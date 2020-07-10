Güvenin merkezi oldu

Tüm dünyanın gündemini hijyenik tedbirlere çeviren pandemi sürecinin başından bu yana aldığı önlemlerle ve yenilikçi çözümleriyle gündemden düşmeyen Doğtaş’ın, mobilyalarının çıkış noktası Biga üretim tesisi ile Covid 19 için gerekli önlemleri alarak üretim yaptığı tescillendi.

2020’nin başından bu yana tüm dünya için zor bir dönem oluşturan olan Covid 19, yenilikçi önlemleri ve istikrarlı güvenlik tedbirlerini de hayatımızda elzem hale getirdi. Hijyenik ortamların yaratılmasının ve bu anlamda alınan önlemlerin istikrarlı hale getirilmesinin salgını yavaşlatmanın tek yolu olduğunu gördüğümüz bu süreçte Doğtaş da yenilikçi çözümleri ve mücadele desteğiyle gündemde sık sık yer aldı. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) sanayi kuruluşları için yayınladığı Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda açıklanan tedbirlere harfiyen uyan Doğtaş, tarz sahibi ev ve dekorasyonun yanında güvenli üretimin de adresi oldu.

Güvenli Üretim Merkezi Sertifikası ile pandemi önlemleri tescillenen marka, mobilyalarını güvenle üretmeye ve üreterek de normalleşme sürecine katkıda bulunmaya devam edeceğini açıkladı. “Doğtaş olarak güvenli, kaliteli alışverişin adresiydik şimdi de aldığımız yoğun önlemler ve yenilikçi yaklaşımımız sayesinde güvenli üretimimiz tescillendi,” diyen grup CEO’su İsmail Doğan, açıklamasına şu sözlerle devam etti: “Doğtaş olarak sürecin başından bu yana tavrımızı, ne kazançtan ne umutsuzluktan yana aldık. Biz kurum kültürümüz ve değerlerimiz doğrultusunda, önce insan, önce sağlık demeye devam ettik. Tüm çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumaya yönelik aldığımız önlemlerin karşılığını ise önce sağlıkla sonra da büyüme hedeflerimizi de aşan rakamlarla aldık. Şimdi de bizim için bu dönemde ödüllerin en büyüğü olduğuna inandığımız Güvenli Üretim Merkezi Sertifikası ile üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz.”