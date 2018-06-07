İhracatçılardan Oğuz Satıcı’ya destek mesajları yağdı - Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne aday olan Oğuz Satıcı'ya ihracatçılardan tam destek geldi.

GAZETE EKONOMİ - Oğuz Satıcı’nın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan adaylığını açıklamasının ardından ihracatçı ailesinin üyelerinden kendisine ilk destek açıklamaları geldi:



İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve Simit Sarayı Onursal Kurucu Başkanı Haluk Okutur: Oğuz Başkanı yürekten destekliyorum. Onun şimdiye kadar gösterdiği başarılar, tecrübesi, ülkemizin ihracatının artmasını, katma değeli ürünlerin satışının yükselmesini sağlayacak artıracak. Heyecanlı ve dinamik bir sürece gireceğiz. TİM Başkanı olması hayırlı olacak.”



Hizmet İhracatçıları Birliği Başkan Vekili ve Özak Global Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık: “Oğuz Satıcı’ya her türlü desteği veriyorum. Geçmiş deneyim ve tecrübeleri ortada… TİM’in bütünsel süreçlerini bilen biri ve bu süreçlere hakim olmakla birlikte dışarıdan gözlem imkanı oldu. Bu sayede daha farklı perspektiften bakma imkanı yakaladı. Bu TİM için bir şanstır. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda ihracatın artması ve ihracat seferberliğine yeniden ihtiyacı var. Bu dönemde deneyimli bir isme ihtiyaç var.”



Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hayri Uğur: “Oğuz Başkan’ın hem tecrübesiyle hem vizyoner dünya görüşüyle TİM Başkanlığını layıkıyla yapacağına inanıyorum ve yürekten destekliyorum. Kendisinin ihracatımızın katlanarak artırılmasında önemli bir görev üstleneceğini düşünüyorum. 2023 hedefleriyle de uyumlu bir çalışma ortamı oluşacağına inanıyorum.”



TİM Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektör Kurulu Başkanı Hikmet Tanrıverdi: “Oğuz Satıcı yıllardır birlikte olduğumuz bir arkadaşımız. Çok büyük bilgi ve birikimi var. Türkiye ihracatına büyük katkıları var. Kendisiyle birlikte olmaktan mutluluk duyarız. Önümüzdeki dönem Türkiye’nin ihtiyacı olan yüksek katma değerli ihracat konusunda ciddi katkıları olacağını düşünüyorum. Hayırlı olmasını diliyorum.”



İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer: Arkasındayız. YK’mız sekötrm kurulu başkanımız. TİM Başkanlığında büyük bir atak yapıp, Türkiye’yi 2023 hedeflerine taşıyacak başkan adayı olarak görüyorum. Daha önceki dönemde vizyonu ortaya koyarak. Türkiye ihracatını yükselteceğine inanıyorum.



Türkiye Yaş Meyve – Sebze İhracatçıları Sektör Kurulu Başkanı Birliği Başkanı Ali Kavak: “Oğuz Bey’i sonuna kadar destekliyoruz. Geçmişte beraber çalıştık. İhracatçıyı en iyi anlayan, çözümler üreten bir arkadaşımız. Hep yanındayız, yanında olacağız.”



Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Kurucu Başkanı ve Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan: “Oğuz Başkan, tecrübesiyle geçmişte güvenimizi kazandığı gibi geçmişte olduğu gibi TİM ve ihracatı çok daha ileriye taşıyacaktır. Allah utandırmasın.”



İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Haydar Gören: “1.5 sene önce ‘efsane geri geliyor’ diye beklentimi ifade etmiştim. Oğuz Başkan’ın açıklaması bizleri memnun etti. Onun döneminde ciddi ihracat artışı olmuştu. İhracat, istihdam çok önemli konular… İhracatımız çok büyük bir ivme kazanacak. Büyük başarılara imza atılacağına eminim. Oğuz Satıcı, ihracat politikasına ciddi katkı sağlayacak.”



TİM Denetim Kurulu Üyesi ve AKAMİB Onursal Başkanı Bülent Aymen: “Oğuz Başkan ile 8 sene daha önce beraber çalıştık. TİM için yeni kapılar açılmasını sağladı. Bundan sonra ihracatın artması ve hedefleri ulaşmada Oğuz Başkan en büyük katkıyı sağlayacak insan. Kendisiyle beraber çalışacağız.”



Menderes Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Akça: “Her zaman arkasındayım. TİM’i çok büyük katkıları oldu, kimlik kazandırdı. Tekrar bu başarıları daha büyük ivme katarak devam ettireceğine inanıyorum.”