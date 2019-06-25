I-MICE’ın yeni başkanı oldu!

Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği’nin 2. Olağan Genel Kurulu 22 Haziran Cumartesi günü İstanbul’da Radisson Vadi Hotel’de gerçekleşti. Tek listenin yönetime aday olduğu genel kurulda, bir önceki yönetimde ikinci başkanlık görevini üstlenen Hüseyin Kurt, başkan seçildi.



Hüseyin Kurt: Daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz



Genel Kurul’da MICE segmentinin yarattığı ekonomiye dair bir sunum yapan Hüseyin Kurt, MICE için gelen turistin kitle turizmiyle gelen turistten dört kat daha fazla harcama yaptığını hatırlattı. MICE organizasyonlarının, 50 – 60 civarında tedarikçi sektöre sağladığı ivmeyle yerel ekonomilere önemli katkılar sunduğunu anlatan Hüseyin Kurt, sözlerine şöyle devam etti:



“Hepimizin bildiği üzere 2016 senesinde başlayan ve sonraki senelerde de devam eden talihsiz bir süreçten geçtik. Derneğimizi; tam da bu dönemde kurduk. Birliğe ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyulan dönemde… Kurulduğumuz günden bu yana gerçekleştirmiş olduğumuz kişisel gelişim ve uzmanlığa yönelik eğitim programları, network etkinlikleri, yurt içi ve yurt dışı tanıtım gezileri ile B2B organizasyonları, sosyal sorumluluk projeleri, kamusal ziyaretler ve işbirliği platformları ile sektörde haklı bir yer edindik. Sektör paydaşlarına dokunmayı, üretmeyi, ve katma değer yaratmayı kendine misyon edinmiş olan derneğimiz; önümüzde ki dönem çok kıymetli icra kurulu üyelerimiz, dernek üyelerimiz ve sektör paydaşlarıyla yoluna çok daha güçlü ve hızlı bir şekilde devam edecektir.”



Serdar Söyler: Birlikteyiz, birlikte devam edeceğiz



Genel Kuruda konuşan derneğin kurucu başkanı ve bir önceki dönem yönetim kurulu başkanı Serdar Söyler ise şunları söyledi: “Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği’nde yönetim bir bayrak yarışıdır bizim için. Hüseyin Bey ile bir bütünüz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada yanındayım ve yanındayız.

Sektör adına yapılacak çok şey var. Dernek olarak yeni dönem arkadaşlarımızla nitelikli büyümemize ve üretkenliğimize devam edeceğiz. Bir kez daha yeni dönemin başta üyelerimiz, icra kurulumuz ve sektörümüz adına hayırlı olmasını diliyorum”.



Kurt: Yurt içinde ve dışında temsilcilikler vereceğiz



Derneğin yeni dönem hedeflerine dair konuşan Hüseyin Kurt, sözlerine şöyle devam etti: “Çatımız altında ülkemizin her yerinden üyelerimiz bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde yapılanmamızı ve organizasyonumuzu sağlam temellere oturtmak için yurt içi temsilciliklerimizi kuracağız. Yurt içi temsilcilikler alan üyelerimiz sorumlu oldukları şehirlerde derneğimizin tanıtımı, faaliyetleri, misyonu, gelecek vizyonu ve üye arttırılması adına sorumluluk sahibi olacak.



Yurt dışında da DMC’lerle de örgütleneceğiz. Önümüzdeki dönemde sektör duayenleri, eski turizm bakanımız, sektör STK temsilcileri, akademisyenlerden oluşan danışma kurulumuz ile aktif bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyor olacağız.



Üye sayısı bağlamında nitelikli büyümemize devam edeceğiz



En önemli konuların başında yeni dönemde artık başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız, valiliklerimiz, il kültür ve turizm müdürlüklerimiz ve sektör STK temsilcileriyle çok daha yakın çalışacağız.



Aylık ve 3 aylık periyotlarda dernek faaliyetlerimizi I-MICE News başlığı altında sektör paydaşları ile buluşturacağız. Bilişim, dergi projemiz, sosyal medya örgütlenmemiz yeni dönemde artarak devam edecek”.



