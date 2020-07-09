İhracatta ilk online ödül töreni gerçekleşti

Pandemi sürecinde hayati önemi bir kez daha anlaşılan kimya sektörünün 2019 yılı ihracat yıldızları belirlendi. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)’nin, her yıl kimya sektöründeki üye firmalarını ihracattaki başarılarından dolayı onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla verdiği ödüller bu yıl da sahiplerini buldu. Pandemi dolayısıyla ilk kez online olarak düzenlenen İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde 28 kategoride ilk 5’e giren 140 firma ödül almaya hak kazandı.

Birçok sektöre hammadde, yarı mamul ve ürün üreterek direkt ya da dolaylı olarak dokunan stratejik bir sektör olan kimya sektörü, 2019 yılında 20,6 milyar dolarlık ihracatla tarihi bir rekor kırarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 11,44’lük bir pay alan kimya sektörü, 2019 yılında yüzde 18,54 büyüdü. Plastikten kozmetiğe, ilaçtan kauçuğa, medikalden boyaya kadar pek çok farklı alt sektörden yaklaşık 7 bin ihracatçı firmayı temsil eden İKMİB, Türkiye’nin toplam kimya ihracatının yüzde 50’den fazlasını gerçekleştirdi.

Sektörün bu başarısında büyük pay sahibi olan ve 2019 yılında en fazla kimya ihracatı gerçekleştiren ihracatın yıldızları belli oldu. Bu yıl beşincisi düzenlenen 2019 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni online olarak gerçekleştirildi. İlk kez İKMİB tarafından düzenlenen online ödül töreni İKMİB’in youtube kanalından ve web sitesinden canlı olarak yayınlandı. TC. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın teşrifleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister’in katıldığı, moderatörlüğünü Oylum Talu’nun yaptığı ödül töreni 7 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirildi. 2019 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde, kimyanın alt sektör ve ürün gruplarında toplam 28 kategoride ilk beşe giren ve ödül almaya hak kazanan 140 firma açıklandı. 2019 yılında kimya sektöründe ihracat şampiyonu ilk üç firma, Socar Türkiye Rafineri ve Petrokimya, Ciner İç ve Dış Ticaret A.Ş ile Eti Maden İşletmeleri oldu. Socar Türkiye Rafineri ve Petrokimya Başkan Yardımcısı Rıza Bozoklar, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanı Ömer Çatal ve Ciner İç ve Dış Ticaret A.Ş. Cam ve Kimyasallar Başkan Yardımcısı Mahmut Kurşun video konferans ile törene katılarak teşekkür konuşmalarını yaptı.

Ruhsar Pekcan: “Kimya sektörü ülkemiz için stratejik sektörlerden biridir”

Kimya sektörünün önemli çatı kuruluşlarından olan İKMİB’in düzenlediği ödül töreninde konuşan TC. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Bu ödül töreni aynı zamanda ihracatçı birliklerinin dijital ortamdaki ilk ödül töreni olacak. Pandemi sürecinde böyle bir ödül töreni düzenlemiş olmak, başarılarımızı ödüllendirmek bundan sonraki atacağımız adımlar ve hedeflerimiz için bizleri cesaretlendirecek. İş dünyası için de moral ve motivasyon olacaktır. Kimya sektörü ülkemiz için stratejik sektörlerden biridir. Kimya sektöründe Türkiye’ye daha fazla yatırım çekmeyi hedefliyoruz. Avrupa ile beraber ülkemizde de normalleşme sürecini başlattık. Ülkemizde bu süreci çok proaktif yönettik. Biz de Bakanlık olarak ekonominin en az etkilenmesi, ticaretin en az etkilenmesi için temassız ticaret uygulamasını devreye aldık. Bu dönemde Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tüm Bakanlarımızla tam bir uyum ve eşgüdüm içerisinde çalıştık. Bu süreçte özel sektör ve devlet iş birliğinin, dayanışmasının hep beraber çok güzel bir örneğini verdik” dedi.

