İkinci defa başkan seçildi milli takım gibi yönetim oluşturdu

Plastik, ağaç, porselen, çini, seramik, cam, metal sofra ve mutfak eşyalarından elektrikli ev aletleri, hediyelik ve dekoratif eşya ile endüstriyel mutfak eşyalarını da kapsayan 10 milyar dolarlık büyüklüğe sahip züccaciye sektörü, 2021 yılında verdiği 4,71 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla tekstil, tarım ve gıda ürünleri ile otomotiv sektörlerinin ardından en çok dış ticaret fazlası veren sektör konumundadır. 2021 yılında ihracatını miktar bazında yüzde 20,86, değer bazında ise yüzde 33,5 artırarak yılı 6,03 milyar dolar ihracatla kapatan züccaciye sektörünün çatı derneği ZÜCDER, 7. Olağan Genel Kurulu’nu 1 Nisan Cuma günü Wyndham Grand İstanbul Europe Otel’de gerçekleştirdi. 200 kişilik katılımın sağlandığı toplantıda, mevcut başkan Mesut Öksüz’ün aday listesi oy birliği ile seçilerek ZÜCDER’de ikinci Mesut Öksüz dönemi başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “Bugün burada bizlere duyduğunuz güveni tazelediğiniz için tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Üyelerimizin yüzde 90’ı ihracatçı firmalar. 2021 yılını 6,03 milyar dolar ile kapatan sektörümüzün bu yılki ihracat hedefi 7 milyar dolar. Seçildiğimiz ilk günden beri faaliyetlerimiz hep ihracatımızı nasıl artırmak üzerine oldu. Gerek yurt içinde gerçekleştirdiğimiz fuarlar, üretici-marka zirveleri gerekse de yurt dışı destek programlarımızla üyelerimizin her zaman yanında olduk. ‘Ev ve Mutfak Eşyalarında Güç Birliği’ni ifade eden ZÜCDER, 18 yıldır sektörün sesi olmaya devam edecek” dedi.

Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu şu şekildedir (görev bölümü ilk Yönetim Kurulu Toplantısında belirlenecektir)