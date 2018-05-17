İçmimarlar Odası,yeni yerinin açılışını yaptı

Üyelerine daha iyi koşullarda hizmet sunmayı hedefleyen TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şubesi'nin yeni ofisinin açılışı özel bir kutlamayla gerçekleşti. Belenco sponsorluğunda görkemli bir davet ile değerli üyeleri ve sektörden misafirleri ile bir araya gelen TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şubesi, yeni yerinin açılışını yaptı. Sektörün önde gelen firmalarının yeni odanın tadilatında destek olduğunu ifade eden TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tülin Gazi, daha aktif bir programla üyelere hizmet vereceklerini söyledi.

“Odamız herkese her zaman açık”

İç Mimarlar Odası Genel Merkez 2. Başkanı Ömer Sencar, İç Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Hasan Alpay Gülten’in de katıldığı açılışta konuşan İzmir Şube Başkanı Tülin Gazi, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Üyeleri sektörle daha fazla bir araya getirmek ve mesleki eğitimler düzenleyerek daha aktif kullanılmasını sağlamak amacı ile odanın herkese her zaman açık olduğunu belirten Gazi, “Yeni binamızda daha rahat çalışma ortamıyla sektörde daha iyi işlere imza atacağımıza inancımız tam” diye konuştu.

