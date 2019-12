Hülya Cup Turnuvası, Şahinler Holding Sponsorluğunda gerçekleştirildi

41. si düzenlenen Hülya Cup, bu yıl ilk kez “Uluslararası Tenis Federasyonu Senyörler” kategorisinde oynandı. 5 farklı ülkeden ( Romanya, Belarus, Çin, Gürcistan, Bulgaristan)700 tenisçinin katıldığı bu anlamlı organizasyonda ödüller sahiplerini buldu.

Ödül töreni öncesinde “Tek Rakibim Hülya” diyen 67 yaşındaki Durdu Lale ve Hülya Avşar birlikte yaptıkları gösteri maçıyla turnuvayı renklendirdi. Ardından Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Asaş ve Clubsporium Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Çerçi, Sanatçı Hülya Avşar ve milli tenisçi Zeynep Sönmez katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

"Şahinler Holding olarak, Türkiye Tenis Federasyonu ile “Resmi Turizm Partneri” sponsorluk anlaşmamız var ve bu bağlamda çok yönlü işbirliklerimiz söz konusu. Ayrıca, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun da sponsorluğumuz var. Bu sponsorluk kapsamında Tekerlekli Sandalye Tenis Milli takımı oyuncusu Emirhan Toper’i de gönülden destekliyoruz.

Ayrıca 2020 Hülya Cup Turnuvası, Kasım ayında Antalya’nın Belek ilçesinde Club Megasaray akademi de gerçekleşecek, bununda ilgili imzalar da bu anlamlı organizasyonda atılmış oldu.

Yaptığımız bu işbirliklerinin, Türkiye’nin gelecekte dünya çapında tanınan daha fazla tenisçi yetiştirmesi için çok önemli katkılar sağladığını düşünüyoruz.

Club Megasaray bünyesinde kurulan, Megasaray Tenis Akademi Mart 2019’da ulusal bir turnuva ile açılışını yapmıştı. 21 yeni tenis kortu ile kort sayımızı 43’e çıkarttık. 11 Ulusal TTF Turnuvasına ve 2 Ulusal Şampiyonaya ev sahipliği yaptık.

Ocak 2020 itibariyle bir yıl içerisinde 44 yetişkin turnuvası, 3 adette Junior turnuvası olmak üzere, toplam 47 ITF turnuvasına ev sahipliği yapmayı planlıyoruz. Ocak ayı itibariyle başta Almanya ve İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden, aynı zamanda Rusya ve Ukrayna’dan anlaşmaları yapılmış takımların kamp organizasyonlarına ev sahipliği yapacağız.

MTA’nın en yakın zamanda akademi olarak da hizmete başlaması için tüm alt yapı çalışmalarımız hızla devam ediyor.

Megasaray Tenis Akademi tamamlandığında; 700 yatak kapasiteli otel, dünya standartlarında kongre salonları, başta tenis olmak üzere futbolun da içinde olduğu sporun farklı dallarından tesisler yer alacak.

Club Mega Saray’da; 1992 yılından bu yana çok fazla tenisle ilgilenen misafirimizi ağırlıyoruz. Bölgenin en güçlü spor- eğlence- aile tesislerinden biriyiz. Yoğunluğu Alman ve Ruslardan oluşan ve sektörde ender rastlanan şekilde, %70’e yakın tekrar gelen (repeat) misafirlerimiz var. Dünyanın en çok tercih edilen otelleri arasında bulunan ve %95 memnuniyet oranına sahip. Misafirlerimizin önerilerini alıp, değerlendirip kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Her yıl yaptığımız tali yatırımlarla sezon boyunca çok yüksek doluluk oranlarına ulaşıyoruz. Megasaray; doğası, denizi, konforlu odaları, lezzetli yemekleri, güler yüzlü kaliteli hizmeti, her yaşa hitap eden sınırsız eğlencesi ve spor aktiviteleriyle her sezon misafirlerini ağırlıyor.

Şahinler Holding olarak; Türkiye’de de ekonomik anlamda sıkıntılı günlerin yaşandığı 2019 yılında güçlü olduğu alanlara yöneldik. 2020’de de turizm, serbest bölgecilik ve hazır giyim gibi döviz getiren verimli sektörlere odaklanacağız. Trakya’da hazır giyim alanına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Modavizyon firmamızın Ergene, ASB, Havsa ve Edirne merkezde bulunan konfeksiyon fabrikalarında yeni işçi alımlarına devam etmemiz sebebiyle çalışan sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Bu tesislerimizde yalın üretime geçerek verimliliği ve dış piyasalarda rekabet gücümüzü artırdık. Zara gibi Dünya devlerine moda üretimi yapan konfeksiyon firmalarımız var. Aynı zamanda dünyaca ünlü büyük film şirketlerinin lisans partneriyiz. Yurt içinde ve yurt dışında stilistlerimiz, koleksiyonlar tasarlıyor ve bunları müşterilere sunup bir ay içinde büyük adetlerdeki ürünleri Türkiye’de ürettiriyoruz. Türkiye, Almaya, Fransa, Bulgaristan ve Mısır’da bulunan tüm firmalarımız kalite, hızlılık ve müşterilerimizin bizden talep ettikleri sosyal sorumlulukları yerine getirme konusunda azami titizlik gösteriyor.

Avrupa Serbest Bölgesi’nde doluluk oranı %98’i buldu. Ticaret hacmi geçtiğimiz yıla göre %14 artarak 2,5 milyar doları geçti. Müşterilerimizin büyüme ve yeni yatırım taleplerini karşılamak ve ihracatımızı artırmak amacıyla serbest bölgecilik alanında yatırım yapmaya devam edeceğiz.

Uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren Teyvaş Catering, yenilenen ve gençleşen kadrosuyla var olan hizmetlerine devam ederken, günlük 20.000 kişiye yemek üretimi yapan Teyvaş toplu yemek alanındaki 30 yıllık tecrübesiyle Yeni Nesil Yemekhane iş modelini hayata geçirdi. Bu proje ile yemekhaneleri daha işlevsel ve modern bir restorana dönüştürüyor.

Beylikdüzü’nde hayata geçirdiğimiz 1115 konut ve 116 dükkandan oluşan Westside İstanbul’da dükkanların da açılmasıyla yaşam tam anlamıyla başladı. Projemizin %90’ı satıldı. Stoklarımızı hem Türkiye’de hem de grubumuzun güçlü olduğu Almanya pazarında katıldığımız fuarlar ve yaptığımız organizasyonlarla satmaya devam ediyoruz. Bu şekilde konut sektöründe de ülkemize döviz kazandırmaya devam ediyoruz. "