Hibrit çalışmayı resmen başlattı

PepsiCo Türkiye, pandeminin hayatımıza katmış olduğu uzaktan çalışma modelini kalıcı ve planlı bir kurum kültürü haline getiriyor. İlk olarak Türkiye’de hayata geçen uygulama, ‘çalışma şekli’, ‘yan haklar’ ve ‘ait hissetme’ olmak üzerek üç ana başlıkta gelişecek.

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden biri olan PepsiCo, pandemi nedeniyle değişen iş yapış biçimlerini kurum kültürü haline getirmeye hazırlanıyor. ‘Sen Neredeysen PepsiCo Orada’ sloganıyla yola çıkan PepsiCo, ilk olarak Türkiye’de uygulanmaya başlanacak hibrit çalışma modelini geliştirdi. ‘Çalışma şekli’, ‘yan haklar’ ve ‘ait hissetme’ olmak üzere üç ana başlıkta tasarlanan çalışma düzeni ile çalışanların iş-özel yaşam dengesi ve verimli çalışma saatleri göz önüne alınırken aynı zamanda sürdürülebilir bir dünya için katma değer sağlanması hedefleniyor.

Ofis zorunluluğu ortadan kalkıyor

PepsiCo’nun hem globalde hem de Türkiye’de yıllardır esnek çalışma modelini başarıyla uygulayan bir şirket olduğunu ifade eden PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel, “Yeni hibrit modelimizde; ofisimizi, yaratıcılığımızı ortaya çıkaran, birlikte çalışmayı destekleyen ve kutlamaların coşkusunu beraber yaşayacağımız bir mekâna dönüştürüyoruz. Böylece ofisimiz her gün gelmek zorunda olduğumuz bir ortamdan ziyade odaklı kullanım mekânı haline gelecek. Zamanımızı çok daha iyi kullanırken işimizi daha iyi yapabilecek verimliliği sağlamış olacağız’’ diye konuştu.

Internet ve ergonomik ekipmanlarla destek

Yapılan anketlerde %97’lik bir oranla esnek zaman yönetimi, verimlilik ve farklı lokasyonlarda çalışabilmenin getirdiği konforun, çalışanlar tarafından oldukça olumlu karşılandığını dile getiren Ece Aksel, “İnternet ve evlerinden daha sağlıklı ve verimli çalışabilmeleri adına ergonomik ekipmanlarla ilgili destekler sağladık. Çalışanlarımızın büyük bir çoğunluğunun yeni çalışma sistemimizi, heyecan verici olarak tanımladıklarını gördük. Özellikle esnek ve evden çalışmaya daha yatkın olan genç çalışanlarımız, yeni nesil çalışma yöntemimizi çok özgürlükçü buldular’’ açıklamalarında bulundu.

Çalışanların sosyalleşebilmesini desteklemek amacıyla motivasyon artırıcı etkinlikler ve esenlik (well being) odaklı pek çok iç iletişim stratejisi geliştirdiklerini de sözlerine ekleyen Aksel, ‘Orta Kafe’ adını verdikleri, çalışanların gayri resmi olarak bir araya gelip iş dışı sohbetler edebildikleri buluşmalar düzenlediklerini belirtti. ‘Başarıyı Kutlama’ yaklaşımıyla yıl içerisinde gerçekleştirilen tüm etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Aksel, çalışanların içindeki yaratıcılığı ortaya çıkarabilecek aktiviteleri de belirleyip uygulamaya koyacaklarını sözlerine ekledi.

Yeni çalışma düzeni karbon ayak izini azaltacak

Pandemi öncesinde de çalışma yaşamının gereksinimlerinin değişmeye başladığını gözlemlediklerinin altını çizen Aksel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu değişim, karbon ayak izlerini azaltarak sürdürülebilirliğe de önemli bir katkı sağlayacak. Biz de PepsiCo Türkiye olarak pandemi süresince gerçekleştirdiğimiz uzaktan çalışma yöntemi süresince işe geliş gidiş zamanının yarattığı on binlerce saat verimlilik sağladık. Pandemi döneminde yaklaşık 600 bin litre yakıt, 13.600 KW elektrik ve 3.600 m3 sudan tasarruf ettik. Bunun doğamıza pozitif anlamdaki katkısı yadsınamaz. Bununla birlikte trafikte geçirilen yaklaşık 75 bin saati çalışanlarımız kendilerine ve sevdiklerine ayırabildi. Yeni modelimizle; zaman yönetimi, verimlilik, sürdürülebilirlik hedefleri, çalışan mutluluğu gibi birçok konuda fayda sağlayacağımızı öngörüyoruz’’ dedi.

PepsiCo Hakkında

PepsiCo ürünleri, dünyanın dört bir yanındaki 200’den fazla ülke ve bölgede, tüketicilerimiz tarafından günde bir milyar kez, beğeniyle tüketiliyor. PepsiCo; Frito Lay, Gatorade, Pepsi Cola, Quaker ve Tropicana şirketlerinin sunduğu yiyecek ve içecek portföyü ile 2019 yılında 67 milyar doların üzerinde net gelir elde etti. PepsiCo’nun geniş yiyecek ve içecek ürün portföyü, her biri yıllık 1 milyar doları aşan perakende satışına sahip 23 ayrı markanın dâhil olduğu yüzlerce yiyecek ve içecek ürününü kapsıyor.

PepsiCo’nun Fayda Gözeterek Kazanmak vizyonunun kalbinde, Yiyecek ve İçecek Sektöründe Dünya Lideri Olmak yer alıyor. "Fayda Gözeterek Kazanmak", piyasada sürdürülebilir şekilde kazanma ve bu faydayı şirketimizin tüm alanlarına dâhil etme tutkumuzu yansıtıyor. Daha fazla bilgi için, www.pepsico.com.tr adresini ziyaret edin.