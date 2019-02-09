HİDROMEK'e Ankara Sanayi Odası'ndan ödül

ASO 1’inci Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda ASO 55’inci Yıl Ödül Töreni düzenlendi. Törene, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, ASO yönetim kurulu üyeleri, sanayiciler, bürokratlar, belediye başkanları, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı.



Ödül töreninde HİDROMEK, iş makineleri sektörüne sunduğu katma değeri yüksek ürünler ile “Yaratılan Katma Değer” dalında ödül aldı. Ödül, HİDROMEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ahmet Bozkurt’a Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Sanayi Odası 1.OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş ve Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Naci Koloğlu tarafından takdim edildi.



BOZKURT: “ÜLKEMİZ İÇİN DAHA FAZLA KATMA DEĞER VE İSTİHDAM YARATIYORUZ”



HİDROMEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ahmet Bozkurt, yaptığı değerlendirmede, “Başta müşterilerimiz olmak üzere, nitelikli insan kaynağımız ve tüm paydaşlarımızın bize duyduğu güvenle bu başarımızı daha uzun yıllar sürdürmenin gayreti içerisindeyiz. Üretim teknolojilerimiz, Ar-Ge ve tasarım gücümüzle müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına çözümler sunmak temel önceliklerimizdendir. Bu doğrultuda, yeni yatırımlar yapmaya ve yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Ankara’da yer alan HİDROMEK Üretim Üssü’nde, daha önce ithal etmekte olduğumuz şanzıman, aks ve hidrolik redüktör gibi ana komponentlerin üretimini büyük ölçüde kendi bünyemizde gerçekleştirmeye başladık. Böylece bir yandan daha fazla yerlileştirme sağlarken, bir yandan da ülkemiz için daha fazla katma değer ve istihdam yaratıyoruz” dedi.



HİDROMEK, geçtiğimiz yıl düzenlenen ASO 54’üncü Yıl Ödül Töreni’nde de, “Yaratılan Katma Değer Ödülü” ile “İhracat Ödülü” almıştı.