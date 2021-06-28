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İMİB Yönetim Kurulu Başkanı tekrar aday olduğunu açıkladı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin (İMİB) 2022 yılında yapılması planlanan seçimleri için geri sayım sürerken, Birliğin mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer başkan adaylığını açıkladı. Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen 2019-2020 İMİB Olağan Genel Kurulu’nda adaylığını açıklayan Dinçer, İMİB’in son yıllardaki faaliyetlerini detaylı olarak anlattı. Dinçer, madencilik sektörünün ihracatını artırmaya yönelik çalışmalara aynı hızda devam edeceklerini söyledi.

İMİB Yönetim Kurulu Başkanı tekrar aday olduğunu açıkladı
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Türkiye ekonomisi için stratejik konumda bulunan madencilik sektörünün sürdürülebilir büyümesini devam ettirebilmesi adına faaliyetlerine devam eden İstanbul Maden İhracatçıları Birliğinde (İMİB) seçim çalışmaları hız kazandı. 2022 yılında yapılacak seçimler için Birliğin mevcut Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı olan Aydın Dinçer, başkan adaylığını açıkladı.

“Kayıpları telafi etmek için hummalı bir çalışma gerçekleştirdik”

TİM’de düzenlenen İMİB Olağan Genel Kurulu’nda adaylığını açıklayan Aydın Dinçer, İMİB olarak son yıllarda gerçekleştirdikleri faaliyetlere değindi. Dinçer, “Ham madde ve enerji kaynağı olması bakımından tüm sektörlerimiz için önem arz eden madenlerimizi ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında Nijerya’dan Meksika’ya, Çin’den Şili’ye kadar toplam 16 ülkeye ticaret heyeti düzenledik. 7 info stand ve 2 Milli Katılım organizasyonunda yer aldık. Yanı sıra birçok teknik gezi, sektör buluşması, atölye çalışması ve kongreler düzenledik. Olağanüstü bir sürecin yaşandığı pandemi döneminde zor günlerden geçerek geçtiğimiz yıl Haziran ayında toparlanma sürecine giren sektörümüzün ihracattaki düşüşünü hızla telafi etmek için tüm temsilcilerimizle birlikte hummalı bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız neticesinde ihracatımız, bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50,9 artarak 2,32 milyar dolar oldu” dedi.

“Türk doğal taşının saygınlığını geniş kitlelere aktarıyoruz”

Türk madencilik sektörünün küresel çaptaki potansiyelinin bilincinde olduklarını kaydeden Dinçer, bu potansiyeli etkili kullanmak için yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı. Dinçer, şöyle devam etti: “Pandeminin yarattığı olumsuzlukları fırsata dönüştürmek adına öncelikle dijital dünyaya hızlıca adapte olarak çalışma modellerimizde teknolojiyi efektif şekilde

kullanıyoruz. Geçen yıl başlattığımız sanal ticaret heyetlerine, webinarlara ve söyleşilere bu yıl da devam ederek Türk doğal taşının saygınlığını geniş kitlelere aktarıyoruz. ‘Cevherimiz Sensin’ projesiyle gençlerimize burs desteği sağlıyoruz. Ayrıca katılmayı planladığımız fiziki fuarlar sayesinde uluslararası çapta önemli iş birliklerine imza atmaya hazırlanıyoruz.”

“Çalışmalarımıza aynı hızda devam edeceğiz”

Sektörün gelişimi için ilgili ulusal ve uluslararası kurumlarla da sürekli temas halinde olduklarının altını çizen Dinçer, adaylık süreci hakkında ise şunları söyledi: “Başkanlığım süresince İMİB olarak dünyanın 3’üncü büyük doğal taş üreticisi ve ihracatçısı olan ülkemizi daha üst liglere çıkarabilmek için faaliyetlerimize hiç ara vermedik. Dünyaca ünlü doğal taşlarımızın tanıtımını sürdürmek ve bu çalışmaları ticarete dönüştürmek için tüm gayreti gösterdik. Birlik olarak, üyelerimizle sürekli temasta kalarak tarafımıza bildirilen sorunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de ihracatçılarımızın daha sağlıklı bir ortamda hizmet verebilmesi için çalışmalarımıza aynı hızda devam edeceğiz. Başkanlık dönemim boyunca sektörümüzün tamamında birlik, beraberlik, ortak akıl ve istişare kültürünü oluşturmak için çabaladım ve çok mükemmel bir uyumla tüm sektör bileşenlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maden platformunu oluşturan sektörümüzün 14 sivil toplum kuruluşuna da yürekten teşekkür ediyorum. Bugün aramızda bulunan ve çok önemli çalışmalara hep birlikte imza attığımız Ege Maden İhracatçıları Birliği(EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mevlüt Kaya’ya, Türkiye Madenciler Derneği(TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Emiroğlu’na, Türkiye Mermer Doğaltaş Ve Makinaları Üreticileri Birliği(TÜMMER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu’na, TOBB Madencilik Meclisi Başkanı Sayın Halil İbrahim KIRŞAN’a, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı (YMGV) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Güven ÖNAL’a, Çanakkale Madenciler Derneği (ÇAMAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Naci TÜLEK’e, Agrega Üreticileri Birliği(AGÜB) Başkan Vekili Sayın Temel YAZ’a, kurumlarına ve yönetimlerine teşekkür ederim. Eminim ki 2022 yılı için demokratik, birlik ve beraberlik içinde, sektörümüze yakışan bir seçim süreci geçireceğiz ve hak eden kazanacak. Bu vesileyle İMİB Yönetim Kurulu Başkanlığına bir kez daha aday olduğumu sektörümüzün bilgisine sunarım”

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