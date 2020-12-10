İhracatla büyümeye devam etti

Bu yıl 30’uncu kuruluş yıldönümünü kutlayan Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından ASAŞ, 2020 yılının değerlendirmesini yapmak ve 2021 planlarını aktarmak için ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatiboğlu’nun ev sahipliğinde düzenlediği online bir basın buluşması düzenledi. ASAŞ’ın marka özünü 30 yıllık iş yapma felsefesinden ve tutkusundan yola çıkarak “Hayatın her alanına değer katar” olarak belirlediklerini söyleyen Hatiboğlu, pandemi sürecine dair değerlendirmelerde de bulunarak ASAŞ’ın ihracattaki başarılı çalışmalarına değindi.

Yılın ilk yarısında 111 milyon dolar ihracat

Bugün 6 kıtada 90’dan fazla ülkeye ihracat yapan ASAŞ, Türkiye’nin en büyük ihracatçıları arasında yer alıyor. Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı arasında 52’inci sırada bulunan ASAŞ, 2019 İDDMİB İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni’nde İDDMİB İhracat Şampiyonları kategorisinde ikincilik, Alüminyum Yassı Ürünler kategorisinde birincilik ve Alüminyum Çubuk & Profiller kategorisinde ikincilik ödüllerinin sahibi oldu. Bu yıl ihracat odaklı bir büyüme gerçekleştirdiklerini belirten Hatiboğlu, “2019’da ihracatın tüm satışlarımızdaki oranı yüzde 53 oldu. 2019 yılı toplam ihracat tutarımız 268 milyon dolar iken 2020 yılının ilk 6 ayında 111 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2020 yılı sonu rakamımızın 260 milyon USD olmasını bekliyoruz” dedi.

Alüminyum Ekstrüzyon’da 2020’nin ilk 10 ayında 2019’a göre ihracat hacmi yüzde 5 arttı

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 65’inci sırada yer alan ASAŞ’ın başarı yolculuğunun 1990 yılında bir aile şirketi olarak Gebze’de alüminyum profil üretimiyle başladığını anlatan Hatiboğlu, bugün alüminyum profil, alüminyum kompozit panel, alüminyum yassı mamuller, PVC profil, panjur ve kepenk sistemleri olmak üzere 5 ana iş kolunda faaliyet gösterdiklerini belirtti. “Ürettiğimiz ürünlerle havacılık, enerji, uzay, otomotiv, raylı sistemler, inşaat, ambalaj, beyaz eşya gibi birçok sektöre hizmet veriyoruz” diyen Hatiboğlu, ASAŞ’ın 30 yıllık istikrarlı büyüme trendinin arkasında yenilikleri takip ederek gelecek trendleri öngörmeye çalışmak, teknolojiye yatırım yaparak müşterilerine her zaman en iyisini sunmak tutkusunun yattığının altını çizdi.

İş birimleri bazında değerlendirmede bulunan ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatiboğlu, şunları söyledi: “Alüminyum Ekstrüzyon İş Birimimizde 2020’nin ilk 10 ayında 2019 yılına göre ihracat hacmimiz yüzde 5 civarında arttı. Özellikle otomotiv, raylı sistemler ve treyler sektörleri özelinde büyüme trendimiz devam ediyor. Yurtiçi satışlarımız ise 2019 yılı ilk 10 ayına göre, pandemi nedeniyle yaşanan daralmadan kaynaklı yüzde 2 düştü. Şu anda 2020 yılını 2019’a göre benzer satış rakamlarında kapatacağımızı öngörüyoruz. Alüminyum Yassı Mamuller İş Birimimizde 2020 yılı ilk on aylık döneminde 68 bin ton seviyesinde sevkiyat gerçekleştirdik. PVC ve Panjur iş birimimizde 2020 ilk 10 ay sonuçlarımız ise 2020’nin aynı dönemine göre tonaj bazında aynı gerçekleşti. Pandemi etkisi ile mart, nisan ve mayıs aylarındaki kayıplarımızı haziran ayından itibaren kapattık ve bir önceki yılı yakaladık. Yılsonuna kadar da bu ivmenin devam edeceğini öngörüyoruz.”

Hatiboğlu, 2020 yılında yurtdışı fuarların iptali ve uzun süren seyahat yasaklarının yeni müşteri kazanımları açısından olumsuz bir etki yarattığını ama mevcut müşterilerini korumayı başardıklarını ifade etti. Gümrük kapılarında yaşanan yoğunluğun, TIR ve konteyner bulunmasında yaşanan dönemsel problemlerin de sevkiyat süreçlerini zorlaştırdığına dikkat çeken Hatiboğlu :“Bütün bunlara rağmen Ekstrüzyon İş Birimimizde ağırlıklı olarak Almanya ve diğer çevre AB ülkelerine ihracat yaptığımızdan dolayı otomotiv sektöründeki 3-4 haftalık sipariş ötelemeleri dışında herhangi bir sorun yaşamadık. Satışlarımız Eylül ayı itibarıyla normal düzenine döndü.” dedi.

