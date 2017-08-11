Hedef gençleri işsizlik liginden kurtarmak TÜRKONFED Başkanı Kadooğlu "Bu projelerle liseli gençlerimizi girişimcilik kültürü ile tanıştırırken, çok değerli şirketlerin üst düzey yöneticileri ve melek yatırımcılardan projeleri için destek arıyoruz" dedi.



Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından geleceğin girişimcilerini yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen “STEM ile Girişimde Yeni Ufuklar” projesinin kapanışı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantı ile gerçekleşti. 30 lise öğrencisine bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik temelli girişimcilik eğitimlerinin verildiği projenin son ayağı olan toplantıda, gençler geliştirdikleri fikirleri şirketler ve melek yatırımcılardan oluşan jüriye sundu. Toplantıda düzenlenen törenle TÜRKONFED tarafından öğrencilere katılım sertifikası verildi. ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu ve Genç Başarı Eğitim Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, sunum becerileri, mühendislik, matematik, bilim ve teknoloji temelli girişimcilik eğitimi verilen 30 lise öğrencisi, geliştirdikleri fikirleri şirketler ve melek yatırımcılardan oluşan jüriye sundu.

Final etkinliğinde konuşan TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, Türkiye'de yüzde 11,3 olan işsizliğin genç nüfusta yüzde 24,5 seviyesine ulaştığını belirterek, işsizliğin Türkiye'nin kronik bir sorunu olmaya doğru gittiğini söyledi. Kadooğlu, "Bu süreçte özellikle genç işsizlikte ulaşılan son rakam ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında gençliğin dinamizmini yeterince kullanamadığımız gerçeğini ortaya koyuyor. Gençliğin kariyer umutları ile iş dünyasının gençlikten beklentilerini, genç işsizlik rakamlarının ortaya koyduğu gerçeğini de iyi analiz ederek doğru politikalarla yönlendirmek önem kazanıyor." dedi. Şirketlerin nitelikli insan kaynağını geliştirmek için önemli yatırımlar yaptığını dile getiren Kadooğlu, bu eğitimin mesleki formasyonu artıracak modellerle desteklenmesi halinde ülkenin küresel rekabette lig atlayacağını vurguladı.

KADOOĞLU: "ÖZ GÜVENİ YÜKSEK KUŞAKLAR YETİŞTİRMEK HEPİMİZİN GÖREVİ"

Kadooğlu, teori ile pratiğin dijital teknolojinin imkanlarıyla birleştirilmesi, öz güveni yüksek eğitimli ve kaliteli bir kuşağın yetiştirilmesi için herkese önemli görevler düştüğünü kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "TÜRKONFED olarak başlattığımız STEM projesi ile üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin geleceğinin emin ellerde olmasını istiyorsak, gençlerimizin fikirlerine, hayallerine ve beklentilerine uygun girişimci ekosistemini oluşturmalıyız. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz STEM İle Girişimcilikte Yeni Ufuklar Projesi ile liseli gençlerimizi girişimcilik kültürü ile tanıştırırken, çok değerli şirketlerin üst düzey yöneticileriy ve melek yatırımcılardan projeleri için destek arayacakları bir network de yaratmayı amaçlıyoruz Bu amaçla gelecek yıllarda projemizi Anadolu'ya yaymayı da planlıyoruz."

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Genel sekreteri Bahadır Kaleağası, gençlerin işinin zor olduğunu, onların işlerini robotların devralacağını söyledi. Kaleağası, "Siz iki tavsiye verebilirim. Birincisi takılın, ikincisi takılmayın. İyi müziğe, seyahatlere, kitaplara, fene, matematiğe, müziğe takılın. Özgürlüğünüzü kısıtlayanlara sizi şekillendirmek isteyenlere takılmayın." dedi.

ÖĞRENCİLER İŞ DÜNYASINI İLK ELDEN TECRÜBE ETME FIRSATI BULDU

Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşan STEM; disiplinler arası ve uygulamaya yönelik yaklaşımı içeren bu 4 disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemi olarak öne çıkıyor. ABD Ankara Büyükelçiliği Küçük Ölçekli Hibe Programı tarafından finanse edilen ve Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, katılımcılara temmuz ayı süresince "Genç Girişimciler Bilimle Geleceği Yakalıyor", "Teknoloji ile Dijital Çağın Girişimi", "Genç Yetenekler ve Sınır Tanımayan Meslekler" adlı girişimcilik eğitimleri verildi.

Gelecek eğitim-öğretim yılında lise 3. ve 4. sınıfa başlayacak öğrencilerin katıldığı projenin kapanış toplantısında yatırımcılarla buluşan gençler, iş dünyasını yakından tanıma olanağına kavuştu. Proje boyunca teorik eğitimi saha gezileri ile pratiğe taşıma imkanı bulan öğrenciler, ileride projelerine nasıl destek bulacaklarını da öğrendi. Sunulan girişim fikirleri arasında, kullanıcıların ilgi alanını doğru tespit edip uygun kitap ve film önerisi yapan mobil uygulama, hololens aracılığıyla henüz inşaat halindeyken evin tamamlanmış ve eşyalı halini gösteren mobil emlak uygulaması, entegre edilebilir kalorimetre cihazı gibi projeler yer aldı.

