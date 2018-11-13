Herşey genç kadınların düşleri için

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) 18 - 25 yaş arası genç kadınların düşlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için New World Program* desteğiyle ‘Düş Ortağım’ adlı yeni bir eğitim platformu kurdu. Online platformda genç kadınlar bilgilerini artırmalarına ve kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olacak çeşitli kaynaklara ulaşabilecekler.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), 18-25 yaş arası genç kadınları kariyer yolculuğunda düşlerini gerçeğe çevirmelerini destekleyen yeni bir projeyi hayata geçirdi. KAGİDER’in sahipliğinde gerçekleştirilen ve Yeni Dünya Programı (New World Program) tarafından desteklenen “Düş Ortağım” portalı online ortamda faaliyete geçti.

Kayıt oluşturan herkese kariyer yolculuğunda düş ortaklığı yapacak Düş Ortağım platformu iş hayatına daha donanımlı başlamak isteyen genç kadınların yanında olacak.



“Düş Ortağım” portalında alanında uzman 20’den fazla eğitmenin ‘Zaman Yönetimi’, ‘Sosyal Girişimcilik’, ‘İz Bırakan Çalışan Olmak’, ‘Mülakat Teknikleri’, ‘Beden Dili’, ‘Teknoloji ile Güçlenmek’ ve ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ gibi iş hayatının farklı konularıyla ilgili bilgi verdikleri videoların yanı sıra bilgilendirici blog yazıları, çeşitli rapor ve sunumlar da yer alıyor. Ayrıca platform üzerinden interaktif uygulamalarla öğrenirken eğlenmek de mümkün. Portalda yer alan videoların tamamını izleyenleri ise sürpriz ödüller bekliyor.



Sanem Oktar: ‘Bilgi paylaştıkça büyür’



KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar “Düş Ortağım” platformuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Üzerinde çok severek çalıştığımız, genç kadınlara kariyer yolculuklarında güçlü bir destek sağlayacağına inandığımız bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bilgi paylaştıkça azalmaz, tam tersine büyür. Bu portalda çok ciddi bir bilgi birikimini paylaşıyor, genç kadınların düşlerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu projeye katkıda bulunan bütün eğitmenlerimize ve portalın hayata geçmesi için çaba gösteren bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim.”



Servisimin Cömert: “Düş Ortağım teknolojiyi etkin kullanarak yüksek sayıda gence ulaşan ve sürekli yeniliklerle yaşayan bir platform olacak”



KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Gençlik Strateji Grubu Başkanı Servisimin Cömert şunları söyledi: “Dijital ortamı etkin bir şekilde kullanmak ve iş hayatına girme aşamasında olan çok sayıda genç kadına erişerek onlara daha kariyerlerinin başında önderlik etmek büyük önem taşıyor. Düş Ortağım platformu bu işlevi yerine getirecek. Burada KAGİDER üyelerinin ve gönüllü destekçilerden oluşan eğitmenlerin büyük emeği var. Tecrübelerini ve bilgilerini aktarıyorlar. Burası yaşayan bir platform olacak. İş dünyasının değişen ihtiyaçlarına göre yeni eğitim videoları eklenecek ve genç iş kadınlarının başarı öyküleri paylaşılacak. Ayrıca portalın içinde yer alan faydalı linkler bölümü de genç kadınların iş hayatına daha bilgili ve donanımlı girmelerine katkıda bulunacak. Portalın düşlerin gerçekleşmesine yardımcı olacağına inanıyorum.”



* Coca Cola Vakfı ve Global Water Challenge ortaklığı olan Yeni Dünya Programı, sivil toplum kuruluşlarını Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde yenilikçi, katılımcı ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye teşvik etmektedir.

