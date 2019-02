Hilton İstanbul Bomonti 5. yılını başarılı rakamlarıyla kutluyor

Şehrin en büyük oteli Hilton İstanbul Bomonti, ödüllerle, dünya liderlerine ev sahipliği yaptığı çok sayıda konferansla ve konaklama sektörüne kattığı değerle başarılarla dolu beş yılı geride bıraktı. Otel, modern konaklama endüstrisinin birçok yönünü yaratan ve bu yıl 100. yılını kutlayan Hilton markasının bir parçası olarak açıldığı günden bu yana misafirlerine eşsiz bir konaklama deneyimi yaşatıyor.



Dünya Ekonomik Forumu’ndan Afrika Enerji Forumu’na NATO toplantısından Dünya Posta Birliği’ne kadar toplam 2.359 toplantı ve konferans gerçekleştiren Hilton İstanbul Bomonti, 190’ı aşkın ülkeden misafir ağırladı. Otelin, açıldığı günden bu yana kendi müdavimlerini yaratan lezzet tutkunlarının favori restoranı The Globe ve keyif veren panoramik İstanbul manzarasıyla Uzak Doğu lezzetleri sunan mekanı Cloud 34’de 5 yılda toplam 2.259.018 kişi yemek yedi; 1.031.558 kişi kahvaltı yaptı; 6.777.054 yemek tabaklandı. 85’i süit 829 odası, 12 bin metrekarelik rakipsiz etkinlik alanı ve bünyesinde bulundurduğu 3.300 metrekarelik ödüllü eforea Spa’sı ile beş yılda dünyanın dört bir yanından 1.500.000’un üzerinde konuğu ağırladı.



Hilton İstanbul Bomonti, beşinci yılı şerefine Mart sonuna kadar geçerli olacak çok özel iki kampanya da sunuyor. Hilton İstanbul Bomonti’nin üç katına yayılan ve 2017 World Luxury Spa Awards’ta iki dalda ödüle layık görülen Türkiye’nin ilk eforea Spa’sında Mart ayı sonuna kadar geçerli 5’li masaj paketleri 1150 TL’den sunulurken; Hilton İstanbul Bomonti’nin 34. katında yer alan ve muhteşem bir panoramik İstanbul manzarası sunan Cloud 34, Uzak Doğu mutfağı tutkunlarını “5. yıl özel sushi menüsü” ile karşılıyor. Cloud 34’ün en beğenilen 5 çeşit sushi’sinden oluşan, toplam 20 parça sushi combo menüsünün fiyatı ise 132 TL. Hilton İstanbul Bomonti’nin ilk beş yılına dair en dikkat çekici bilgi ve rakamlar ise şöyle:



Beş yılda 40’dan fazla prestijli ödül



Hilton İstanbul Bomonti, son beş yıl içerisinde aralarında dünya otelcilik sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan Gold Key Award'da kazandığı “En İyi Üst Sınıf Otel” ödülü ve dünyanın en iyi ve en lüks otel Spa’larının ödüllendirildiği World Luxury Spa Awards’ta ‘’En İyi Lüks İş Oteli Spa’sı’’ ve Ülke Ödülü kategorisinde ‘’En İyi Lüks Fitness Spa’’ ödülleri dahil olmak üzere 40’dan fazla prestijli ödüle layık görüldü. Hilton İstanbul Bomonti, ayrıca 2014 yılında Hilton Worldwide tarafından EMEA bölgesinin en iyi performans sergileyen oteli seçilirken; 2016 yılında ACE of M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri’nde “Marmara Bölgesi En İyi Toplantı Oteli” ödülüne layık görüldü. Otel, 2017 yılında ise gelir hedeflerinde yüzde 30’un üzerinde artış sağlayarak Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nin “En İyi Satış Ekibi” ödülünü kazandı.



Dünya liderlerine ev sahipliği yaptı



Dünya Ekonomik Forumu’ndan Afrika Enerji Forumu’na NATO toplantısından ve UPU’ya kadar Grand Balo salonu, Crystal Balo salonu ve diğer tüm toplantı odalarında toplam 2.359 toplantı ve konferans gerçekleştiren Hilton İstanbul Bomonti, 190’ı aşkın ülkeden misafir ağırladı.





2.259.018 kişiye yemek servisi yapıldı



Otelin deneyimli şeflerinin hünerli ellerinden çıkan yemekler, The Globe ve Cloud 34’deki restoranlarda toplam 2.259.018 kişiye servis edildi. Hilton İstanbul Bomonti’de, 5 yıl içerisinde toplam 1.031.558 kişi kahvaltı yaptı; 6.777.054 yemek tabaklandı.



3.500’e yakın çift balayı için Hilton İstanbul Bomonti’yi seçti



Hilton İstanbul Bomonti’de beş yıl içinde gerçekleşen düğün, nişan, sünnet ve Bar Mitzvah dahil tüm etkinliklerde 52.000’den fazla kişiyi ağırladı. Açıldığı günden bu yana 3.500’e yakın çiftin balayı tercihi de Hilton İstanbul Bomonti oldu.



Down Sendromlu gençlere destek



Beş yıl boyunca sosyal sorumluluk alanında önemli çalışmalara imza atan Hilton İstanbul Bomonti, Down sendromlu gençlere verdiği destekle de takdir topluyor. Down sendromlu gençlerin hayata katılmasına yönelik çalışmalar yürüten otel, mutfak becerilerini geliştirebilecekleri mutfak atölyeleri düzenledi ve program sonunda katılımcı gençlere yiyecek-içecek sektöründe iş bulma imkanının kapılarını araladı. Kadrosunda, Down sendromlu çalışanların da bulunduğu Hilton İstanbul Bomonti, 2018 yılında Down sendromlu gençlerden oluşan DSD Dans+1by Hilton Bomonti grubunu kurdu.



Down sendromlu gençlere yönelik gerçekleştirdiği projelerin sunumu için Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nden davet de alan Hilton İstanbul Bomonti, Down sendromlu bir çalışanı ile birlikte konuşma yapmak üzere New York’a gitti.



Eğitimle ilgili sosyal sorumluluk projelerinde sıklıkla yer alan otel, Hilton’un Küresel Hizmet Haftası kapsamında İstanbul’da, Sevgi Evi’nin spor salonunu ve bir okulun laboratuvarını yeniledi.



1.289 kişiye istihdam sağladı



345 kişilik çalışma kadrosu ile açılışını yapan Hilton İstanbul Bomonti, o günden bugüne 1.289 kişiye istihdam sağladı. Otel, özellikle kadın çalışanların artmasına yönelik geliştirdiği Kadın Liderlik Programı ile büyük takdir topluyor.



Kullanılan çarşaflardan İstanbul’dan Kars’a yol olur



5 yıl boyunca Hilton İstanbul Bomonti’nin odalarında kullanılan yatak çarşafları uç uca verildiğinde, 1.466 km’lik bir yol kat ediliyor. Bu ise çarşafların İstanbul’dan Kars’a kadar uzanabileceği bir yola eş değer…



Burj Khalifa’nın 6 katı yüksekliğinde…



Hilton İstanbul Bomonti’nin mutfağında 5 yıl içerisinde 5.400.000 adet yumurta kullanıldı. Dünya’nın en yüksek binası olan Burj Khalifa 880 metre uzunluğunda ve Hilton mutfağından çıkan yumurtaları üst üste koyduğunuzda 6 adet dünyanın en yüksek binasına eş değer oluyor.