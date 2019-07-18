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İki yıl üst üste ‘En Yenilikçi Marka’ seçildi

Vestel, dünyanın en prestijli teknoloji ve tasarım yarışması Plus X Award 2019’dan 8 ürünü ile 32 ödül alarak Beyaz Eşya kategorisinde en çok ödül kazanan firma oldu.

İki yıl üst üste ‘En Yenilikçi Marka’ seçildi
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Vestel, dünyanın en prestijli teknoloji ve tasarım yarışması Plus X Award 2019’dan 8 ürünü ile 32 ödül alarak Beyaz Eşya kategorisinde en çok ödül kazanan firma oldu. Ayrıca yarışmada Vestel’in 4 ürünü kendi kategorilerinde ‘Yılın En İyi Ürünü’ seçildi. Bu başarısıyla, her kategoride en çok ödül sayısına ulaşan markalara verilen, Plus X ‘in en prestijli ve en büyük ödülü olan ‘En Yenilikçi Marka’ ödülüne geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Vestel sahip oldu.

Dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan Plus X Award’da, teknoloji dünyasına kattığı yeniliklerin yanı sıra tasarım alanında da dikkatleri üzerine çeken Vestel, 8 ürünü ile ödül kazandı. Almanya’nın eski Parlamento Binası’nda düzenlenen ödül töreninde Vestel’in ödüllerini Endüstriyel Tasarım Müdürü Caner Yıldız, PlusX CEO’su Donat Brandt’dan aldı.

Vestel, dünyaca ünlü markalarla yarıştığı Beyaz Eşyalar kategorisinde 8 ürünü ile ödül alırken, Vakum Teknolojili Buzdolabı, HidroJet Çamaşır Makinesi, Sıcak Hava Kalkanı Teknolojili Ankastre Fırın ve Sihirli Dokunuş Teknolojili Bulaşık Makinesi ise kendi kategorilerinin ‘Yılın En İyi Ürün’leri seçildi. Vestel’in ödül alan diğer beyaz eşyaları da A Serisi Bulaşık Makinesi, T Serisi Çamaşır Kurutma Makinesi, Ses Kontrol Teknolojili Buzdolabı ve Akıllı Jet Çamaşır Makinesi oldu. Vestel ayrıca, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ‘En Yenilikçi Marka’ seçildi.

Vestel CEO’su Turan Erdoğan “Vestel ürünleri, teknolojileri ile olduğu kadar tasarımlarıyla da dünyanın dikkatini çekiyor. Her bir ürünün kullanıcı dostu olması, şık görünmesi, kullanılan materyallerin çevreye duyarlı olması için özen gösteriyoruz. Teknolojinin ulaştığı son noktaya kadar gidiyor, ürünlerimizi yenilikçi anlayışla tasarlıyoruz. 

Bu ödüller; ne kadar doğru yolda olduğumuzu, tüketiciyi ne kadar iyi tanıdığımızı, çevreye ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Başta 1600 kişilik Ar-Ge kadromuz ve tasarım ekibimiz olmak üzere tüm Vestel çalışanlarını kutluyorum” dedi.

İnovatif teknolojilerin ödüllendirildiği ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda markanın aday gösterildiği yarışmada; yenilik, tasarım, yüksek kalite, kullanım kolaylığı, işlevsellik, ergonomi ve ekoloji kriterlerine göre ürünlerinin yenilikçiliğini ön plana çıkaran markalar onurlandırılıyor. 16 yıldır düzenlenen ve her yıl teknoloji, spor ve yaşam alanlarında dünyanın önde gelen markalarının yarıştığı Plus X Award’da şirketlerin inovatif yaklaşımları cesaretlendirilerek gelişimleri ve inovasyon alanında rekabet güçlerini artırmaları destekleniyor.

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En Yenilikçi MarkaVestelPlus X Award 2019Vestel CEO’su Turan Erdoğan
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