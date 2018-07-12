IFC, Yapı Merkezi’ne 100 milyon dolar finansman paketi sağladı



Dünya çapında tanınan Türk inşaat firması Yapı Merkezi, Afrika’da yüksek kaliteli demir yolları projesi için Uluslararası Finans Kuruluşu IFC ile 100 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzaladı. Dünya Bankası Grubu üyesi IFC, Türk inşaat şirketi Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi’nin ana şirketi Yapı Merkezi Holding’e Sahraaltı Afrika, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’de daha da büyümesine destek olmak için 100 milyon ABD Doları karşılığı Euro ve ABD Doları şeklinde kredi imkânı sundu. Bu yatırım, taşımacılık altyapısı inşa etmek için yarışılan zorlu pazarlarda özel sektörün rolünü artırmaya da yardımcı olacak.



Üç yıllık dönem finansmanı, IFC’nin kendi hesabından 75 milyon dolar karşılığı Euro ve ABD Doları şeklinde kredi ve IFC’nin banka kredisi yapılanması kapsamında, Akbank AG’den 25 milyon ABD Doları’na karşılık gelen Euro şeklindeki sendikasyon kredisini içeriyor. Finansman paketi Yapı Merkezi’ne Afrika, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’deki mevcut ulaştırma altyapısı projelerinin zamanında tamamlanmasını sağlamak ve şirketin bu pazarlarda büyümesini daha çok desteklemek için çalışma sermayesi sağlayacak.





Başar Arıoğlu: “Finansman itici bir güç olacak”



Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı IFC ile imzalanan kredi sözleşmesinin ardından şunları söyledi:



“Yapı Merkezi’nin değerleri ve faaliyetlerine yön veren hedefleri IFC'nin değerleri ve hedefleriyle birebir örtüşüyor. IFC’nin sağlamış olduğu finansman, Yapı Merkezi’nin dünya genelindeki müşterilerine daha iyi hizmet verebilmesi için itici bir güç olacak.”



Afrika'daki birçok ülke, bölgenin ekonomik büyümesini engelleyen ve küresel rekabet gücüne ket vuran ciddi altyapı sıkıntısı yaşıyor. Yıllık altyapı yatırım ihtiyaçlarının 93 milyar dolar olduğu tahmin edilirken, yapılan yatırımlar ise bu rakamın yarısından da az bir bölümüne karşılık geliyor. Yapı Merkezi, Afrika'da altın ve kahve gibi malların ihracatını artıracak, toplam uzunluğu 950 km. olan bir demir yolu inşa ediyor. Şirket ayrıca aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde demir yolları, tramvay hatları ve metro sistemlerinin yanı sıra Türkiye'de dünyanın en uzun asma köprüsünü inşa ediyor.



Mueller: “Güçlü ve reakabetçi Türk şirketlerinin uluslararası büyümesini destekliyoruz”



Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da IFC Tarım, Sanayi ve Hizmet Sektörü Yatırım Direktörü Carsten Mueller, Yapı Merkezi ile imzalanan kredi sözleşmesinin ardından şunları söyledi:



“Türkiye'deki önceliklerimizden biri, güçlü ve rekabetçi Türk şirketlerinin uluslararası ölçekte büyümelerini desteklemektir. Yapı Merkezi Afrika, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’deki zorlu inşaat pazarlarına yatırım konusunda geçmişte yaptıklarıyla kendini kanıtlamış bir şirkettir. Bu tür sınır ötesi yatırımlar, özel sektör yatırımlarının arttırılmasının ve altyapı yatırımı açığının kapatılmasının önünü açacak.”



IFC’nin tüm dünyada en çok yatırım yaptığı ikinci ülke Türkiye



IFC Türkiye’de yaklaşık 60 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’de özel sektörün kalkınması için yatırım ve danışmanlık yapan IFC için Türkiye, toplam 5,9 milyar dolar büyüklüğünde bir potföy ile tüm dünyada en çok faaliyet gösterdiği ikinci ülke konumunda bulunuyor. IFC, ilk yatırımından bu yana Türkiye’de özel sektöre 350’den fazla proje ile yaklaşık 15 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi. IFC’nin stratejik öncelikleri arasında Türk şirketlerinin yurtdışında ve bölgede rekabetçi gücünü artırmak ve yurtdışı yatırımlarını desteklemek bulunuyor. Bu çerçevede IFC son 10 yılda güçlü Türk şirketlerine 1,5 milyar dolardan fazla yatırım yaptı ve onların uluslararası piyasalara açılımını sağladı.









Yapı Merkezi 3 kıtada 3.600 km demiryolu inşa etti





1965 yılında kurulan Yapı Merkezi, taşımacılık, altyapı ve genel müteahhitlik alanlarında global bir öncü olmuştur. 2017 yılı sonu itibariyle 3 kıtada 3.600 kilometre demiryolu ve 51 raylı sistem projesini başarıyla tamamlayan firma dünyada günde 3,5 milyondan fazla yolcunun güvenle taşınmasını sağlamıştır.







Yapı Merkezi, 2016 yılında Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından karayolu tüneli ile birleştiren Avrasya Tüneli Projesi’ni tamamladı. 2017 yılında ise Yapı Merkezi liderliğindeki Ortak Girişim, tamamlandığında dünyanın en uzun (2.023m) açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini kazandı.







15.000’den fazla çalışanıyla Yapı Merkezi, aranan ve güven duyulan bir "dünya markası" olma vasfını gittikçe pekiştirmeyi, Türkiye’nin ve dünyanın bayındırlık tarihindeki seçkin konumunu sürdürmeyi hedefliyor. Engineering News-Record - ENR tarafından her yıl belirlenen TOP 250 Global Müteahhitler listesinde 2017’de 78. sırada yer alan Yapı Merkezi, Uluslararası Demiryolları-Toplu Taşıma Müteahhitler Listesinde de 9. sırada yer aldı.







Yapı Merkezi’nin, Etiyopya, Cezayir, Fas, Senegal ve Sudan gibi diğer Afrika ülkelerinde de devam eden ve tamamlanmış ulaşım projelerinde imzası bulunuyor.









