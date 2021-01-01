İlk kez bir fabrikasında 5G kullanmaya başlıyor

Bosch, Stuttgart/Feuerbach’ta yer alan ve Endüstri 4.0 açısından öncü konumda olan fabrikasında, daha önce duyulmamış koşullarda son derece güvenilir ve hızlı veri aktarımıyla neredeyse anında tepki veren makinelerle üretim yapmayı hedefliyor. İlk kez, mutlak hassasiyet ve güvenlik gerektiren kritik uygulamalarda kablosuz uygulama mümkün oluyor. İstisnasız olarak, insanlar ve makineler güvenli ve engelsiz bir şekilde iş birliği yapabilecek. Bosch Yönetim Kurulu Üyesi ve CDO/CTO’su Dr. Michael Bolle, “5G rekabet gücümüzü güçlendiriyor ve Endüstri 4.0’ın potansiyelini daha da iyi değerlendirmemizi sağlıyor. Dünya genelindeki yaklaşık 250 tesisimizde 5G’yi kademeli olarak uygulamaya sokacağız” dedi. Bosch'un önümüzdeki aylarda 5G ağları kuracağı tesisleri arasında, Almanya'nın Renningen kentindeki araştırma yerleşkesi de yer alıyor. Şirket ayrıca 5G özellikli ürünler geliştiriyor ve endüstriyel kullanıma yönelik ilk çözümlerini piyasaya sürüyor.

Stuttgart-Feuerbach'taki Bosch fabrikası bir 5G öncüsü

ActiveShuttle, üretim alanında zahmetsizce ve otonom olarak hareket ediyor, insanları ve diğer araçları algılıyor, depolama kutularının yanından geçiyor, üretim hattına doğru gidiyor, duruyor, yükünü boşaltıyor ve süreci tekrardan başlatıyor.

Stuttgart-Feuerbach'taki Bosch fabrikasında, otonom taşıma sistemlerinin yaygın kullanımı gibi 5G uygulamaları dahil olmak üzere geleceğin fabrikası gerçeğe dönüşüyor. Bolle; yerleşke ağlarının[1], Endüstri 4.0 için önemli bir yapı taşı olduğunu belirtiyor. Belirleyici özelliklerden biri, ulaşılabilir ve kesintisiz ağ kapsamıdır. Ağ, yüksek kapasite gerektiren endüstriyel uygulamalara göre optimize edilebilir ve özelleştirilebilir. Feuerbach'taki yerleşke ağında, ‘küçük hücreler’ olarak bilinen sekiz küçük baz istasyonu, yaklaşık 10.000 metrekarelik üretim tesisinin tamamında iyi bir sinyal alımı sağlıyor. Bu, kablosuz olarak ağa bağlanan makinelerin ve sistemlerin birbirleriyle gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasına ve birkaç milisaniye içinde veri alışverişinde bulunulmasına yardımcı oluyor.

Mevcut IT altyapısına entegre olan ve sürekli izlenen 5G yerleşke ağı, maksimum güvenlik ve bağımsızlık sunuyor. Bolle, “Yerleşke ağları bize fabrikada neler olduğu ve verilerin hem fabrika duvarları içerisinde hem de ötesine nasıl aktarıldığı üzerinde kontrol imkanı sağlıyor" dedi. Bosch, söz konusu ağı Nokia ile birlikte kurdu. Bosch kullanım senaryolarını tanımlarken, Nokia ise 5G bileşenlerini sağladı. İki şirket, ağ planlama, operasyon ve hizmetler konusunda ortak sorumluluğa sahip. Feuerbach’ta gerçekleştirilen öncü çalışma, Endüstri 4.0 ile 5G kombinasyonunu yapay zeka ile optimize ederek olağanüstü bir ortak yaşam ortamı da yaratıyor. Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından finanse edilen KICK (Kampüs İletişimi için Yapay Zeka) projesinin bir parçası olarak, Nokia ve diğer iş ortakları, yapay zekanın 5G yerleşke ağlarının işletilmesini ve bakımını nasıl basitleştirebileceğini araştırıyor.