İhracatta normale dönüşle ilgili olumlu sinyaller almaya başladıklarını belirten Pekcan, “Haziran ayı ihracatımızda Mayıs ihracatımıza göre yüzde 35 artış oldu. Kimya ihracatımızda da Mayıs ayına göre yüzde 24 artış söz konusu. İnşallah bütün sektörlerimizde bu artış trendinin çok daha hızla artarak yukarıya doğru yükselmesini bekliyoruz. Bakanlık olarak desteklerimizle, iş birliği içinde çalışmaya her zamankinden daha fazla istekliyiz. Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmesi ve daha etkin bir şekilde yer alması hiç de şaşırtıcı olmayacak. Bu noktada kimya sektörümüzün de küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmesini bekliyor ve destekliyoruz. Sektörümüzü Bakanlık olarak sağladığımız desteklerden yararlanmaya davet ediyoruz. 2019’da toplam kimya sektörü ile ilgili olarak 171 fuar destek kapsamına alındı. 13 UR-GE Projesi başarıyla devam ediyor. 20 UR-GE Projesi ise tamamlandı. Turqualite programı kapsamında kimya sektöründen 22 firmamızın 24 markası Turqualite desteklerinden yararlanıyor. 15 firmanın 16 markası da marka desteklerimizden yararlanıyor. Kimya sektöründe Bakanlığımızın öncülüğünde 13 ülkeye sektörel ticaret heyeti düzenledik ve alım heyetleri ile beraber 4 bin 500 ikili görüşme sağladık. Dijitalleşme konusunda da çok ciddi adımlar attık. Bunu yakinen takip eden ihracatçı birliklerimizden birisi de İKMİB oldu. İlk Sanal Ticaret Heyeti’mizi Latin Amerika’ya İKMİB gerçekleştirdi. İKMİB yönetimini yine ilk dijital ödül törenini ve ilk dijital ticaret heyetini düzenledikleri için ayrıca tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

İsmail Gülle: “Sektörün hedefi 20 milyar doların üzeri”

İlk defa dijital ortamda gerçekleştirilen 2019 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nin bir başlangıca vesile olacağını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, pandemi dönemindeki zorlu koşullara rağmen haziran ayı ihracat rakamlarının rekor düzeyde olduğunu ve bu sonucun yeni rekorların da habercisi olacağını ifade etti. İsmail Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “İhracatçıların azmi ve kararlılığı zor olanı kolaylaştırdı ve engelleri yok etti. Olağanüstü koşullarda ihracatçılarımızın verdiği başarılı sınav, Türk ihracatının geleceğinin ne kadar da parlak olduğunun adeta bir nişanesidir. Salgın öncesi rakamların üzerine çıkmış, normalin de ötesindeki performansımıza başlamış durumdayız. Sayın Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, bu zorlu dönemde ihracat ailesinin her türlü sorunu ile yakından ilgilendi. Pandemi sürecinde Ticaret Bakanlığımızın ihracat için attığı adımlar, inanıyorum ki gelecek dönem ihracatının altyapısını oluşturacaktır. Sayın Bakanımıza, ihracatı önceliğe alan yaklaşımı ve ihracat ailesine olan sonsuz destekleri hasebiyle şükranlarımı sunuyorum.”

Kimyevi maddeler sektörünün ihracattaki başarıya ciddi bir katkı sağladığını dile getiren İsmail Gülle, sözlerine şöyle devam etti: “Normalleşme sürecine geçtiğimiz ay içerisinde sektörümüz, yüzde 10,2’lik bir artışla 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek ‘yeni normalde, normalin de ötesinde’ dedi. Kimyevi maddeler sektörümüz, 2019 yılında en çok sayıda ülkeye ihracat yapan sektör oldu. Bu durum kimyevi maddeler sektöründe ihracatçılarımızın pazar çeşitlendirmesini başardığını gösteriyor. 2019 yılında tam 140 ülkeye kimyevi maddeler ihracatımız artış sergiledi. Bu başarının mimarları bugün aramızdalar. Ödül alan tüm ihracatçılarımıza üstün emeklerinden dolayı yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu başarıyı daha da ileriye taşımak bizlerin elinde. Kimyevi maddeler sektöründeki 163 ayrı 6’lı GTİP kodlu üründe ülkemiz ihracatçısı rekabet üstünlüğünü elinde bulunduruyor. Rekabetçi ürün yelpazesine sahip kimyevi maddeler sektörünün gücünü sahaya yansıtması Türk ihracatçısını rakiplerinden ayrıştıracak ana unsur olacaktır. Küresel ticarette bu denli düşüşün yaşandığı bir yılda dahi, sektörümüzün yıllık ihracatını 20 milyar dolar üzerine çıkarması en önemli hedefimiz. İhracatçılarımızın yoğun gayretleri, hükümetimizin destekleri, TİM olarak bizlerin ve birliğimizin çalışmaları ile bu başarıları yakalayacağımızdan eminiz.”

Adil Pelister: “İhracatın Yıldızları Ödülleri bizim gururumuz, ilk dijital ödül törenimizi yapmak da ayrı bir gurur vesilesi”

