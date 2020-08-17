İhracatçı kadınlar sahaya iniyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in bünyesinde 2018 yılında bir ilk olarak kurulan ve 54 üyesi bulunan TİM Kadın Konseyi, kadın ihracatçı sayısının artması, daha etkin olması, destek ve finansmana erişim konusunda bilincin artırılması hedefiyle çalışmalarını artırıyor. Bu kapsamda Covid-19 sürecinde daralan uluslararası ticaretin etkilerini, ihracatta yaşanan kaybı telafi etmek ve süreç sonunda oluşacak yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile Şili, Peru, Kolombiya ve Meksika'ya yönelik tüm sektörleri kapsayacak Sanal Ticaret Heyeti düzenlenmesine karar verildi.

TİM Kadın Konseyi Latin Amerika’ya çıkarma yapacak

TİM Kadın Konseyi’nin bugüne kadar yaptığı çalışmalar konusunda bilgi veren TİM Başkanı İsmail Gülle, “ Özellikle Sıfır Atık Projesi ve Kadın Konseyimizce gerçekleştirilen Ticaret Heyetleri bu projeler arasında öne çıktı. Yanı sıra, geçtiğimiz ay Türkiye - İspanya 1. Dönem JETCO kapsamında Meclisimizin destekleriyle ‘Türkiye-İspanya Kadın girişimcileri Diyaloğu’ oturumunu gerçekleştirdik. Bu oturumda, kadın girişimciliği, kadınların ihracata teşvik edilmesi ve ihracatçı kadın sayısının arttırılması hususları gündemimizdeydi. Önümüzdeki dönemde, Kadın Konseyi’miz bünyesinde birçok önemli faaliyet gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bunlardan en önemlisi, kadın girişimcilerimizle gerçekleştireceğimiz sanal ticaret heyetlerimiz olacak. Bugüne kadar 7 ülkede gerçekleştirdiğimiz sanal heyetlerden bir yenisini, kadın ihracatçılarımızla Latin Amerika ülkelerinde gerçekleştirmeyi planlamaktayız. İnanıyoruz ki, ‘İhracatla Yükselen Türkiye’nin mimarı kadınlarımız olacak. Kadın girişimcilerimizin iş hayatında karar alma mekanizmaları içerisinde, eşit haklara sahip olarak daha güçlü bir şekilde yer almaları gerekiyor. Bu yüzden atacağımız her adım, sadece ülkemizde değil, küresel anlamda da örnek teşkil edecek işlere imza atmamız anlamına gelecektir. Dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olma yolunda, kadınlarımızın ekonomiye, iş gücüne ve sosyal projelere katılımları bu anlamda büyük önem arz ediyor. Sizler olmadan hedeflerimize ulaşamayız, sizlerin özverisi ve çalışkanlığıyla, bu zorlu dönemde dahi engelleri aşarak yeni rekorlara imza atacağız” dedi.

Kadın girişimcilerimizin finansal kaynaklardan daha fazla yararlanmalarını istiyoruz

Kadın girişimcilere sağlanan desteklere değinen Gülle, şunları kaydetti: “KOSGEB tarafından 2015-2019 döneminde kadın girişimcilere ait 55.046 işletmeye toplam 1 milyar 5 milyon 363 bin TL destek sağlandı. 2015 yılında KOSGEB tarafından kadın girişimcilerimize ait işletmelere sağlanan destek tutarı 58 milyon TL iken, bu rakam 2019’da 298 milyon TL’yi aşmış durumda. Eximbank’ın kadın girişimciler için verdiği desteğe ise bugüne kadar toplam 85 firma başvurdu ve toplamda 6,1 milyon dolar kredi sağlandı. Bildiğiniz gibi, Türkiye İş Bankası ile pandeminin yarattığı zorlu koşullarda ihracatçılarımıza can suyu olması adına bir işbirliğine imza attık. Paket kapsamında, pozitif ayrımcılığın sağlanması adına kadın girişimcilerin kullanacakları kredilerde daha avantajlı koşullar oluşturduk. Kadın ihracatçılarımız bu paketle daha düşük faiz oranlarıyla finansmana erişim imkanı buldular. İş Bankası ile imzalanan kredi paketi kapsamında bugüne kadar 570 bin TL tutarındaki TL cinsinden kredi ile 344 bin dolar karşılığı döviz cinsinden kredi kadın girişimci ihracatçılarımıza kullandırıldı. Kadın girişimcilerimizin finansal kaynakları kullanmada daha aktif olmalarını bekliyoruz. Bu rakamların daha da artması en büyük temennimiz. Kadınlarımızın daha cesaretli ve girişimci olmalarını istiyoruz.”

