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İhracatçılar arasında ilk sırada

Dört kıtada 55 ülkede 1200'e yakın mağazasında koleksiyonlarını müşterileriyle buluşturan LC Waikiki ve iştiraki Taha Giyim, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen ‘Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2021’ listesinde toplam 1 milyar 80 milyon USD’lik ihracat ile markalı giyim ihracatçıları arasında, ilk sırada yerini aldı.

İhracatçılar arasında ilk sırada

LC Waikiki, 2021 yılında ihracatını bir önceki yıla göre %14 arttırarak, 1 milyar dolar ciro eşiğini geçti.  Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2021 yılında LC Waikiki 413 milyon USD, iştiraki Taha Giyim ise 667 milyon USD’lik ihracat gerçekleştirdi. Taha Giyim, bu rakam ile sektör sıralamasında 2’nci olurken, LC Waikiki 4’üncü sırada yer aldı. LC Waikiki, iki firma toplamıyla, giyim sektörü markalı ihracatçılar arasında ilk sırada yer aldı.  

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: “Türkiye, kısa süre içerisinde tekstil ihracatı konusunda öncelikli 3. ülke konumuna geldi. TİM tarafından açıklanan 2021 yılı ihracat rakamlarına göre sektörümüzün 12,8 milyar dolarlık ihracatının 1 milyar dolarının LC Waikiki’ye ait olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum. Kuruluşumuzdan bu yana, çalışmalarımızın şirketimize olan faydası kadar, sektörümüze ve ülkemize sağlayacağı katkıları da düşünerek hareket ettik. İhracattaki rolümüzle ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı da önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Şu anda Avrupa’daki en büyük 6. giyim perakendecisiyiz ve faaliyette olduğumuz 55 ülkenin 22’sinde pazar lideriyiz. Avrupa’nın en başarılı ilk üç moda perakende markasından biri olmak için tüm gayretimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
LC WaikikiTaha GiyimTürkiye İhracatçılar MeclisiVahap Küçük
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