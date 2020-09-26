İMES OSB'nin acı kaybı

Uzun yıllar İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenen, Dilovası İMES OSB Başkanı İrfan Küçükay rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

İş dünyasını derinden sarsan İrfan Küçükay'ın ölümünün ardından Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Çay sosyal medyadan başsağlığı diledi. Acımız Büyük, yüreğimiz sızlıyo mesajı yayınlayan Çay, "Türk Sanayimizin duayenlerinden ustamuz, abimiz, büyüğümüz Dilovası İMES OSB Başkanı İrfan Küçükay'ı kaybettik. Rabbim rahmeti ile muamele etsin, mekanı cennet olsun" şeklinde yazdı.

Bir vefat mesajıda İMES OSB’den geldi. İşte o mesaj; "Ülkesine olan sevdasıyla bilinen, tecrübeleriyle vatanına büyük hizmet etmiş olan iş insanı ve İMES OSB’nin Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, rahatsızlığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Başta İMES OSB olmak üzere, tüm sanayi camiasına, ailesine ve sevenlerine sabırlar niyaz ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

İRFAN KÜÇÜKAY KİMDİR?

İMES Dilovası OSB Başkanı İrfan Küçükay, ortaokulu ve liseyi Kadıköy Maarif Koleji’nde (bugünkü Kadıköy Anadolu Lisesi ) tamamlayarak 1976 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Askerliğini Kırıkkale’de Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun silah fabrikasında üretilen G-3 Piyade ve MG-3 makinalı tüfeklerin kalite kontrolünden sorumlu yedek subay olarak yapan Küçükay, bu görevi esnasında Türk Silahlı Kuvvetleri AR-GE departmanından takdir beratı aldı.

İMES Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren ve revorver torna tezgahları üreten Mekay Makine Sanayi'nin sahibi olan Küçükay, 1989-2011 yılları arasında İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, 1993-1998 yılları arasında İMKO İstanbul Makine İmalcileri Küçük Sanat Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 1998-2017 yıllarında İMES OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürütmüştü.

İrfan Küçükay, Nisan 2017 tarihinden itibaren ise İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.





