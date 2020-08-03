Hollanda’nın “En Uzun Kara Tüneli”nde Rönesans Holding İmzası

Gelirlerinin %70’ini yurt dışındaki projelerden elde eden Rönesans Holding, Avrupa’da stratejik projelere imza atmaya devam ediyor. Dünyanın en uzun tüneli Gotthard Base ile Zürih ve Milano’yu birbirine bağlayan Rönesans Holding’in Hollanda’daki grup şirketi Ballast Nedam’ın inşa ettiği, Hollanda’nın en uzun kara tüneli Gaasperdammertunnel’in iki kuzey geçidi Hollanda Altyapı ve Su İşleri Bakanı Van Nieuwenhuizen’in katılımıyla trafiğe açıldı.

Ballast Nedam, Heijmans ve Fluor şirketlerinin kurduğu IXAS konsorsiyumu tarafından hayata geçirilen proje, Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) yolunun genişletilmesinin önemli bir parçası konumunda. İş vereni Hollanda Altyapı ve Su Yönetimi Bakanlığı olan projenin, Amsterdam’ın hayat kalitesini artırması ve Randstad bölgesinde ulaşımı iyileştirmesi hedefleniyor.

Sürdürülebilir çözümler

UN Global Compact imzacısı olan Rönesans Holding, Türkiye ve faaliyet gösterdiği 28 ülkede sürdürülebilirliği esas aldığı projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Hollanda’da Ballast Nedam’ın sürdürülebilirlik çerçevesinde inşa ettiği bu projede, yol yüzeyinde kullanılan beyaz taşlar, ışığı yansıtarak aydınlatma ihtiyacını ve enerji giderlerini azaltıyor. Kullanılan parlak asfalt ve LED ışıklandırma da enerji tasarrufuna katkı sağlıyor. Tüm bu çözümlerle projenin enerji giderlerinde %20’lik bir tasarruf sağlanması planlanıyor. Ayrıca, tünelin üzerine yerleştirilecek 5.500 güneş enerjisi panelinden sağlanacak enerji, direkt olarak Hollanda ulusal elektrik şebekesine gönderilecek.

Tüm dünyada referans alınan ENR Dergisi’nin 2019 yılında yayınlandığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde 33. sırada yer alan Rönesans, Avrupa’nın da en büyük 9. inşaat şirketi konumunda bulunuyor. Endüstri tesisleri, gayrimenkul, altyapı & üstyapı ve medikal inşaat alanlarında global çapta projeler hayata geçiren Rönesans Holding, sürdürülebilirliği esas alarak Türkiye’de ve dünyada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.