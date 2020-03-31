İlk kadın başkanı tebrik ettiler

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği’ni (KESİAD) ziyaret eden KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk ve beraberindeki heyet, KESİAD’ın yeni seçilen ve tarihindeki ilk kadın başkanı olan Seçil Beydemir Kaynak’ı kutlayarak başarı diledi. KOSBİ ile KESİAD İşbirliğinin bundan sonra da artarak devam edeceğinin vurgulandığı ziyarette, ortak projeler ile bölge sanayicisine hizmet etme kararı alındı.

Yapılan olağan genel kurulda KESİAD Başkanı seçilen Seçil Beydemir Kaynak’ı ziyaret ederek başarı dilemek istediklerini söyleyen KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, “Bir sanayici ve iş insanları derneğinde kadın başkanları çok sık görmüyoruz. Bu yolu açan ve örnek olan KESİAD’ın değerli sanayicilerini ve Seçil Beydemir Kaynak’ı kutluyor, kendisine her türlü desteği vereceğimizi söylemek istiyoruz” dedi.

“KESİAD öncü rol oynadı”

Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda İzmir’in kadın dostu kent olma vizyonu ile hareket ettiğini ve bu yönde öne çıktığını söyleyen KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, “Bu anlamda Kemalpaşamızın sanayicilerinin üyesi olduğu KESİAD’ın, toplumsal cinsiyet eşitliği yolunda öncü rolü üstlenmiş olmasından gururluyuz. Seçil Beydemir Kaynak’a ve ekibine bu yolda KOSBİ olarak her tür desteği vermeye hazırız. Kendisini vakit geçirmeden ziyaret ederek hem kutladık hem de Kemalpaşalı sanayicilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini değerlendirdik” dedi.

“İşbirliği artarak sürecek”

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak ise KESİAD’ın her zaman kadına pozitif bir yaklaşımı olduğunu belirterek, “Tarihinde ilk kez bir kadın başkan seçerek de İzmir iş dünyasının diğer sanayici ve iş insanları kuruluşlarına da örnek olduk. KOSBİ’nin ziyaretinden çok memnunum, yeni dönemde KOSBİ ile iletişimimizi daha da güçlendirerek sanayicilerin sorunlarına, beklentilerine ve taleplerine ses olmaya çalışacağız. Ortak projeler üreterek bölge sanayicisine daha etkin hizmet edebiliriz. Bu konuda önümüzdeki dönemde KOSBİ ile işbirliğimiz artarak sürecek” diye konuştu.