgütlerine katılımlarına teşvik etmek konusunda proje geliştirme üzerinde çalışmaktadır .

Ayrıca iş hayatına yeni atılmış gençlere mentörlük ve koçluk da yapmaktadır.