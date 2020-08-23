İlham perisi kadın sanayici

Fatma Nur Önar yazıyor- İş dünyasında kadın hareketinin önemli isimlerinden TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurul Üyesi Fatma Aydoğdu’nun KanalEkonomi’deki programına konuk olan Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Suteks Tekstil San. ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger, başarılarla dolu kariyer hayatını, kadın erkek eşitliği için yaptığı önemli adımları programda anlattı.

Erken yaşta iş dünyasına adım atan Nur Ger, eğitim hayatını ve iş dünyasına nasıl başladığını anlattı.

İstanbul Galatasaray Lisesine ikinci olarak kabul edilen kız öğrenci oldum. Galatasaray Lisesi eğitim hayatımda önemli konumda. Benim için batıya açılan bir pencere oldu. Galatasaray Lisesi geleneksel bir okuldu ve sadece on kız öğrencisi vardı. Kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin farkına o zamanlar da vardım. Liseden sonra eğitimimi Amerika da tamamladım.

“Hırsım iş hırsıdır. Hayallerimi gerçekleştirdim. Gençlere tavsiye olarak şunu söyleyebilirim; ne yapabileceğinizi bilmek kadar yapamayacaklarınızın da farkında olmak çok önemlidir. Hayal kurmak çok güzel fakat kendimizi tanıyıp sınırlarımızı bilmeliyiz. Bilinçli olarak atılan küçük adımlar ile başarıya ulaşabilirsiniz. Çok başarılı olduğum kadar başarısızlıklarla da karşılaştım fakat başarısızlıklarımdan çıkarttığım dersler sayesinde daha güçlü ayağa kalktım”

İlk Şirketimi 20 yaşında Mersinde kurdum. Mersinden İspanyaya ” fi” ihracatına aracı oldum. O dönemlerde 500 ton kotalı fi ihracat siparişi almıştım daha sonra şirketi dondurdum ve tercümanlık yaptım ve aynı zamanda üniversite eğitimime devam ettim. Üniversiteyi çalışma hayatına atılmış biri olarak bitirdim ve bu benim için çok büyük avantajdı. Sanayicilik yaptığım gibi STÖ ile de çalışmalar gerçekleştirdim.

Birleşmiş Milletler’in (BM) iş dünyasında sözcülüğünü yaptım. Üç yıllık görevimin ardından Yanındayız Derneği’nin kuruluşuna vesile oldum. Birleşmiş Milletler kadını güçlendirme prensipleri yarışması Suteks ile insan odaklı ve kadın erkek eşitliğini gözeten kurumsal iş modeli onur ödülünü aldım. üç yıl süre sonra Webs’in Türkiye sözcüsü oldum.

TÜSİAD’ın kadın erkek eşitliği çalışma grubunun faaliyetlerinden olan “Tek Kanatla Geleceğe Uçulmaz” filminden bahseden Nur Ger bu çalışmayı da şöyle anlattı; Bu film Yanındayız Derneği’nin kuruluşuna giden ilk sinyal oldu. Bu filmde ilk defa kanaat önderleri, iş insanları, sporcular, oyuncular, toplumun her alanından birçok kişinin katılımı ile gerçekleşti ve biz bu filmde oyuncu kullanmadık. Filmde hayatımızın içinden gerçek kadınlarımıza yer verdik. Bu film ile erkeklerden toplum cinsiyet eşitsizliğinin bu seviyede olduğunu bilmiyorduk tepkilerini aldık. Bu da bize artık erkeklerinde elini taşın altına koyması gerektiğini gösterdi. Biran önce gelişmiş ülkelerin seviyesine gelebilmemiz için bu eşitsizliği ortadan kaldırmalıyız. Filmin isminden de anlaşıldığı gibi tek kanatla uçmak mümkün değil. Kadın ve erkek birlikteyken daha güçlüdür.

Eğitimli kadınlarımızın iş dünyasında kalması gerekmektedir fakat günümüz şartları doğrultusu ile birçok kadınımız bunu yapamamaktadır. Evlilik, doğum, çocuk büyütmek bunlar için birçok kuruluş alternatifli davranmıyor ve devletinde bu konuda inisiyatifli davranması gerekmektedir. Bunun için kreş ve çocuk bakımının yaygın hale gelmesi gerekmektedir. Tüm bunların yansıra toplum zihniyetinin de değişmesi önemli bir konu. Bunun için kadınlarımıza da büyük rol düşüyor. Kadınlarımız bu eşitsizliği kabullenmemelidir böylece daha güçlü olacaklardır.

