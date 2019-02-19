Hem ülke hem vatandaş kazanacak Ülkemizin ve dünyanın öncelikli konuları arasında yer alan enerji tasarrufu konusunda bireysel tüketim alışkanlıklarının yanı sıra toplumsal farkındalığın da kazanılması gerekir. Tüm Türkiye’de enerjinin verimli ve doğru kullanımı konusunda seferberlik ilan eden Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği – VERİMDER önemli uyarılarda bulunuyor.



VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin: “Türkiye’nin ve bizlerin çocuklarımızın geleceğini güvenle kurabilmek için enerji ve ısı tasarrufu yapmaktan başka bir çaremiz yok. Enerji tasarrufu ile yıllık 7 milyar dolar enerji tasarrufu sağlanabilir.”



Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği – VERİMDER, konutlarda gerçekleştirilecek en önemli enerji tasarrufunun ısı yalıtımı ile sağlanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor ve vatandaşları tasarrufa çağırıyor. VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin; enerjiyi korumanın ilk adımının tasarruf olduğunu vurguladı. Alkin, "Enerji tasarrufu konusunda herkesin bilinçlenmesi ve ortak bir paydada buluşması çok önemli. VERİMDER olarak, enerjiyi tasarruflu kullanma çağrısında bulunuyoruz. Tasarruf alanında yapılacak çok iş, atılacak çok adım var” dedi.



YEDİ MİLYAR DOLAR TASARRUF ELDE EDİLİR



Isıtma ve soğutma alanında ciddi tüketim olduğunu ve lüzumsuz tüketimin ülkemizin cari açığına olumsuz etkisinin olduğunu da ekleyen Alkin; “Enerjiyle ilgili hem ısıtma hem soğutma için ciddi bir tüketim var. Isı yalıtımı yapılmayan her bina ve konut, ülkemizin cari açığının daha fazla genişlemesine neden oluyor. Oysaki Avrupa Birliği standartlarında gerçekleştirilecek doğru enerji tasarrufu uygulamaları ile ülkemizde bulunan toplam 21 milyon konutta, ülke olarak yıllık yaklaşık 7 milyar dolar tasarruf elde etme fırsatı vardır. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ‘Tercihini Verimlilikten Yana Kullan Hem Sen Kazan Hem Türkiye Kazansın’ kampanyasındaki veriler de doğru uygulamalarla hane halkının yüksek oranlarda tasarruf edebileceğini net olarak ortaya koyuyor” dedi.



5 ADIMDA ENERJİ TASARRUF ÖNERİLERİ



Bireysel alınacak önlemler ile enerji tasarrufu yapmanın önemine de değinen Prof. Dr. Emre Alkin, tüketicilere 5 adımda enerji tasarrufu önerilerinde bulundu:



MUTLAKA YALITIM YAPTIRIN: Yalıtım kışın sıcak havanın dışarıya çıkmasını, yazın ise sıcak havanın içeriye girmesini engelleyerek enerji tasarrufu sağlıyor. İzolasyon ile kışın harcadığınız doğalgaz faturalarında %45’e varan tasarruf elde edebilirsiniz.



KULLANMADIĞINIZ RADYATÖRÜ KAPATIN: Eviniz çok büyük ve içerisinde hiç kullanmadığınız evler var ise radyatörü kapalı konuma getirebilirsiniz. Bu sayede kullandığınız diğer radyatörlerin daha fazla ısı gönderimi ile kullandığınız odanın sıcaklığını yükseltebilirsiniz.



BEYAZ EŞYALARINIZ AKILLI OLSUN: Beyaz eşyalarınızı değiştirmek ya da yeni almayı düşünüyorsanız yeni nesil akıllı ve enerji dostu ürünleri tercih edin. Çamaşır makineleri eklenen çamaşır miktarına göre su ve deterjan eklerken, akıllı fırınlar ise yemeğin cinsine göre derece ve süre ayarı yapabiliyor. Bu sayede enerjiyi verimli kullanabilmek mümkün.



GÜNEŞİ DEPOLAYIN: Evinizin perdelerini gün içerisinde açık tutarak güneşi evinize depolayabilir, güneşli havalarda ev içi sıcaklığı arttırabilirsiniz.



AKILLI SAYAÇLAR İLE ENERJİYİ TAKİP EDİN: Elektrikte yaşanan düzensizlikler ya da kaçak elektrik kullanımı en çok faturaları olumsuz etkiliyor. Elektrikteki enerji kayıplarını engellemek için evinize takacağınız akıllı sayaçlar ile enerjiyi takip edebilir, yaşanan değişimleri kontrol edebilirsiniz.