Yurtdışı talepler sayesinde üretimde azalma yaşanmadı

Pandemi sürecinde yurtiçi pazarında ciddi bir daralma yaşandığının altını çizen Hatiboğlu, 2020’nin ikinci yarısında gerek yurtiçinde inşaat sektöründe gerekse ihracat pazarlarında gerçekleşen toparlanmayla geçen yılki satış tonajına ulaşabileceklerini öngördüklerini ifade etti. Yurtiçinde daralma yaşanan bu süreçte birkaç otomotiv müşterisi hariç Avrupa’daki müşterilerin işlerine devam ettiğini söyleyen Hatiboğlu, yurtiçi ve ihracat pazarlarına yönelik şu değerlendirmede bulundu: “Batı Avrupa, Almanya faaliyet gösterdiğimiz büyük pazarlarımızdan… Mart, nisan aylarında bu pazarlardan az da olsa sipariş almaya devam ettik. Mayıs sonrası siparişlerin artmasıyla yılın bütününde üretim açısından etkilenmediğimizi söyleyebilirim.”

ASAŞ İki yılda 22.5 milyon Euro yatırım yaptı

Büyümenin ancak yatırımla mümkün olacağını söyleyen ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatiboğlu, bu çerçevede şirketin yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti. 2019 ve 2020 yılında alüminyum sektörüne yönelik hizmet veren iki iş birimi için yaklaşık 22,5 milyon Euroluk bir yatırım yaptıklarını söyleyen Hatiboğlu, “Alüminyum Yassı Mamuller Folyo Üretim Tesisimiz için bu yıl Almanya’dan destekleyici nitelikte hat alımlarını gerçekleştirdik. Bu hatları 2021 eylül ayında devreye almayı planlıyoruz. Alüminyum Ekstrüzyon Üretim Tesisimiz için daha hassas ve seri imalat yapabilen tam otomatik CNC tezgahları ve robot makineleri sipariş ettik. 2021 yılı ve sonrası için piyasadaki gelişmelere bağlı olarak, kapasitemizi arttırıcı yatırımlar planlayabiliriz” dedi.

ASAŞ’ın 2021 hedeflerine ilişkin bilgiler veren Hatiboğlu, şunları söyledi: “Otomotiv gibi katma değerli sektörlerde 2020 yılında yaptığımız antlaşmalar ve elde ettiğimiz tahminler doğrultusunda, Ekstrüzyon İş Birimi bütçesinde 2021’de yüzde 10’dan fazla büyüme öngörüyoruz. Pandeminin etkisiyle ambalaj ve boyalı ürünler sektörlerinde yeni fırsatlar doğacak. Bu çerçevede folyo, levha, boyalı rulo levha olarak üç ünü ürün grubuna sahip Yassı Mamuller İş Birimimizde ekstrüzyon iş biriminde de benzer bir büyüme hedefliyoruz” dedi.

Ar-Ge’ye 17 milyon TL harcadı

ASAŞ’ın hem Türkiye’ye hem sektöre değer katmak için çalıştığının altını çizen Hatiboğlu, bu çerçevede Ar-Ge ve inovasyona sürekli yatırım yaptıklarını söyledi. ASAŞ’ın 2020 yılındaki Ar-Ge harcamaları yaklaşık 17 milyon TL olarak gerçekleşti. ASAŞ, Türkiye’nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 250 Şirketi araştırmasında da sektörün önde gelen kuruluşları arasında yer alıyor. Şirket, yurt dışında ihtiyaç olan yüksek teknoloji ve bilgi birikimi getiren projelerde tasarım ve üretim bağlamında proje ortağı olarak katma değeri yüksek ürünlerin ihracatını gerçekleştirerek ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. ASAŞ’ın şu anda aktif olarak Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 araştırma ve yenilik programı çerçevesinde gerçekleştirilen FORGE, INOVA, RETROFEED, MARBEL projelerinde yer aldığını hatırlatan Hatiboğlu, bu projelerle sürdürülebilir üretim sistemleri, akıllı fabrikalar, endüstri 4.0, döngüsel ekonomi, geri dönüşüm, elektrikli araç batarya sistemlerinin geliştirilmesi, raylı sistemler sektöründe yüksek performans sağlarken karbon emisyonunun azaltılması gibi alanlarda katkı sağladıklarına dikkat çekti.

ASAŞ Hakkında

1990 yılında kurulan ASAŞ, bugün Akyazı, Sakarya bölgesinde yer alan son teknoloji ile donatılmış 5 üretim tesisi ve 2400’den fazla çalışanıyla Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşları arasında yer alıyor. Sektörün bakanlık onaylı ilk Ar-Ge merkezine de sahip olan ASAŞ, üretim alanındaki tecrübesini tasarım ve Ür-Ge çalışmalarıyla sürekli geliştirerek sektöre birçok sektör için yenilikçi ürünler sunuyor. ASAŞ, alüminyum profil, kompozit panel, alüminyum yassı mamul, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum bayrak ve aydınlatma direkleri, alüminyum kapı, pencere ve giydirme cephe sistemleri, panjur sistemleri, garaj kapıları ve motor kontrol sistemleri alanında zengin bir ürün yelpazesine sahip. Bugün 90’dan fazla ülkeye ihracat yapan ve kuruluşundan bu yana istikrarlı büyümesini sürdüren ASAŞ, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 listesinde de 65’inci sırada yer alıyor.