Bu yıl beşincisini düzenledikleri İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’ni pandemi dolayısıyla yeni normal olarak nitelendirilen şartlar altında yaptıklarını ifade eden İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nin İKMİB’in gururu olduğunu vurguladı. Dijital imkanların kendilerine birtakım ilkleri de yaşattığına dikkat çeken Pelister, “Mayıs ayında ilk dijital ticaret heyeti organizasyonumuzu Kolombiya özelinde yapmıştık. Yine TİM çatısı altında ilk dijital ödül törenimizi de yapıyor olmak ayrı bir gurur vesilesi. Seçim manifestomuzun da ilk maddesi dijitalizm idi. O günden bugüne Ticaret Bakanlığımız ve TİM başkanlığımızla birlikte dijital dönüşümün içinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. 2019 yılında gerek toplam ihracatta gerekse sektörel olarak kimya ihracatımızda rekorlar kırdık. Toplam ülke ihracatımız 180,5 milyar dolar, toplam kimya sektörü ihracatımız ise 2018 yılına göre yüzde 18.5 büyüyerek, ülkemizin toplam ihracatından yüzde 11.4 pay alarak 20,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılında kimya sektörü olarak büyük bir başarıya imza atarak, otomotiv sektörünün ardından yılı ikinci sırada tamamladık. Kimya sektörümüzdeki mamuller haricinde, diğer 27 sektöre hammadde ve yarı mamullerini de vererek en az bir o kadar daha katkı sağlıyoruz. 2019 yılında ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, Brexit meselesi, İran ambargosu, Suriye savaşı gibi birçok sorun varken, biz yine de rekorlar kırdık. 2019 yılında ihracat rekorlarını kırmamızın yanı sıra, Ur-Ge heyetlerimiz, uluslararası fuar milli katılım organizasyonlarımız, satın alma heyetleri, markalaşmayı ve Ar-Ge’yi destekleyen yarışmalarımız gibi birçok faaliyet gerçekleştirdik. Dünyanın dört bir köşesinde ülkemizi ve sektörümüzü tanıttık, anlaşmalara imza attık, ürünlerimizi dünyaya sattık” dedi.

“Türkiye’de bir ilk olarak Kimya Teknoloji Merkezi kurma çalışmalarımız devam ediyor”

2020 yılı ile ilgili değerlendirmede bulunan Pelister, “2020 yılında kimya sektörü olarak 23 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflemiştik ve bu rakamı yakalamak üzere birçok organizasyon planlamıştık. Ancak, Korona Pandemisi dolayısıyla bütün dünyayı kapsayan olağanüstü bir durum yaşandı ve halen de ne yazık ki yaşanmaya devam ediyor. Bu karmaşaya rağmen kimya sektörü olarak Haziran 2020 itibariyle 8 milyar 640 milyon dolarlık ihracat rakamını yakaladık. İhracatımız, Haziran ayında geçen aylara göre ciddi bir artış kaydetti. Önümüzdeki aylarda pozitif havanın artarak devam edeceğine ve geçen yılki 20 milyar dolarlık rakamı yakalayacağımıza dair inancımız tamdır. Aynı zamanda, finansmana erişimi kolaylaştırarak, üretim ve yatırımlarına devam etmek isteyen reel sektöre olan destekler devam ediyor. Birçok hayati kararları hızlıca alma iradesini gösterdiğinden dolayı, başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere saygıdeğer Ticaret Bakanımıza, kıymetli tüm bakanlarımıza, varlıklarını her daim hissettiğimiz kıymetli bürokratlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Artık yeni bir dünya kurulurken yüksek teknoloji içeren katma değerli ürün üretip ihraç edebilmeliyiz ve ölçek ekonomisi modellemesine geçmeliyiz. Bu noktada gerçek bir inovasyon ve bu yönde Araştırma Geliştirme desteklerini yeniden ele almalıyız. Bizler de İKMİB olarak “Kimya Teknoloji Merkezi” kurma çalışmalarımız ile bu konuya destek sağlayacağız. Bu merkezimizde; Akredite edilmiş laboratuarlar, dijital kütüphaneler, start-up alanları, konferans salonları ve alt sektörlerimizin ihtiyaçlarının karşılandığı dijital çözümler olacak. Bu yönleri ile böyle bir merkez Türkiye’mizde bir ilk olacak. Kimya teknoloji merkezi kurma girişimimizi destekleyen Ticaret Bakanımıza ayrıca teşekkürlerimi arz ederim” açıklamasını yaptı.

“2021 senesinde yeniden atağa geçeceğimize olan inancımız tamdır”

Kimya sektörünün 2030 yılına gelmeden Türkiye’nin ihracattaki en büyük sektörü olacağını söyleyen Pelister, şöyle konuştu: “Yeni dijital çağda, yüksek teknolojiye dayalı, dünya standartlarında üreterek büyümeyi görmek, sektörümüzde büyük bir heyecan yaratmaya devam edecektir. Pandemi sebebiyle kaybettiğimiz başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ekonomimizdeki hasarı sektörümüze ve ülkemize olan güvenimizle tamir edeceğimize, 2021 senesinde yeniden atağa geçeceğimize ve bu günleri atlatacağımıza olan inancımız tamdır. Çünkü ‘Biz Birlikte Güçlüyüz’. Dereceye girerek ödül alan ihracatın parlayan yıldızlarını gönülden tebrik ediyorum.”