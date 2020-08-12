İhracatçılardan fındık işçilerine 300 bin maske

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları birliği (İFMİB), Batı Karadeniz Bölgesinde fındık hasadının başlamasıyla birlikte mevsimlik işçilere dağıtılmak üzere 300 bin maske ve sağlık seti hazırlattı. Hazırlanan setler, işçilere dağıtılmak üzere Hendek, Çilimli, Akçakoca, Alaplı, Karasu, Kocaali ve Akyazı ilçelerinin kaymakamlıklarına teslim edildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören;

“Ülkemizin ve bölgemizin başlıca tarımsal ürünlerinden biri olarak ülke ekonomimize büyük katkı sağlayan fındık ürününü bu yıl her zamandan farklı bir ortamda, tüm dünyayı etkisine alan Koronavirüs (Covid-19) küresel salgınının gölgesinde hasat etmeye başladık. Birliğimize bağlı Batı Karadeniz Bölgesi’nde fındık hasadının başlamasıyla birlikte yaptığımız araştırmada, bahçelerde çalışan ve çoğu mevsimlik işçi olan insanlarımızın maske takmadığı dikkatimizi çekti. İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak biz de bu milli ürünümüzün ihracatının artırılması ve tanıtımı noktasında sorumluluk taşıyoruz. Hasadının daha sağlıklı koşullarda gerçekleştirilebilmesi için birliğimize bağlı fındık üretim bölgelerindeki tarım işçilerimizin kullanması amacıyla 300 bin maske hazırlattık” dedi.

Hazırlanan 300 bin maske ve sağlık setlerinin Hendek, Çilimli, Akçakoca, Alaplı, Karasu, Kocaali ve Akyazı ilçelerinde fındık toplayan işçilere dağıtılmak üzere ilçe kaymakamlıklarına teslim edildiğini belirten Gören, “Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarımızla görev dağılımı yaparak, söz konusu ilçelere maskeleri teslim ettik. İlçelerin büyüklüklerine 40 ila 50 bin adet maske gönderdik. Kaymakamlıklarımız da bizim bu girişimimize çok memnun oldular ve bizlere destek verdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Dağıtımın onların koordinasyonu ile yapılması daha sağlıklı ve güvenli sonuç verecektir” diye konuştu.