Kurumlara Destek Çağrısı

Gülle, “İş hayatında girişimci ve ihracatçı olan kadın sayımız çok az. Kadınlarımızın gerek Eximbank gerek KOSGEB gerekse özel ve kamu bankaları destek ve teşviklerinden yararlanma, kredi kullanım oranları çok düşük. Özellikle KOBİ düzeyinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin kredi ve yatırım konusunda daha fazla eğitim alması gerekiyor. Eğitim verilmesi konusunda kurumlara da iş düşüyor. Kadın ihracatçılarımızın da destekleri iyi değerlendirmelerini ve yeni desteklerden yararlanmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

TİM Kadın Konseyi de diğer STK’lar ve ilgili kurumlara “Daha güçlü bir ekonomi kadınlarımızın ihracatta daha etkin olmasıyla mümkün. Hep beraber bu konuda güçlerimizi birleştirmeliyiz” mesajı verdi.

TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcı Adalet İnanç:

Kadınlara destek vereceğiz

TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Adalet İnanç şunları kaydetti: “TİM Kadın Konseyimizle çok önemli sorumluluklarını yerine getiriyoruz. Bu konuda, Başkanımız Sayın İsmail Gülle’ye de teşekkür ediyorum. Kendisi ilk günden beri kadın ihracatçılarımızın önünü açacak, yeni fırsatlar yaratacak her türlü projeye tam destek veriyor. Artık sıra kadın girişimcilerimizde. Önlerinde ciddi bir fırsat varken bunu iyi değerlendirerek ihracatta başarılı hikayelere imza atmalarını bekliyoruz. Biz de TİM Kadın Konseyi olarak, ihracatçı olmak isteyen, yeni pazarlar kazanmak isteyen tüm kadınlarımıza destek vermeye hazırız.”

TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Sultan Tepe:

Mentorluk yapmaya hazırız

TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Sultan Tepe “Hedefimiz dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte Konsey olarak ihracatımızı artırmak ve yeni kadın ihracatçılarımızın ailemize katılmasıyla başarımızı bir adım daha yukarıya taşımaktır. Bu kapsamda kadın ihracatçılarımıza özel sanal ticaret heyetlerini başlatacağız. Kadın girişimcilerimiz sayısının artması ihracatımızı daha fazla güç katacaktır. Bunun için kadın girişimcilerimizden daha cesur adımlar atmalarını, verilen destek ve teşviklerin daha fazla yararlanmalarını istiyoruz. TİM Kadın Konseyi olarak, kadın girişimcilerimize mentorluk yapmaya hazırız. Fikir ve projelerimize tam destek veren Sayın İsmail Gülle Başkanımıza da teşekkür ederim” dedi.

TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Belma Yılmazyiğit:

Güçlü ekonomi için ihracat şart

TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Belma Yılmazyiğit ise “Rüzgârı yönlendiremeyiz ama yelkenlerimizi her zaman varış noktamıza ulaşmak için ayarlayabiliriz. Pandemi döneminde ‘Tedbirlere Uyuyoruz’, ‘Sağlığımızı Koruyoruz’, ‘İşlerimizi Askıya Almıyoruz’ diyerek çıktığımız yolda, güçlü ekonomimiz için ihracatın çözüm olduğunu bilerek daha çok kadına ulaşmalı ve güçlü girişimci kadınlarımızla ihracata odaklanmalıyız” dedi.

TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Melisa Tokgöz Mutlu:

Türk kadınının gücünü göstereceğiz

Dünya ticaretindeki rekabetin daha da arttığı bu dönemde katma değeri ve net döviz girdisi yüksek ürünlerin üretilip ihraç edilmesi gerektiğini söyleyen TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Melisa Tokgöz Mutlu, “Bu nedenle inovasyon ve girişimcilik daha da ön plana çıkıyor. Kadın üretici ve ihracatçılarımızı sistemin içine daha da fazla alıp, onlara hem finansman açısından, hem de pazar bulmaları açısından destekler vermeye çalışacağız. Böylelikle Türk kadınının gücünü dünya pazarlarında daha da fazla görmeye başlayacağız” dedi.

TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Nilgün Özdemir:

Kadınlara eğitim programları düzenleyeceğiz

TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Nilgün Özdemir ise şöyle konuştu: “Biz bize yetmenin ve hatta çevreye de yetişmenin yegâne koşulu üretebilmektir. Tüm dünyayı sarsan pandemi sürecinde bir kez daha üretimin ve ihracatın ne kadar önemli olduğunu gördük. Sürdürülebilir ticaret, uluslararası uyumlu standartlarda üretim ile mümkündür. Bizleri de diğer rakip ülkelere karşı avantajlı kılmaktadır. Sıfır atık, karbon ayak izi, döngüsel ekonomi konularındaki hassasiyetimiz ihracatta da bizi yukarıları taşımaktadır. Bu süreçte kadın ihracatçılarımızın da dünya liginde yer alabilmesi için finansman erişiminin kolaylaştırıcı, yurt dışı heyetlerine katılımlarının sağlanması ve sürdürülebilir ihracata yönelik, ’Güvenli Ürün, Güvenli Üretim’ için teşvik edilmesi çok önemli. Güçlü Türkiye, kadınları ile güçlüdür.”

TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Huriye Yamanyılmaz:

Kadına pozitif ayrımcılık bekliyoruz

TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Huriye Yamanyılmaz da “Birçok kadın girişimcimiz ve KOBİ’miz maalesef ihracatçı değil. İhracat konusunda çekingen davranıyorlar. Girişimci sayımızı artırırken bir yandan da KOBİ’lerimizi büyütecek ciddi eğitim programları düzenleyeceğiz. Eğitimin yanında kadın girişimcilerimizin özgüvenlerini yükseltecek, motivasyonlarını artıracak etkinlikler de gerçekleştireceğiz. Bir başka önemli konumuz da kadın girişimcilerin finansal kaynaklara erişimlerini kolaylaştıracak yöntemlerle ilgili çalışmalarımız olacak. TİM’in öncülüğünde Türk Eximbank ve özel bankalardan finansal kaynaklara erişim noktasında kadın girişimcilere daha fazla pozitif ayrımcılık yapılması yönünde gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.

TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Pınar Taşdelen Ergin:

Kadınlara eğitim programları düzenleyeceğiz

Türkiye’de pek çok alanda yenilikçi kadın girişimci sayısının giderek arttığını söyleyen TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Pınar Taşdelen Ergin ise “ Kimisi çok iyi eğitimli ve geniş bir dünya görüşüne sahipken, hiç eğitimleri olmamasına rağmen girişimci ruhları ve cesaretleri ile adlarından söz ettirenler de var. Bizim de yapmamız gereken, girişimci ruha sahip kadınlarımızın sayısını artırmak, iş dünyası içinde yer almaları için onları cesaretlendirmek, ihtiyaçları olan bilgiye sahip olmalarını sağlamaktır. STK’lar olarak bizlerin vereceği mentorluk desteği, devletin ise finansal desteği ve yönlendirmesi ile hem sektörümüzde, hem de diğer sektörlerde pek çok kadının cesaretleneceği ve ülkemizin girişimci ordusuna katılacağına inancım tamdır” dedi.



