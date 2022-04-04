İhracatın Metalik Yıldızı Sarten Ambalaj oldu

Dördü yurt dışında, 16'sı Türkiye'de olmak üzere toplamda 20 fabrika ile üretim yapan Sarten Ambalaj bünyesinde 3 bin 400 kişi çalışıyor. Sarten Ambalaj metal ambalaj alanında Türkiye'nin en büyük şirketi iken Avrupa'da da en büyük 3 şirketten biri konumunda bulunuyor ve gıda, kozmetik ve endüstriyel sektörüne yönelik ambalajlar üretiyor. Şirketin sene sonu ciro hedefi de 600 milyon dolar olarak belirlendi.

YARIM ASIRLIK ŞİRKET

İDDMİB tarafından düzenlenen İhracatın Metalik Yıldızları'nda metal ambalaj kategorisinde birincilik ödülü almalarının kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, "Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımıza durmaksızın devam edeceğiz. Her zaman en iyisini hedefliyoruz. Yaptığımız çalışmaların da bu tarz ödüllere layık görülmesi bizleri ayrıca sevindiriyor. Bu başarımızı her sene artarak sürdürmek istiyoruz.” dedi.

Sarten Ambalaj'ın bu sene 50'inci yılını kutladığına dikkat çeken Sarıbekir, "50. yılımızdaki mottomuzu ‘hep birlikte’ olarak belirledik. Çünkü tüm müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın katkılarıyla hep birlikte Türkiye’nin metal ve plastik ambalaj özelinde global markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yarım asırlık bir şirket olarak bu başarının ardında büyük bir emek ve özverili çalışma yatıyor.” dedi.