Bosch, 5G özellikli ilk ürünlerini piyasaya sürecek

Fabrikalardaki yeni mobil iletişim standardı potansiyelinden fayda sağlamak isteyen herkesin sadece 5G ağlarına değil, aynı zamanda kablosuz olarak etkileşime giren cihaz ve makinelere de ihtiyacı bulunuyor. Bosch, 5G özellikli ürünler üretiyor. Bosch Yönetim Kurulunun endüstriyel teknolojiden sorumlu üyesi Rolf Najork, “Geleceğin fabrikasına ve onun ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için ürünlerimizi nasıl geliştirmemiz gerektiğine dair net bir vizyonumuz var. Bu bağlamda 5G, bir sıçrama inovasyonudur, yani piyasayı temelden değiştirecek bir teknolojidir” dedi. Fransız danışmanlık firması Capgemini, imalat endüstrisinin 5G teknolojisiyle olan ilişkisine ışık tuttuğu çalışmasında, dünya genelindeki endüstriyel şirketlerin yüzde 65'inin, piyasaya sunulduğu andan itibaren ilk iki yıl içerisinde 5G'yi kullanıma almayı planladığını ortaya koydu. Bu talebi karşılamak için çözümler geliştiren Bosch, Hannover Messe 2019'da, 5G özelliği ve akıllı yazılımı sayesinde intralojistik operasyonlara sorunsuz ve güvenli bir şekilde entegre olmasını sağlayan ActiveShuttle ürününü tanıttı.

5G, kontrol teknolojisinde de önemli bir rol oynuyor. Bosch Rexroth'un ctrlX Automation platformu aslında en başından itibaren 5G için tasarlandı. Najork, “Yeni yollar çiziyoruz ve kontrol sistemleri, IT ve nesnelerin interneti arasındaki mesafeyi kapatıyoruz. Yeni kontrol teknolojimiz, çok çeşitli cihazları birbirine bağlamak için yeni mobil iletişim standardını kullanacak” dedi.

Bosch, 5G'yi işletmeler açısından bir itici güç olarak görüyor

5G, sadece üretim sektöründe değil, aynı zamanda kentleşme, sağlık, tarım ve mobilite sektörlerinde de ilerleme kaydediyor. Uzmanlar, 2025 yılına kadar dünya çapında 70 milyar civarında cihazın ağa bağlı olacağını tahmin ediyor. Bunların arasında endüstriyel robotlar ve otonom araçlardan, işlenebilir toprakların besin içeriği veya nem seviyesi hakkında bilgi veren sensörlere kadar çeşitli cihazlar bulunuyor. Yeni mobil iletişim standardı, bu konuda önemli bir rol oynuyor ve bir rekabet faktörü haline geliyor. Bosch’un 5G ile ilgili araştırmasına 2014 gibi erken bir tarihte başladığını hatırlatan Bolle, “5G’nin şekillenmesinde aktif rol oynadık” dedi.

Tamamen ağa bağlı sürüşün nasıl sağlanacağını ve modern iletişim teknolojisinin bunu nasıl daha güvenli hale getirebileceğini gösteren bir proje olan 5G NetMobil bu çalışmalar arasında yer alıyor. Uluslararası 5G-SMART Derneği, 5G'nin karmaşık yarı iletken üretimi üzerindeki potansiyel etkilerini araştırıyor. Bu bulgular, Bosch’un ilk günden itibaren 5G’ye hazır halde olacak Dresden’deki yeni yarı iletken fabrikası dahil olmak üzere 5G ağlarının planlanmasına dahil ediliyor. Ayrıca Bosch, 70'ten fazla üye şirket ile, en başından itibaren üretim sektörünün ihtiyaçlarının karşılamasını sağlamak üzere 5G’nin şekillendirilmesini hedefleyen 5G-ACIA girişimine de başkanlık ediyor. Ağa bağlı mobilite, akıllı ev ve ağa bağlı endüstri çözümleri sunan öncü bir IoT şirketi olarak Bosch, 5G’yi gelecekte işletmeler açısından bir itici güç olarak görüyor.