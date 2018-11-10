Hilton Geleceğin Yöneticilerini “Elevator Programı” ile 20 Yıldır Yetiştiriyor!

Gençler, Hilton’un başvuruları başlayan Elevator Programı’na katılarak ‘gerçek hayata’ geçerken atılan adımlardaki belirsizlik seviyesini büyük ölçüde azaltan spesifik bir kariyer yoluna odaklanmayı seçebiliyor.



Hilton’un, 20 seneden bu yana uyguladığı Elevator’ın amacı, şirketin dünyanın dört bir yanındaki otellerinde gelecekte görev alacak güçlü bir Genel Müdür kadrosu yetiştirmek. Programa katılanlar, 5 ila 8 sene içerisinde yönetici olmaya hazırlıyor. 1998 senesinde başlatılmasından bu yana, turizm alanında eğitim hayatını tamamlayan yüzlerce gencin turizmde kariyer yolu çizmelerini sağladı.



Orta Doğu, Afrika & Türkiye Hilton İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Koray Gençkul gençlerin ilgi alanları ve hayallerini göz önüne alarak, Elevator programının mezunlara sunduğu önemli avantajları şöyle sıralıyor:



Uluslararası bir kariyerin kapıları açılıyor

Hilton’un mezunlar programı-Elevator-gençlere dünyanın Hilton olan en az iki ülkesinde çalışma fırsatı sunuyor. Böylelikle gençler farklı ülkelerde konukların beklentilerinin farklılık gösterdiğini ve uluslararası bir şirkette bile iş yapış şeklinin ülkeden ülkeye değiştiğini birinci elden deneyimliyor. Böyle bir programı seçmek en zor beğenen kişileri bile tatmin edecek uluslararası bir kariyerin kapılarını açıyor.



Her alanda gelişim mümkün

Hilton’un Elevator programı, iş dünyasına dair bütüncül bir görüş sağlıyor ve gençlerin işletme, İnsan Kaynakları ve otel pazarlama gibi farklı alanlardaki becerilerini geliştiriyor. Program iş dünyasına 360 derece bir bakış kazandırıyor ve gençleri ömür boyu sürecek bir kariyere hazırlayacak beceriler edinmelerini sağlıyor.



PROGRAMA BAŞVURU

Elevator programıyla ilgileniyorsanız, 5 Kasım 2018’den 1 Ocak 2019 tarihine kadar internet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Programa başvuru yapmak için 2017 Temmuz ve 2019 Ağustos periyodunda lisans ya da lisansüstü eğitiminizi tamamlamış olup, 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren de çalışma hayatına başlamış olma şartı aranıyor.”



Elevator Örneği – Seren Keskins

Üniversitede psikoloji ve işletme okuduktan sonra, Seren otelcilik sektöründe bir kariyere başlamaya karar verdi ve Hilton’un Elevator programına katıldı. İlk görevine Hilton Dubai Jumeirah’da başlayan Seren Mühendislik, Yeme İçme, Resepsiyon ve Finans gibi birçok farklı departmanda çalıştı. Otelde çalıştığı süre zarfında denetimler tamamladı, geniş katılımlı etkinlikler organize etti ve otelin liderlik ekibi için çalışma atölyeleri düzenledi. Halen devam etmekte olan ikinci görevini ise Waldorf Astoria Ras Al Khaimah’da üstlendi.

Seren Bodrumlu bir Türk. ABD’de üniversite öğrenimine devam ederken hokey oynadı ve Bodrum’da bir emlakçıda staj yaptı. Dört dil konuşabilen ve Elevator programında mükemmel bir eğitim alan Seren’i heyecanlarla dolu bir uluslararası kariyer bekliyor!



Elevator programıyla ilgileniyorsanız, 5 Kasım 2018’den 1 Ocak 2019 tarihine kadar http://jobs.hilton.com üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Programa başvuru yapmak için 2017 Temmuz ve 2019 Ağustos periyodunda lisans ya da lisansüstü eğitiminizi tamamlamış olup, 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren de çalışma hayatına başlamış olma şartı aranıyor.