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GYİAD'dan seçim açıklaması

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı Fuat Pamukçu, seçimlerin ardından görüşlerini dile getirdi.

GYİAD'dan seçim açıklaması
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Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Başkanı Fuat Pamukçu, seçimlerin ardından görüşlerini dile getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik eden Pamukçu, sonuçların hayırlı olmasını diledi. 

Istanbul, 23 Haziran’da yenilenen Belediye Başkanı seçimleri için sandığa gitti. Yaklaşık 9 milyon seçmenin oy kullandığı seçimde Sayın Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olarak seçildi. GYİAD Başkanı Fuat Pamukçu, seçime dair şu değerlendirmelerde bulundu: “Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyoruz. GYİAD olarak siyasetçilerimizin ve ülke yönetimindeki tüm paydaşların ekonomi, yapısal reform, hukuk ve sürdürülebilir güvenlik konularına odaklanmalarını ümit ediyoruz. İşsizlik, istihdam ve gençlerin sorunlarına dikkat çekiyor, bu ve benzeri konularda problemlere çözüm olmak için her zaman hazır olduğumuzu belirtiyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
GYİADİstanbul Seçimleri
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