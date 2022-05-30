Hedefimiz bugün Libya, yarın bütün Afrika

Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Doğu Akdeniz’e kıyıdaş iki ülke olarak Libya ile Türkiye’nin her parametrede derinlik oluşturacak bir yapı inşa etmeleri gerektiğini vurgulayarak, “Mısrata-İstanbul gemi seferlerimiz ile MÜSİAD Libya Temsilciliği’nin açılışı, iş insanları olarak üzerimize düşenin en iyisini yapmayı hedeflediğimizin en net göstergesidir” dedi.

Denizyolu taşımacılığının küresel ticarette son derece stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Karanfil, “Libya ile ülkemiz arasındaki denizyolu taşımacılığının da benzer bir stratejik öneme sahip olduğu tartışılmaz bir gerçektir” diyerek şunları söyledi: “Karanfil Group olarak 25 yıl aradan sonra gemi seferlerine 2022 Nisan’ından itibaren yeniden başladık. Kavelay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla gerçekleştirdiğimiz gemi seferlerimiz, yolcuların talebi üzerine artık Mısrata-İstanbul arasında yapılıyor. Bu güçlü başlangıç, 27 Kasım 2019 tarihinde Libya ile imzaladığımız Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması çerçevesinde Türkiye-Libya arasındaki ticaret ve turizm ilişkilerini sağlamlaştırılmasına büyük bir katkı sunmakta.”

“Mısrata-İstanbul seferlerimiz bir ilktir”

Murtaza Karanfil, 900 yataklı yolcu, 1.700 ton yük ve 400 araba kapasiteli ROPAX gemileri ile başta Libya ve kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere kıtanın tamamından yolcu ağırlamayı hedeflediklerini ifade etti. Globalleşen dünyada ekonomik ilişkilerin belirleyici rol oynadığına dikkat çeken Karanfil, “Karanfil Group olarak ‘ana pazar’ dediğimiz Libya’ya düzenlediğimiz gemi seferlerimizin Türkiye ile Libya arasında gerçekleşen çok önemli turistik ve ticari bir bağlantı olduğunu belirtmek isterim. Memleketimizdeki 26 bin firmayı bünyemizdeki 120 bin Libyalı müşteri ile buluşturmanın büyük bir hamle olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda özellikle turizm amaçlı gelen yolcuların bölge esnafından satın aldıkları küçük ve orta ölçekli ürünlerden CNC tezgâhları, MR ve radyoloji cihazları gibi büyük makinelere kadar her türlü ürünün gümrüklenmesi dahil adrese teslimini kesintisiz ve sürekli hale getirdik” dedi.

Havayolu kargosu kadar hızlı ve güvenli bir şekilde hizmet verdiklerini vurgulayan Karanfil, seferlerindeki gemi sayısı ve rota çeşitliliğini de artırmayı hedeflediklerini ve çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Diğer yandan Libya İstanbul arası yaklaşık olarak 2-3 günde tamamlandığını söyleyen Karanfil, gemi seferlerinin özellikle müteahhitlik alanında İstanbul’dan Libya'ya gidecek personel gruplarının gidiş-geliş maliyetlerini de minimuma indireceğini vurguladı.

“MÜSİAD Libya Temsilciliği iş insanlarımıza açık davettir”

MÜSİAD Libya Temsilciği açılışının da Libya pazarına girmek isteyen iş insanlarımız için ciddi bir güvence oluşturduğuna dikkat çeken Murtaza Karanfil “Libya, ülkenin hayatiyetine tesir eden her şeyi ithal etmek zorundadır. Gemi seferlerimizin iş insanlarımıza dört dörtlük hizmet sunması gibi MÜSİAD’ın, başkanı olduğum Libya Temsilciliği ile bu ülkedeki varlığı da Türk müteşebbisini, Türk sanayicisini Libya’ya yatırım yapmaya açık davettir” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Libya Ekonomi Bakanı, Sanayi Bakanı, Sayıştay Başkanı, Odalar Birliği Başkanı, yerel yönetim yetkilileri ve üst düzey bürokratların MÜSİAD temsilciliğimizin açılışına katılımları ve Libya ulusal medyası ile kamuoyunun yoğun ilgisi şunu göstermektedir ki ülkemizden beklenti de büyüktür. Libya’nın geçici Ulusal Birlik Hükümeti’nin şu anki başbakanı Dibeybe’nin, Dışişleri Bakanı dahil olmak üzere yedi bakanıyla Tacura Belediyesi’nde Türk heyetini ağırlaması bu beklentinin ifadesidir. Bu konuda biz MÜSİAD olarak temsilciliğimizin açılışı ile üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyor, diğer sivil toplum kuruluşlarına da Libya’ya yoğunlaşmaları çağrısında bulunuyoruz. Çünkü ülkenin petro-kimya, turizm, sağlık, madencilik, yapı sektörü gibi hemen her alanda yatırıma ihtiyacı var. Türk iş insanları bu alanlara yönelerek ülkenin ihtiyaçlarını yatırıma dönüştürebilir, aynı zamanda Libya’nın gelişmesine katkı sağlayabilir.”

“Libya kapısından Afrika’ya geçeceğiz”

Karanfil Group ve MÜSİAD’ın Libya’ya yönelik hamlelerini giderek güçlendirdiklerini vurgulayan Murtaza Karanfil sözlerini şöyle tamamladı: “Bu hamleler iki ülke arasındaki ticarete katkı sağladığı gibi Doğu Akdeniz’deki Münhasır Bölge Ekonomik Anlaşması’nın pekiştirilmesine de hizmet etmektedir. İki ülke arasındaki tarihi mirastan yola çıkarak geleceği inşa ediyoruz. El ele omuz omuza Libya’nın kapılarını dünyaya açarak dost ve kardeş bir halka destek verdiğimiz gibi bütün dünyanın gözünü diktiği genç kıta Afrika’da varlığımızı sürdürüyoruz.”

