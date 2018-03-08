İki gıda devi birleşti! Hedef 2020.. Bünyesinde Türkiye’nin köklü gıda firmaları Örgen Gıda A.Ş. ve Kükre Gıda A.Ş.’yi bulunduran Ajinomoto Co., bu iki iştiraki birleştirerek faaliyetlerine “Ajinomoto İstanbul Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” olarak devam etme kararı aldı. Birleşme, Temmuz 2018’de yürürlüğe girecek. Hedef 2020 yılında toplam ciroyu iki katına çıkarmak.

Japonya’da 1909 yılında kurulan; Japonya’nın en büyük, dünyanın ise 14. büyük gıda şirketi Ajinomoto Co., Türkiye’deki güçlü iştirakleri Ajinomoto İstanbul Gıda Satışı Limited Şirketi, Örgen Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kükre Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi birleştiriyor. Türkiye’nin köklü gıda markaları Bizim Mutfak ve Kemal Kükrer’i bünyesinde bulunduran Ajinomoto, bu stratejik kararla Türkiye'de geniş kapsamlı bir gıda üreticisi olarak yeni bir başlangıç yaparak Türkiye ve Ortadoğu'daki büyüme hızını artırmayı amaçlıyor. Temmuz 2018’de hayata geçmesi planlanan bu değişiklikle birlikte şirket, faaliyetlerini Ajinomoto İstanbul Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adı altında sürdürecek.



Türkiye’nin önemli gıda üreticilerinden biri

Ajinomoto, 2013 yılında Kemal Kükrer markasıyla sirke, nar ekşisi gibi sıvı soslar üreten Türkiye’nin köklü firması Kükre Gıda A.Ş.’nin yüzde 50 oranındaki hisselerini satın almıştı. Bizim Mutfak markasıyla hazır çorba, bulyon, çeşni ve toz tatlı kategorilerinde üretim yapan Örgen Gıda’nın hisselerini Yıldız Holding’den 2017 Nisan ayında alan Ajinomoto, Ağustos’ta da Kükre Gıda’nın kalan hisselerinin sahibi oldu. Şimdiye kadar Türkiye’ye 500 milyon liranın üzerinde yatırım yapan şirket, böylece Türkiye’nin önemli gıda üreticileri arasına girdi.



Hedef 2020 itibariyle toplam ciroyu 2 katına çıkarmak

Bu birleşmeyle birlikte üç şirketin kurumsal işlevlerini konsolide etmeyi hedefleyen Ajinomoto, satış ve pazarlama faaliyetlerini birleştirerek sağlam bir ticari temel oluşturacak. Ajinomoto Grubu’nun benzersiz bileşen ve teknolojilerini kullanarak yeni ürünler geliştirecek. Böylece çeşni, sos, hazır çorba, bulyon, toz tatlı ve yeni gıda kategorilerindeki ürün portföyünü güçlendirmeyi amaçlıyor. Ajinomoto, bu ürünleri yalnız Türkiye'de piyasaya sunmayı değil, Ortadoğu'ya ihraç etmeyi ve bölgedeki bilinirliğini artırmayı da önemsiyor. Bu yeni ve güçlü yapıyla birlikte, 2020 cirosunun 2017’nin 2 katına çıkması hedefleniyor.



Sinan Altun: “Türkiye ve Ortadoğu’daki büyüme için en önemli adım”

Kükre Gıda ve Örgen Gıda İcra Kurulu Başkanı Sinan Altun, birleşmeyi “Ajinomoto Co. ilk günden beri Türkiye’de büyümeye ve yatırım yapmaya kararlı. “Yükselen Yıldızlar” olarak tanımladığımız Türkiye ve Ortadoğu’daki işlerimizi büyütme hedefi doğrultusunda 2017 yılında yatırımlara hız verdik. Örgen Gıda ve Kükre Gıda satın almalarını tamamladık. Şimdi de tüm şirketlerimizi ve markalarımızı tek bir güçlü yapı altında konsolide ederek bu hedefe doğru kenetlenerek hız kazanacağız. Bu birleşme, Ajinomoto’nun Türkiye ve Ortadoğu’da büyümek için gösterdiği kararlılığın en önemli adımlarından biridir” sözleriyle değerlendirdi.