İbrahim Bodur vefatının altıncı yılında anıldı

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “Sosyal girişimcilik alanının en kapsamlı buluşmasında; İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı kazananları ve finalistleri, akademisyenler, basın ve değişimi içeriden başlatan çalışanlarımız, yani güç birliği yaptığımız tüm yol arkadaşlarımızla bir aradayız. Bu tablo, dünyanın el birliğiyle daha güzel bir yer hale geleceğine dair inancımı pekiştiriyor” dedi.

Kale Grubu’nun Kurucusu ve Onursal Başkanı Dr. (h.c.) İbrahim Bodur, vefatının altıncı yıl dönümünde, misyonunu devam ettiren sosyal girişimciler ve gençlerle birlikte anıldı.

30 Mayıs Pazartesi günü Müze Gazhane’de gerçekleştirilen ‘Hayata Değer’ buluşmasının açılış konuşmasını yapan Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “İbrahim Bodur’u bu yıl ‘Birlikte, Bir İlkte…’ ana teması doğrultusunda sosyal girişimciler ve gençlerle birlikte anıyoruz. Eminim, kendisi de burada olsaydı, mutluluktan gözlerinin içi parlardı. O da çok genç yaşında bir hayal kurmuş, Çanakkale’nin küçücük bir köyünde bu hayale giden yolda ilk adımını atmıştı. Onun da önünde aşması gereken yüzlerce engel, kendine ya da toprağına inanmak için binlerce sebebi vardı. O binlerce sebep, yıllar içinde birlikte çalıştığı binlerce insana, okuttuğu binlerce çocuğa, ektiği binlerce fidana dönüştü” dedi. Kale Grubu’nun sadece üretimi değil, ürettiği değerleri paylaşmayı önceliklendiren bir grup olduğunu ifade eden Zeynep Bodur Okyay, “65yıldır, yalnızca kendimize değil, kök saldığımız topraklara iyi bakıyoruz. Başlattığımız ‘İyi Bak Dünyana’ hareketinin temelinde de bu yatıyor. Tüm renklerimizle, taşın altına hep birlikte elimizi koyarsak, taş elbet yerinden oynayacak, bir suya dokunacak ve o su dalga dalga, dünyanın öbür yanına uzanıp, bir tohuma can olacak” diye konuştu.

Dünyasına iyi bakmak için harekete geçenlerin birlikteliği…

Sosyal girişimcilerin sayısının artması gerektiğine inandığını belirten Zeynep Bodur Okyay sözlerine şöyle devam etti: “Babamın anısını yaşatmak için ilk adımımız olan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı’nı düzenlemeye başladığımız 2017 yılından bu yana, sayıları 1.000’i aşan sosyal girişimcilerle bir araya geldim. Yüzlerce başarı hikayesine tanık oldum. Tam 5 yıldır, dünyanın el birliğiyle daha güzel bir yer olacağına dair inancım pekişti. Bugün, bu inancımın boş yere olmadığını bir kez daha anladım. Çünkü bugün burada yalnızca İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı kazananları yada finalistleri yok! Güç birliği yaptığımız tüm yol arkadaşlarımız; akademisyenler, basın ve değişimi içeriden başlatan çalışanlarımız burada…Buranın gücü, kapsayıcılık ve çeşitlilikten geliyor. İyi ki, hayat koşullarına, pandemiye inat, durmamış; İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programını sürdürmüşüz.”

Sosyal girişimcilik dünyası gençlerle bir araya geldi

Hayata Değer buluşmasının destekçilerinden Impact Hub Küresel Gelişim Direktörü Alberto Masetti Zanini’nin ‘Sosyal Etki İçin Küresel Hareket’ başlıklı bir konuşma yaptı. Sosyal girişimciliğin toplum üzerinde olumlu etkilerinden bahseden Alberto Masetti; ‘Sosyal girişimciliğin tek bir yazılı kuralı yok, burada önemli olan herkesin kendi alanı için gösterdiği çözüm odaklılık ve liderlik. Dünyadaki etki yatırımlarından faydalanan kadın girişimcilerin oranı sadece yüzde 2, bu oranın artmasını ve kadın girişimcilerin daha fazla ön planda olmasını destekliyoruz. Son yıllarda Türkiye’de sosyal girişimciliğin yükselen bir değer olduğunu gözlemliyoruz. Türkiye gibi çeşitliliğin fazla olduğu bir ülkede sosyal girişimciliğin de yükselmesi ve yeni bir ekosistem yaratması bizi oldukça mutlu ediyor.’ diye konuştu.

‘Hayata Değer Buluşması’nda ayrıca Onaranlar Kulübü Kurucu Ortakları Doğukan Güngör ve Ufuk Emin Akengin, Erişilebilir Her Şey Kurucu Ortakları Seben Ayşe Dayı ve Serim Berke Yarar, Sen De Gel Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Betil, Adım Adım ve Açık Açık Derneği’nin Kurucularından Prof. Dr. Itır Erhart, Hayata Sarıl Derneği’nin Kurucusu Ayşe Tükrükçü, Bego Jeans Kurucusu Bego Demir, Bilim Virüsü Kurucusu Şule Yücebıyık, TABİT Kurucu Ortağı Tülin Akın, Anlatan Eller Kurucusu Pelin Baykan, Tospaa girişiminin Kurucusu Alp Ar, Kadınların Elinden Kurucusu Muzaffer Alperen Önal gibi sosyal girişimcilik ve sivil toplum dünyasının önde gelen isimleri de gençlerle bir araya geldi. i

Ana sahnede; Eşitsizliklerin Azaltılması için Adımların Çoğalması, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ekseninde Sosyal İnovasyon, Sorumlu Tüketim ve Üretim Kimin Sorumluluğu ve Hedefler için Ortaklık, Hayaller için İş birliği gibi toplumu ve dünyayı yakından ilgilendiren konu başlıkları masaya yatırıldı.

Ana sahnenin yanı sıra eş zamanlı olarak atölye çalışmalarının olacağı buluşma alanında; Impact Hub, S360, Inogar, DİBA ve Arbor Impact başta olmak üzere This is Mana, Pulsec, Anlatan Eller, Toyi, Kızlar

Sahada, Arkerobox gibi birçok sosyal girişimin katkılarıyla sosyal inovasyondan elektronik atığa, işaret dilinden etki tasarımına kadar çeşitli atölyelerle katılımcılara sosyal girişimcilik yaklaşımlarının ve pratiklerinin aktarılacağı yeni deneyim fırsatları sunuldu. Ayrıca Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı işbirliğiyle açılan Sosyal Girişimcilik Pazar Yeri’nde her biri farklı alanda etkin çalışmalar yürüten 30 sosyal girişim tezgâh açtı.